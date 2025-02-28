3 дня
Страна, влюбляющая с первого взгляда: всё главное в Грузии за одни выходные
Сыграть в викторину о Тбилиси, отправиться к истокам Сакартвело, попробовать вина и испечь шоти-пури
Начало: Отель в Тбилиси, 14:00
28 фев в 14:00
7 мар в 14:00
$200 за человека
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
14 апр в 14:00
1 мая в 14:00
$1350 за человека
7 дней
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
94 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Велотуры»
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