Белоснежный Тадж-Махал за 1 день

Индивидуальная экскурсия в Дели
Откройте врата великолепия истории, присоединившись к нашей увлекательной экскурсии к Тадж-Махалу и Крепости Агра! Исследуйте величественный символ любви – белоснежный Тадж-Махал, окутанный романтикой и мистикой.

Погрузитесь в богатство культуры, пройдя по коридорам Крепости Агра, раскрывая тайны прошлого могущественных правителей.
Белоснежный Тадж-Махал за 1 день
Белоснежный Тадж-Махал за 1 день
Белоснежный Тадж-Махал за 1 день
Белоснежный Тадж-Махал за 1 день
Белоснежный Тадж-Махал за 1 день
Белоснежный Тадж-Махал за 1 день
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Тадж Махал
  • Красный Форт

Описание

Величественный Тадж-Махал

Тадж Махал — один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры с шикарным внутренним убранством и потрясающей красоты парков, символ любви всего мира. Был построен правителем Шахджаханом в 1653 году, в честь своей жены Мумтаз-Махала, белыми мраморами.

Красный форт

Форт Агра, возведенная в 1565 году. Форт обнесен стеной из красного песчаника с 4 воротами — 2 из них ныне замурованы, к стене прилегает ров глубиной 10 м. В прежние века в этом рукотворном водоеме обитали крокодилы, однако сейчас он пустует. Внутри крепости находится мини-город с легендарными историческими памятниками и незабываемой уникальной атмосферой древней размеренной жизни. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Ежедневно в 08.00 (по пятницам Тадж Махал закрывается)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Машина с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутылки минеральной воды во время экскурсии
  • Личная забота и внимание
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит
  • Входные билеты в памятники
  • Прокат Ерикша
  • Все личные расходы
  • Чаевые Гиду и Водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08.00 (по пятницам Тадж Махал закрывается)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели

ИндивидуальныеМожно с детьмиНа весь день

Похожие туры из Дели

Рассвет у Тадж-Махала
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
61 отзыв
Рассвет у Тадж-Махала
Посетить легендарный мавзолей без толпы туристов и увидеть Красные ворота Индии
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
от $188 за всё до 20 чел.
Тадж-Махал - реквием в мраморе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Тадж-Махал - реквием в мраморе
Жемчужина мусульманского искусства в Индии
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
$192 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
56 отзывов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Полюбоваться легендарным храмом-мавзолеем и узнать об эпохе Могольской империи
на ресепшен вашего отеля в Дели
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
от $188 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ