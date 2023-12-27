Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день

Индивидуальная экскурсия в Дели
Приглашаем вас окунуться в волшебный мир Вриндавана, города, где, согласно легенде, родился великий бог Кришна.

Вас ждет увлекательная экскурсия по «городу пяти тысяч храмов», где каждое святилище раскрывает великолепие и глубину поклонения Кришне.

Давайте вместе пройдем по древним улицам этого священного места и ощутим неповторимую атмосферу духовной преданности.
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
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дек
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2
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даты

Что вас ожидает:

  • Прем Мандир
  • Храм Исскан

Описание

Вриндаван — это то место на земле, где пять тысяч лет тому назад провёл свои детские годы Господь Кришна, воплотившийся здесь в образе сына пастуха Махараджи Нанды и его жены — Яшоды. Это небольшой городок, в котором бог Кришна провёл свое детство. Это святое место паломничества для последователей вайшнавизма — индуисты, которые поклоняются богу Вишну. Что вы увидите:• Прем Мандир (Храм Любви) — религиозный и духовный индуистский комплекс на окраине священного города Вриндаван. Фундамент будущего храма был заложен в 2001 году. В строительстве храма принимали участие более 1000 специалистов и рабочих из разных уголков страны. Длина беломраморного храма — 56 м, ширина — 41 м. Во внешнем облике угадываются черты, характерные для южно-индийского зодчества. По периметру всего храма нанесены многочисленные изображения божественных игр Шри Кришны.
  • Шри Криишна-Баларам Мандир. Храм Международного общества сознания Кришны, был построен 1975 году по инициативе главного духовного учителя Исскана Шри Прабхупада. Рядом с храмом расположено самадхи (мавзолей) Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенный из чистого белого мрамора. Важная информация:• Рекомендуем на экскурсии всегда брать с собой носки или бахилы.
  • Во время экскурсии чем меньше вещей у вас с собой, тем вам удобнее будет передвигаться.
  • Не берите с собой продукты, еду, сигареты.
  • Рекомендуем надевать закрытую одежду, чтобы плечи и колени были покрыты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Машина с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутылки минеральной воды во время экскурсии
  • Личная забота и внимание
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит
  • Входные билеты в памятники
  • Прокат Ерикша
  • Все личные расходы
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: В Отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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