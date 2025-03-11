Индивидуальная
до 4 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 08:30
11 дек в 02:30
от $192 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Путешествие в Агру подарит вам незабываемые впечатления: от нарядов до легендарных памятников. Познакомьтесь с культурой Индии в ярких красках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $230 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 02:00
от $196 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Начало: Встреча состоится В отеле
$125 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 марта 2025Заказывала экскурсию за день, Шубхам быстро все организовал. Как всегда в Индии у нас была замена гида. Но в целом
- ТТимур15 января 2025Отличная экскурсия! В 8:00 нас забрали из отеля на машине и повезли по Дели. Гида звали Гуарав. Неплохо говорил по-русски.
- ИИрина13 января 2025Экскурсия формата за один день увидеть интересные места в Дели.
Когда будете посещать храмы нужно иметь ввиду, что в храм заходите
- ЮЮрий10 января 2025Все супер!
- ЛЛюдмила2 января 2025Очень понравилась однодневная экскурсия по Дели.
Шуби- прекрасный экскурсовод. Показал все самые значимые места в Новом и Старом Дели. Хорошее знание русского языка. Много смеялись, шутили😍Построил наш маршрут, так что мы проехали без пробок.
Отличный водитель и хорошая машина.
Нам все понравилось!
- ЕЕкатерина29 декабря 2024Отличная экскурсия по Дели. Я брала ранний выезд и прогулялась одна по старой Мечети. Советую всем просыпаться рано, чтобы посетить
- ДДмитрий28 октября 2024Экскурсовод Гаган отлично провёл экскурсию, хорошо выбран маршрут, подробная информация не только по истории но по современной обстановке в Индии. Качественно объяснил про касты в обществе. Также стоит отметить вежливого и аккуратного водителя.
- KKate24 октября 2024Понравилось, что можно найти экскурсию и гида довольно быстро, выбрать что подходит по деньгам, и времени.
В моем случае экскурсия была индивидуальной, поэтому особо удобно. Гид помог поменять деньги, заехать в аптеку, туалет и даже за кофе 👌🏻 так что рекомендую.
- ААнна14 октября 2024У нас была прекрасная экскурсия по самым ярким достопримечательностям Дели. Отличный тур для тех, у кого нет много времени на
- AAndrei13 октября 2024Все прошло хорошо, встретили в аэропорту, помогли с шопингом. Это из допов. Экскурсовод был не и идеальным русским, но вес было понятно и он был интересным рассказчиком.
- ННаталья1 июля 2024У нас было запланировано в Дели 4 дня. По приезду зашли на трипадвайзер, увидели, что есть обзорная экскурсия в Дели
- ММарина25 июня 2024Благодарю за замечательную поездку. 8 часов пролетели очень быстро и интересно. Открыла для себя новые знания о различных направлениях религий
- ООльга23 июня 2024Мы провели насыщенный интересный день в Дели на экскурсии с гидом Панкадж (Паша, хорошо говорит по-русски, учился в Нижнем Новогороде),
- ООльга22 апреля 2024Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*.
Все очень понравилось!
Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
- ИИрина2 апреля 2024Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
- ЕЕвгения25 марта 2024Отличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенности строений и знаковых мест
- ААлена19 марта 2024Благодарим Shubham, за прекрасную экскурсию познавательную и куда точно самим не доберешься, а если добреешься то не поймешь,что это было.
