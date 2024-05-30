Экскурсии по паркам Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Дели на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
«Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
«Вы увидите ведущий к нему чудесный парк с фонтаном и живописными каналами, который служит своеобразным «зеркалом» мавзолея»
10 июня в 15:00
11 июня в 06:00
от $193 за всё до 5 чел.
Неизведанный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Дели: форт, парки, храмы и мавзолеи в одном туре
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Дели, где вы посетите древние крепости, красивые парки и храмы. Узнайте больше о культуре и истории города
«Красивый и ухоженный парк, где любят отдыхать местные жители»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    30 мая 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала.
    Все понравилось. Огромное спасибо гиду, очень интересно рассказал про историю Тадж Махала
  • П
    Павел
    29 апреля 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель привез на вокзал, довел
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    до поезда и посадил на наши места, поэтому нам не нужно было заботиться ни о чем. В поезде кормят, есть кондиционер. В Арге нас встретил гид с водителем и начался мир погружения в сказку. Мы были поражены масштабами и архитектуры и человеческих нравов, на которых эта архитектура и была возведена. Форт впечатлил не меньше, хотя все знают Агру в основном по Тадж-Махалу. Гид Рохит подробно рассказал нам все исторические факты (это не было скучно), помогал с хорошими фото ракурсами. Так же в экскурсию входил обед. Хоть это и было хоть туристическое место для групп, но еда была превосходной и без ограничения. Заехали в местные мануфактуры. Очень понравились сувениры, сделанные по традиционному способу местных мастеров - цены приемлемые. Обратный пусть прошел так же с комфортом и безопасно. Рекомендуем Али и команду как хороших организаторов. Что можно улучшить. Программа коротковата, пришлось убивать время до поезда.

    Индийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. ВодительИндийские железные дороги - интересный опыт, поэтому этот способ добраться до Агры был отличным выбором. Водитель
  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Древний мегаполис Дели
    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
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    мы катались и на рикше и ходили на обед, разумеется, это экстра. Входные билеты везде минимальные по цене. Очень всем довольны!!!! А еще сервис уровня топ! И вода по маршруту и дверь откроют и все пожелания учтут, да завозили на разные фабрики в конце, но тут из серии кому надо купит, нам было не надо, мы не покупали ничего) Обратно поехали сразу в аэропорт. Спасибо большое за шикарный день!

    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой
  • В
    Вадим
    25 января 2024
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре нас встретил наш гид
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    - воспитанный, культурный и высокообразованнвй человек. Увидели Тадж-Махал и Форт, услышали все, что связано с этими местами. На обратном пути нас также встретили на вокзале и отвезли в отель. Отличная организация. Мы все очень довольны.

    Экскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В АгреЭкскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В АгреЭкскурсия великолепная. Нас забрали утром из нашего отеля, привезли на вокзал, посадили в поезд. В Агре
  • Н
    Наталья
    28 декабря 2023
    Древний мегаполис Дели
    Очень все понравилось
    Очень все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 193. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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