часа на роскошном экспрессе - и вас встречает наш представитель, который покажет самые знаменитые места Агры. Вы посетите Тадж-Махал, построенный из мрамора цвета слоновой кости, обедаете в традиционном индийском ресторане, а затем отправитесь в Красный форт Агры. В завершение дня вы сможете прогуляться по местному базару или отдохнуть в кафе перед возвращением в Дели

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:00 — забираем вас из отеля в Дели и отправляемся на железнодорожный вокзал, где до Агры вас домчит роскошный поезд Gatimaan Express — самый быстрый в Индии. Вы насладитесь 2-часовой поездкой в вагоне с кондиционером и бортовым питанием

09:50 — вокзал Агры. Наш представитель встретит вас в традиционном индийском стиле и познакомит с вашим личным гидом

10:00 — посещение Тадж-Махала, который считается одним из рукотворных чудес света. Он построен из мрамора цвета слоновой кости и словно парит на фоне пышных зеленых садов

12:00 — обед в отлично зарекомендовавшем себя индийском ресторане, где вы отведаете традиционную кухню

13:30 — Красный форт Агры, бывший главной резиденцией императоров династии Великих Моголов. Форт входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

15:00 — посещение местного базара. Город Агра славится своими изделиями ручной работы из мрамора и кожи, а также яркими коврами. Если вы не захотите посещать базар, можете отдохнуть за чашечкой кофе в местном кафе до отбытия на вокзал

17:00 — трансфер на вокзал Агры, где наш представитель поможет вам сесть на заранее забронированный экспресс в Дели. Поезд отправляется в 17:50

19:30 — прибытие в Дели. Водитель заберет вас с железнодорожного вокзала в Дели и доставит в отель

Организационные детали

В стоимость входят: трансфер в Дели и Агре на автомобиле с кондиционером Toyota или Suzuki, билеты на поезд туда-обратно, завтрак и ужин в поезде, услуги нашего представителя и местного англоговорящего гида в Агре, бутилированная питьевая вода и зонтики

Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности

Дополнительные расходы