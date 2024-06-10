Путешествие к Тадж-Махалу из Дели на поезде-экспрессе - уникальная возможность увидеть одно из чудес света за один день
Агра - колоритный индийский город на берегу реки Ямуна, известный достопримечательностями Великих Моголов. Увидеть это чудо света, а также знаменитый Красный форт возможно, даже если вы гостите в Дели.
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часа на роскошном экспрессе - и вас встречает наш представитель, который покажет самые знаменитые места Агры.
Вы посетите Тадж-Махал, построенный из мрамора цвета слоновой кости, обедаете в традиционном индийском ресторане, а затем отправитесь в Красный форт Агры.
В завершение дня вы сможете прогуляться по местному базару или отдохнуть в кафе перед возвращением в Дели
5 причин купить эту экскурсию
🚆 Быстрая и комфортная поездка на поезде-экспрессе
07:00 — забираем вас из отеля в Дели и отправляемся на железнодорожный вокзал, где до Агры вас домчит роскошный поезд Gatimaan Express — самый быстрый в Индии. Вы насладитесь 2-часовой поездкой в вагоне с кондиционером и бортовым питанием 09:50 — вокзал Агры. Наш представитель встретит вас в традиционном индийском стиле и познакомит с вашим личным гидом 10:00 — посещение Тадж-Махала, который считается одним из рукотворных чудес света. Он построен из мрамора цвета слоновой кости и словно парит на фоне пышных зеленых садов 12:00 — обед в отлично зарекомендовавшем себя индийском ресторане, где вы отведаете традиционную кухню 13:30 — Красный форт Агры, бывший главной резиденцией императоров династии Великих Моголов. Форт входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 15:00 — посещение местного базара. Город Агра славится своими изделиями ручной работы из мрамора и кожи, а также яркими коврами. Если вы не захотите посещать базар, можете отдохнуть за чашечкой кофе в местном кафе до отбытия на вокзал 17:00 — трансфер на вокзал Агры, где наш представитель поможет вам сесть на заранее забронированный экспресс в Дели. Поезд отправляется в 17:50 19:30 — прибытие в Дели. Водитель заберет вас с железнодорожного вокзала в Дели и доставит в отель
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер в Дели и Агре на автомобиле с кондиционером Toyota или Suzuki, билеты на поезд туда-обратно, завтрак и ужин в поезде, услуги нашего представителя и местного англоговорящего гида в Агре, бутилированная питьевая вода и зонтики
Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
Дополнительные расходы
Обед в ресторане и любое дополнительное питание
Билет в Тадж-Махал — 1300 индийских рупий
Билет в Красный форт — 650 индийских рупий
Возможна поездка с ребёнком за дополнительную плату $50
Тур с местом в поезде 2-го класса, входными билетами и обедом
$179
Тур с местом в поезде 1-го класса, входными билетами и обедом
$209
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абхинав — Организатор в Дели
Провёл экскурсии для 27 туристов
Намасте дорогие друзья! Проведу для вас индивидуальные путешествия по моей родной Индии. Я знаю всё о туризме в своей стране, родился в «городе любви» Агре в туристической семье и закончил университет Дживаджи в области управления туризмом. Уже несколько лет организую однодневные и многодневные туры. Встречу и провожу в аэропорт, учитываю ваши пожелания в программе и подберу наиболее комфортный отель.