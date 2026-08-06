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моего места. Спокойная поездка до Агры, где меня уже встретил сам гид. По Агре перемещались на машине (каждое перемещение занимало меньше 10-15 минут), огромная благодарность водителю за качественное вождение. Гид грамотно говорит на русском языке, всё было понятно, история захватывающая. У меня было свободное время, чтобы самой осмотреть достопримечательности. Также гид помог сделать красивые фотографии на фоне крепости и Тадж-Махала (отдельное спасибо 🤗). Обед был в ресторане отеля по системе "шведского" стола, еда вкусная, претензий не было. После обеда посетили сувенирные магазины и мастерскую. Обратно возвращалась тем же поездом. В Дели меня встретил утренний водитель и отвёз в отель. Выражаю огромную признательность за такую экскурсию! Было очень любопытно посмотреть на Агру, познакомиться с её культурой. Индивидуальный формат экскурсии - это огромное преимущество, так как Вы лично разговариваете с гидом и распоряжаетесь своим временем! Всё понравилось! Спасибо за проведенное время!