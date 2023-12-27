Откройте врата великолепия истории, присоединившись к нашей увлекательной экскурсии к Тадж-Махалу и Крепости Агра! Исследуйте величественный символ любви – белоснежный Тадж-Махал, окутанный романтикой и мистикой.
Погрузитесь в богатство культуры, пройдя по коридорам Крепости Агра, раскрывая тайны прошлого могущественных правителей.
Погрузитесь в богатство культуры, пройдя по коридорам Крепости Агра, раскрывая тайны прошлого могущественных правителей.
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Что вас ожидает:
- Тадж Махал
- Красный Форт
Описание
Величественный Тадж-Махал
Тадж Махал — один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры с шикарным внутренним убранством и потрясающей красоты парков, символ любви всего мира. Был построен правителем Шахджаханом в 1653 году, в честь своей жены Мумтаз-Махала, белыми мраморами.
Красный форт
Форт Агра, возведенная в 1565 году. Форт обнесен стеной из красного песчаника с 4 воротами — 2 из них ныне замурованы, к стене прилегает ров глубиной 10 м. В прежние века в этом рукотворном водоеме обитали крокодилы, однако сейчас он пустует. Внутри крепости находится мини-город с легендарными историческими памятниками и незабываемой уникальной атмосферой древней размеренной жизни. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно в 08.00 (по пятницам Тадж Махал закрывается)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки минеральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
- Что не входит
- Входные билеты в памятники
- Прокат Ерикша
- Все личные расходы
- Чаевые Гиду и Водителю
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча состоится В отелеЗавершение: В отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08.00 (по пятницам Тадж Махал закрывается)Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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