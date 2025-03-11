Мои заказы

Ганди Смрити – экскурсии в Дели

Найдено 5 экскурсий в категории «Ганди Смрити» в Дели на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
На машине
12 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 08:30
11 дек в 02:30
от $192 за всё до 4 чел.
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Путешествие в Агру подарит вам незабываемые впечатления: от нарядов до легендарных памятников. Познакомьтесь с культурой Индии в ярких красках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $230 за человека
Рассвет у Тадж-Махала
На машине
12 часов
108 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Рассвет у Тадж-Махала: погружение в историю и культуру Индии
Встречайте первые лучи солнца у Тадж-Махала, наслаждайтесь завтраком в Агре и исследуйте Агра-форт в индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 02:00
от $196 за всё до 20 чел.
Дели - сердце Индии
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Начало: Встреча состоится В отеле
$125 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    11 марта 2025
    Дели - сердце Индии
    Заказывала экскурсию за день, Шубхам быстро все организовал. Как всегда в Индии у нас была замена гида. Но в целом
    читать дальше

    от экскурсии впечатления хорошие. Машина комфортная, маршрут выстроен грамотно, чтобы не было больших очередей, все основное показали и рассказали. Так что спасибо большое.

  • Т
    Тимур
    15 января 2025
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия! В 8:00 нас забрали из отеля на машине и повезли по Дели. Гида звали Гуарав. Неплохо говорил по-русски.
    читать дальше

    Все рассказывал, отвечал на вопросы. Там, где еще было закрыто - нас впускали. Спасибо огромное ему! Маршрут составлен очень грамотно, нигде не задерживались, нигде не стояли в пробках. Хорошая машина, комфортное вождение. Даже сделал для нас больше, чем планировалось самим туром. Вернули в гостиницу около 19:00. Мы остались очень довольны! Данную экскурсию рекомендую!

  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Дели - сердце Индии
    Экскурсия формата за один день увидеть интересные места в Дели.

    Когда будете посещать храмы нужно иметь ввиду, что в храм заходите
    читать дальше

    босиком. Мы были в январе- было холодно)))

    В мечеть Джама-Масджид разрешают одеть тапочки. Обувь оставляешь прямо при входе. Опасались, что вернемся, а обувь тю-т. . Но нет, все нормально. Гид сказал, что обувь не воруют. Мечеть кстати, расположена в колоритном месте))

    В Храм Акшардхам - можно пройти в носках. И недолго ходишь босиком.

    В Гурудвару Бангла Сахиб — только босиком, при этом ты еще должен пройти небольшой "ручей". Но в самом храме есть дорожки, по крайней мере не очень холодно ходить.

    В храм лотоса не пошли, стоять босиком в очереди долго.

    Экскурсия понравилась. Четко быстро. По делу.

    Рекомендуем.

  • Ю
    Юрий
    10 января 2025
    Дели - сердце Индии
    Все супер!
  • Л
    Людмила
    2 января 2025
    Дели - сердце Индии
    Очень понравилась однодневная экскурсия по Дели.
    Шуби- прекрасный экскурсовод. Показал все самые значимые места в Новом и Старом Дели. Хорошее знание русского языка. Много смеялись, шутили😍Построил наш маршрут, так что мы проехали без пробок.
    Отличный водитель и хорошая машина.
    Нам все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    29 декабря 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Я брала ранний выезд и прогулялась одна по старой Мечети. Советую всем просыпаться рано, чтобы посетить
    читать дальше

    рынок цветов. У меня был хороший местный гид, не плохо владеющим русским языком. Прокатилась на велорикши. И конечно все храмы, что указаны в программе. Спасибо большое за прекрасный день. Всем рекомендую!!

  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2024
    Дели - сердце Индии
    Экскурсовод Гаган отлично провёл экскурсию, хорошо выбран маршрут, подробная информация не только по истории но по современной обстановке в Индии. Качественно объяснил про касты в обществе. Также стоит отметить вежливого и аккуратного водителя.
  • K
    Kate
    24 октября 2024
    Дели - сердце Индии
    Понравилось, что можно найти экскурсию и гида довольно быстро, выбрать что подходит по деньгам, и времени.
    В моем случае экскурсия была индивидуальной, поэтому особо удобно. Гид помог поменять деньги, заехать в аптеку, туалет и даже за кофе 👌🏻 так что рекомендую.
  • А
    Анна
    14 октября 2024
    Дели - сердце Индии
    У нас была прекрасная экскурсия по самым ярким достопримечательностям Дели. Отличный тур для тех, у кого нет много времени на
    читать дальше

    изучение города. Нас встретили на комфортабельном автомобиле с кондиционером и водой. Гид где-то проводил нас без очереди, где-то просто знал, как быстро пройти и не терять время. Рассказал нам историю мест, где мы были. Держал нас в тайминге, чтобы успеть по максимуму. Выполнял наши пожелания по маршруту, посоветовал купить мороженное там, где оно действительно было вкусное. Делал для нас отличные фото.
    Я бы советовала знакомиться с Дели только в сопровождении с гидом. Это будет и интересно, и комфортно.

  • A
    Andrei
    13 октября 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло хорошо, встретили в аэропорту, помогли с шопингом. Это из допов. Экскурсовод был не и идеальным русским, но вес было понятно и он был интересным рассказчиком.
  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Дели - сердце Индии
    У нас было запланировано в Дели 4 дня. По приезду зашли на трипадвайзер, увидели, что есть обзорная экскурсия в Дели
    читать дальше

    и сразу заказали. С нима связались быстро, по индийскому номеру. Симку мы купили в аэропорту, по прилёту. Но, нужен какой-то индийский абонент, который подтвердит код, для активации вашей симки, по-другому вы её не оформите тут… Вообщем, с нами связались по номеру и через пару часов приехал водитель к гостинице, а потом, по пути мы забрали самого гида. Экскурсия шла порядка 7-8 часов если взять всё время от гостиницы. Этого вполне достаточно, т к много мест и информации. В конце экскурсии нам предложили обед в ресторане. Хоть и сказали, что не надо острое, всё-равно сделали очень острую еду. Отдали почти 3 тыс, но есть такое не смогли. Порции очень большие, можно одну на двоих брать и не ошибётесь. Так везде, кстати. Кормят на убой…. И ещё добавлю, раз отзыв увидят много туристов, ребята не берите отели в районе старого Дели, это полный пипец. Это если кратко… Сэкономить - это хорошо, но не в этом случае, поверьте. Мы сбежали после одной ночи в Гималаи, в прямом смысле. А гиду нашему Кумару огромная благодарность. Он помог скрасить это недоразумение с проживанием своей программой. Говорит достаточно хорошо по-русски, помог с билетами на автобус в горы, на ресепшн разрулить преждевременный выезд и при покупках в магазинах. Всё нам переводил, хотя это не была экскурсионная программа и не входило в его обязанности, как таковые. Делал нам классные фото, подсказывал
    хорошие локации,… Можем смело рекомендовать данный сайт и Кумара, как гида. Нам всё понравилось. Самостоятельно это было бы гораздо сложнее организовать в Дели, это 100 процентов….

  • М
    Марина
    25 июня 2024
    Дели - сердце Индии
    Благодарю за замечательную поездку. 8 часов пролетели очень быстро и интересно. Открыла для себя новые знания о различных направлениях религий
    читать дальше

    мира. По другому посмотрела на историю Индии и новый уклад жизни в связи с приходом интернета в страну. Все было круто. Отдельно благодарю за помощь в покупке чая и фруктов. А так же огромное спасибо водителю, что на протяжении всей экскурсии заботился о том, чтобы в машине была холодная вода. Очень жарко, выпивали всю воду, но возвращаясь с очередного объекта обнаруживали прохладную бутылочку воды. Было очень приятно. Всем рекомендую команду Shubhamа

  • О
    Ольга
    23 июня 2024
    Дели - сердце Индии
    Мы провели насыщенный интересный день в Дели на экскурсии с гидом Панкадж (Паша, хорошо говорит по-русски, учился в Нижнем Новогороде),
    читать дальше

    узнали много нового, увидели все главные достопримечательности. Маршрут составлен грамотно, несмотря на жару было комфортно, достаточно времени передохнуть в чистой машине под кондиционером между местами выхода. Дели - огромный город и тут много мест, которые действительно стоит посетить, а находятся они не рядом. Увидеть все за один день самостоятельно без гида не реально. И есть такие места, как например старый город, куда лучше и не ездить самим. А с гидом нам было безопасно, уверенно и очень интересно. Спасибо Паше большое!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*.
    Все очень понравилось!

    Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
    читать дальше

    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁

    Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно!
    Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
    читать дальше

    человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!

  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
  • Е
    Евгения
    25 марта 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия. Шубхам - отличный гид, интересный рассказ с фактами истории и указанием на интересные особенности строений и знаковых мест
    читать дальше

    Дели. Во время поездки не нужно ни о чем беспокоиться: обед, катание на рикше, заезд в магазин - всё очень удачно организовывается по пожеланиям. Экскурсия хорошо спланирована по локациям и времени. Было очень приятно провести день в приятной компании. Всё ненавязчиво и вежливо. Также путешествовала одна, получила не только гида, но и отличного фотографа) Большое спасибо!

  • А
    Алена
    19 марта 2024
    Дели - сердце Индии
    Благодарим Shubham, за прекрасную экскурсию познавательную и куда точно самим не доберешься, а если добреешься то не поймешь,что это было.
    читать дальше

    Shubham классный ответственный человек который все вам покажет плюс еще сразу посетите все и не нужно будет тратить силы) т. к вас еще и возят на машине в кондиционером очень спокойный водитель.
    Нам все понравилось
    спасибо большое
    рекомендуем 🫶🏻🙌🏻

