Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие из Дели в Агру! Вас ждет насыщенный яркими эмоциями день, в ходе которого вы прокатитесь на скоростном поезде, увидите роскошный Тадж-Махал и величественный Красный форт, попробуете национальную кухню и сделаете массу эффектных фото.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- 7:00 Мы заберем вас из отеля и доставим на железнодорожную станцию Хазрат Низамуддин. Водитель проводит вас до вагона и покажет забронированное за вами место;
- 8:10 Отправление в Агру. Дорога займет 1 час 40 минут. В пути вам принесут завтрак;
- 9:50 В Агре у вокзала вас гид на комфортабельном автомобиле с кондиционером;
- 10:30 Отправляемся к роскошному Тадж-Махалу — жемчужине Индии и символу любви. Гид расскажет вам историю этого уникального памятника и покажет архитектурные особенности;
- 12:30 После вас ждет обед по системе шведского стола (без напитков) в отеле. Вы сможете попробовать национальную кухню;
- 13:30 Далее едем к форту Агры — величественной крепости Индии. Гид расскажет вам о его истории, связанной с Империей Великих Моголов;
- 17:45 Выезд из Агры в Дели на поезде. Гид также поможем вам найти забронированное место. В пути вам подадут ужин;
- 19:30 Прибытие в Дели. Водитель встретит вас и отвезет в отель. Важная информация: Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.
Ежедневно, кроме пятницы, в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (автомобиль с кондиционером)
- Билеты на поезд второго класса туда и обратно (билеты невозвратные, при отмене экскурсии предоплата за них не возвращается)
- Питание по маршруту (завтрак, ужин в поезде, обед по системе шведского стола в отеле)
- Входные билеты в Тадж-Махал и форт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точное место встречи согласуем после бронирования
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы, в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все, как заявлено в описании, и даже лучше!
Как только забронировала экскурсию, со мной сразу связались и подтвердили бронь, прислали билеты на поезд и номера машин и водителей в Дели и
Как только забронировала экскурсию, со мной сразу связались и подтвердили бронь, прислали билеты на поезд и номера машин и водителей в Дели и
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К
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Я смогла увидеть прекрасный Тадж-Махал и могущественную крепость Агра-форт. Вся поездка прошла комфортно. Водитель встретил меня в отеле, довёз до вокзала, провёл в поезде до
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А
Это лучшее решение для тех, кто хочет поехать в Тадж-Махал! Спасибо организатору Мохину и гиду Сани, за прекрасную индивидуальную экскурсию. Все было вовремя, без задержек и очередей. Гид Сани рассказал историю Индии и ответил на все вопросы. На поезде ехать в два раза быстрее чем на машине, и вполне комфортно! Всем рекомендую!
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