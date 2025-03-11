читать дальше

и сразу заказали. С нима связались быстро, по индийскому номеру. Симку мы купили в аэропорту, по прилёту. Но, нужен какой-то индийский абонент, который подтвердит код, для активации вашей симки, по-другому вы её не оформите тут… Вообщем, с нами связались по номеру и через пару часов приехал водитель к гостинице, а потом, по пути мы забрали самого гида. Экскурсия шла порядка 7-8 часов если взять всё время от гостиницы. Этого вполне достаточно, т к много мест и информации. В конце экскурсии нам предложили обед в ресторане. Хоть и сказали, что не надо острое, всё-равно сделали очень острую еду. Отдали почти 3 тыс, но есть такое не смогли. Порции очень большие, можно одну на двоих брать и не ошибётесь. Так везде, кстати. Кормят на убой…. И ещё добавлю, раз отзыв увидят много туристов, ребята не берите отели в районе старого Дели, это полный пипец. Это если кратко… Сэкономить - это хорошо, но не в этом случае, поверьте. Мы сбежали после одной ночи в Гималаи, в прямом смысле. А гиду нашему Кумару огромная благодарность. Он помог скрасить это недоразумение с проживанием своей программой. Говорит достаточно хорошо по-русски, помог с билетами на автобус в горы, на ресепшн разрулить преждевременный выезд и при покупках в магазинах. Всё нам переводил, хотя это не была экскурсионная программа и не входило в его обязанности, как таковые. Делал нам классные фото, подсказывал

хорошие локации,… Можем смело рекомендовать данный сайт и Кумара, как гида. Нам всё понравилось. Самостоятельно это было бы гораздо сложнее организовать в Дели, это 100 процентов….