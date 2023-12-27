Приглашаем вас окунуться в волшебный мир Вриндавана, города, где, согласно легенде, родился великий бог Кришна.
Вас ждет увлекательная экскурсия по «городу пяти тысяч храмов», где каждое святилище раскрывает великолепие и глубину поклонения Кришне.
Давайте вместе пройдем по древним улицам этого священного места и ощутим неповторимую атмосферу духовной преданности.
Вас ждет увлекательная экскурсия по «городу пяти тысяч храмов», где каждое святилище раскрывает великолепие и глубину поклонения Кришне.
Давайте вместе пройдем по древним улицам этого священного места и ощутим неповторимую атмосферу духовной преданности.
Ближайшие даты:
27
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Что вас ожидает:
- Прем Мандир
- Храм Исскан
Описание
Вриндаван — это то место на земле, где пять тысяч лет тому назад провёл свои детские годы Господь Кришна, воплотившийся здесь в образе сына пастуха Махараджи Нанды и его жены — Яшоды. Это небольшой городок, в котором бог Кришна провёл свое детство. Это святое место паломничества для последователей вайшнавизма — индуисты, которые поклоняются богу Вишну. Что вы увидите:• Прем Мандир (Храм Любви) — религиозный и духовный индуистский комплекс на окраине священного города Вриндаван. Фундамент будущего храма был заложен в 2001 году. В строительстве храма принимали участие более 1000 специалистов и рабочих из разных уголков страны. Длина беломраморного храма — 56 м, ширина — 41 м. Во внешнем облике угадываются черты, характерные для южно-индийского зодчества. По периметру всего храма нанесены многочисленные изображения божественных игр Шри Кришны.
- Шри Криишна-Баларам Мандир. Храм Международного общества сознания Кришны, был построен 1975 году по инициативе главного духовного учителя Исскана Шри Прабхупада. Рядом с храмом расположено самадхи (мавзолей) Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенный из чистого белого мрамора. Важная информация:• Рекомендуем на экскурсии всегда брать с собой носки или бахилы.
- Во время экскурсии чем меньше вещей у вас с собой, тем вам удобнее будет передвигаться.
- Не берите с собой продукты, еду, сигареты.
- Рекомендуем надевать закрытую одежду, чтобы плечи и колени были покрыты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки минеральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
- Что не входит
- Входные билеты в памятники
- Прокат Ерикша
- Все личные расходы
- Чаевые
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча состоится В отелеЗавершение: В Отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.