1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Трансфер для обзорной экскурсии по историческому Дели
Погрузитесь в историю Дели с комфортным трансфером. Посетите места, где переплетается история семи империй и насладитесь красотой этого уникального города
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Ежедневно в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$99 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер в Дели: путешествие к Тадж-Махалу и Аграскому Форту
Предлагаем уникальный трансфер в Дели для посещения Тадж-Махала, символа вечной любви, и Аграского Форта, величественной резиденции императоров
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рассвет у Тадж Махала: Индивидуальный трансфер в Агру
Насладитесь неземной красотой Тадж Махала на рассвете и посетите Аграский Форт. Узнайте историю любви и величия Могольской империи
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 20:00
$189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный трансфер в Агру: Тадж Махал и его сокровища - Путешествие мечты
Позвольте себе роскошь индивидуального трансфера в Агру. Откройте для себя Тадж Махал и другие уникальные места с частным гидом
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Сегодня в 20:00
10 июня в 09:00
$189 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена12 мая 2024Отличная экскурсия! Гид Суджин прекрасно знает русский язык, интересно рассказывает историю и шикарно фотографирует!!! Спасибо)
- ММария12 мая 2024Отличная экскурсия, супер гид и внимательный водитель. Постоянно следил, чтобы нам было комфортно и давал воду. Обязательно стоит посетить это чудо света!
- ССауле4 мая 2024Все четко организовано:трансфер вовремя, профессиональный гид, хороший завтрак. Учитываются все пожелания кроме одного: когда очень просишь не завозить в сувенирные и прочие лавки говорят хорошо, но все равно завозят/заводят. Вот это прям очень бесит! Поработайте пжл над этим!
- ТТатьяна12 апреля 2024Мы были в Сикхском храме, смотрели железную колонну, которая не ржавеет несколько тысячелетий, и многие другие достопримечательности города. Прекрасный информированный
- AAigerim22 марта 2024Все было отлично, понравилось все, впечатления получили самые позитивные. Утром забрали с отеля, доехали на комфортом авто. Наш водитель само
- ДДарья21 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось. Спасибо гиду Аки.
- ЕЕкатерина27 ноября 2023Спасибо экскурсоводу по имени Суджит за прекрасно проведенную экскурсию
- BBobrokos15 мая 2023Несмотря на не сезон посещения объекта - довольно высокая температура, нам все понравилось! Спасибо организатору!
- ДДарья19 февраля 2023Были на экскурсии с Али 11.02.2023. Всё оооочень понравилось, Али отлично знает историю, интересно рассказывает. В общем, остались под впечатлением. Али, спасибо!
- ДДмитрий31 декабря 2022Гид очень крутой, экскурсия прошла легко и интересно! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На автобусе»
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