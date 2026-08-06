Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)

Из Дели в Агру на скоростном поезде
Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие из Дели в Агру! Вас ждет насыщенный яркими эмоциями день, в ходе которого вы прокатитесь на скоростном поезде, увидите роскошный Тадж-Махал и величественный Красный форт, попробуете национальную кухню и сделаете массу эффектных фото.
5
3 отзыва
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • 7:00 Мы заберем вас из отеля и доставим на железнодорожную станцию Хазрат Низамуддин. Водитель проводит вас до вагона и покажет забронированное за вами место;
  • 8:10 Отправление в Агру. Дорога займет 1 час 40 минут. В пути вам принесут завтрак;
  • 9:50 В Агре у вокзала вас гид на комфортабельном автомобиле с кондиционером;
  • 10:30 Отправляемся к роскошному Тадж-Махалу — жемчужине Индии и символу любви. Гид расскажет вам историю этого уникального памятника и покажет архитектурные особенности;
  • 12:30 После вас ждет обед по системе шведского стола (без напитков) в отеле. Вы сможете попробовать национальную кухню;
  • 13:30 Далее едем к форту Агры — величественной крепости Индии. Гид расскажет вам о его истории, связанной с Империей Великих Моголов;
  • 17:45 Выезд из Агры в Дели на поезде. Гид также поможем вам найти забронированное место. В пути вам подадут ужин;
  • 19:30 Прибытие в Дели. Водитель встретит вас и отвезет в отель. Важная информация: Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.

Ежедневно, кроме пятницы, в 7:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тадж-Махал
  • Форт Агры
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер (автомобиль с кондиционером)
  • Билеты на поезд второго класса туда и обратно (билеты невозвратные, при отмене экскурсии предоплата за них не возвращается)
  • Питание по маршруту (завтрак, ужин в поезде, обед по системе шведского стола в отеле)
  • Входные билеты в Тадж-Махал и форт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точное место встречи согласуем после бронирования
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы, в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
О
Все, как заявлено в описании, и даже лучше!
Как только забронировала экскурсию, со мной сразу связались и подтвердили бронь, прислали билеты на поезд и номера машин и водителей в Дели и
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в Агре. Утром встретил водитель, довез до вокзала, проводил на платформу, показал место в вагоне. В поезде было комфортно, работал конционер, раздавали воду и завтрак: хлеб, масло, джем, печенье, кекс. 1,5 часа дороги пролетели незаметно и в Агре на вокзале меня уже ждал гид Аниш. Сразу поехали в Тадж-Махал, очень красивое место с интересной историей, на территории бегают обезьянки и бурундуки. Благодаря гиду у меня теперь много потрясающих фотографий! После Тадж-Махала заехали на фабрику камня, интересно было узнать технологию производства. Есть сувенирный магазин, но никто не настаивает на покупке, предлагают бесплатные напитки. Обед был в отеле Хилтон в формате шведского стола, хороший выбор, еда свежая и вкусная. Далее посетили форт Агры, гид Аниш дал много полезной информации. Возвращалась домой тем же поездом, гид проводил до вагона, в пути также давали небольшой перекус. Очень рекомендую всем экскурсию у данного агентства, ребята профессионалы своего дела. Все качественно, интересно и непринужденно! Также преимущество в том, что экскурсия индивидуальная, любые вопросы можно задать гиду. Понравилось, обращусь к ним еще!

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К
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Я смогла увидеть прекрасный Тадж-Махал и могущественную крепость Агра-форт. Вся поездка прошла комфортно. Водитель встретил меня в отеле, довёз до вокзала, провёл в поезде до
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моего места. Спокойная поездка до Агры, где меня уже встретил сам гид. По Агре перемещались на машине (каждое перемещение занимало меньше 10-15 минут), огромная благодарность водителю за качественное вождение. Гид грамотно говорит на русском языке, всё было понятно, история захватывающая. У меня было свободное время, чтобы самой осмотреть достопримечательности. Также гид помог сделать красивые фотографии на фоне крепости и Тадж-Махала (отдельное спасибо 🤗). Обед был в ресторане отеля по системе "шведского" стола, еда вкусная, претензий не было. После обеда посетили сувенирные магазины и мастерскую. Обратно возвращалась тем же поездом. В Дели меня встретил утренний водитель и отвёз в отель. Выражаю огромную признательность за такую экскурсию! Было очень любопытно посмотреть на Агру, познакомиться с её культурой. Индивидуальный формат экскурсии - это огромное преимущество, так как Вы лично разговариваете с гидом и распоряжаетесь своим временем! Всё понравилось! Спасибо за проведенное время!

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А
Это лучшее решение для тех, кто хочет поехать в Тадж-Махал! Спасибо организатору Мохину и гиду Сани, за прекрасную индивидуальную экскурсию. Все было вовремя, без задержек и очередей. Гид Сани рассказал историю Индии и ответил на все вопросы. На поезде ехать в два раза быстрее чем на машине, и вполне комфортно! Всем рекомендую!
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