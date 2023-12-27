Величественный Тадж-Махал

Тадж Махал — один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры с шикарным внутренним убранством и потрясающей красоты парков, символ любви всего мира. Был построен правителем Шахджаханом в 1653 году, в честь своей жены Мумтаз-Махала, белыми мраморами.

Красный форт

Форт Агра, возведенная в 1565 году. Форт обнесен стеной из красного песчаника с 4 воротами — 2 из них ныне замурованы, к стене прилегает ров глубиной 10 м. В прежние века в этом рукотворном водоеме обитали крокодилы, однако сейчас он пустует. Внутри крепости находится мини-город с легендарными историческими памятниками и незабываемой уникальной атмосферой древней размеренной жизни. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.