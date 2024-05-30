1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
«Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
«Вы увидите ведущий к нему чудесный парк с фонтаном и живописными каналами, который служит своеобразным «зеркалом» мавзолея»
10 июня в 15:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
«Красивый и ухоженный парк, где любят отдыхать местные жители»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна30 мая 2024Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
- ППавел29 апреля 2024Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
- ООльга7 апреля 2024Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
- ВВадим25 января 2024Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид
- ННаталья28 декабря 2023Очень все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 193. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парки», 112 ⭐ отзывов, цены от $115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август