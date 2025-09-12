Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Дубровнике на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 100 отзывов Индивидуальная до 10 чел. О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика» €139 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 21 отзыв Индивидуальная до 9 чел. Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города Начало: На улице Брсалье €133 за всё до 9 чел. Пешая 1.5 часа 7 отзывов Групповая до 15 чел. Ренессансный Дубровник Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах Начало: У входа в Старый город €30 за человека Пешая 2 часа 112 отзывов Мини-группа до 10 чел. Групповая экскурсия по Дубровнику Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии Начало: На площади Пиле Расписание: ежедневно в 15:15 €30 за человека Другие экскурсии Дубровника

