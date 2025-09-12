Индивидуальная
до 10 чел.
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
€133 за всё до 9 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ренессансный Дубровник
Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах
Начало: У входа в Старый город
Завтра в 10:30
15 сен в 10:30
€30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Дубровнику
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубровнике
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в сентябре 2025
Сейчас в Дубровнике в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 139. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
