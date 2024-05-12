Экскурсии на автобусе в Дели

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Дели на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Поездка к Тадж Махалу из Дели
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальный трансфер в Дели: путешествие к Тадж-Махалу и Аграскому Форту
Предлагаем уникальный трансфер в Дели для посещения Тадж-Махала, символа вечной любви, и Аграского Форта, величественной резиденции императоров
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Рассвет у Тадж Махала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
$189 за всё до 2 чел.
Тадж Махал и сокровища Агры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
10 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 мая 2024
    Поездка к Тадж Махалу из Дели
    Отличная экскурсия! Гид Суджин прекрасно знает русский язык, интересно рассказывает историю и шикарно фотографирует!!! Спасибо)
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Поездка к Тадж Махалу из Дели
    Отличная экскурсия, супер гид и внимательный водитель. Постоянно следил, чтобы нам было комфортно и давал воду. Обязательно стоит посетить это чудо света!
  • С
    Сауле
    4 мая 2024
    Рассвет у Тадж Махала
    Все четко организовано:трансфер вовремя, профессиональный гид, хороший завтрак. Учитываются все пожелания кроме одного: когда очень просишь не завозить в сувенирные и прочие лавки говорят хорошо, но все равно завозят/заводят. Вот это прям очень бесит! Поработайте пжл над этим!
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительная обзорная экскурсия по Дели
    Мы были в Сикхском храме, смотрели железную колонну, которая не ржавеет несколько тысячелетий, и многие другие достопримечательности города. Прекрасный информированный
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    гид, любезный, вежливый очень милый акцент, всем рекомендую. Сначала мы планировали быть на экскурсии вдвоем, потом планы изменились, и к нам присоединился третий человек - организаторы все решили очень оперативно.

  • A
    Aigerim
    22 марта 2024
    Поездка к Тадж Махалу из Дели
    Все было отлично, понравилось все, впечатления получили самые позитивные. Утром забрали с отеля, доехали на комфортом авто. Наш водитель само
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    спокойствие, отличный человек 😁. Али сам провел нам экскурсию в Агре, очень внимательный, грамотный, ответственный гид. Всем рекомендую! Буду всем своим знакомым рекомендовать его. Удачи Али! Желаю процветания и много хороших туристов! 💪😁

  • Д
    Дарья
    21 марта 2024
    Тадж Махал и сокровища Агры
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось. Спасибо гиду Аки.
  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2023
    Тадж Махал и сокровища Агры
    Спасибо экскурсоводу по имени Суджит за прекрасно проведенную экскурсию
  • B
    Bobrokos
    15 мая 2023
    Тадж Махал и сокровища Агры
    Несмотря на не сезон посещения объекта - довольно высокая температура, нам все понравилось! Спасибо организатору!
  • Д
    Дарья
    19 февраля 2023
    Рассвет у Тадж Махала
    Были на экскурсии с Али 11.02.2023. Всё оооочень понравилось, Али отлично знает историю, интересно рассказывает. В общем, остались под впечатлением. Али, спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    31 декабря 2022
    Рассвет у Тадж Махала
    Гид очень крутой, экскурсия прошла легко и интересно! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 99 до 189. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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