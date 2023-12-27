Шри Криишна-Баларам Мандир. Храм Международного общества сознания Кришны, был построен 1975 году по инициативе главного духовного учителя Исскана Шри Прабхупада. Рядом с храмом расположено самадхи (мавзолей) Бхактиведанты Свами Прабхупады, построенный из чистого белого мрамора. Важная информация:• Рекомендуем на экскурсии всегда брать с собой носки или бахилы.

Во время экскурсии чем меньше вещей у вас с собой, тем вам удобнее будет передвигаться.

Не берите с собой продукты, еду, сигареты.

Рекомендуем надевать закрытую одежду, чтобы плечи и колени были покрыты.

Вриндаван — это то место на земле, где пять тысяч лет тому назад провёл свои детские годы Господь Кришна, воплотившийся здесь в образе сына пастуха Махараджи Нанды и его жены — Яшоды. Это небольшой городок, в котором бог Кришна провёл свое детство. Это святое место паломничества для последователей вайшнавизма — индуисты, которые поклоняются богу Вишну. Что вы увидите:• Прем Мандир (Храм Любви) — религиозный и духовный индуистский комплекс на окраине священного города Вриндаван. Фундамент будущего храма был заложен в 2001 году. В строительстве храма принимали участие более 1000 специалистов и рабочих из разных уголков страны. Длина беломраморного храма — 56 м, ширина — 41 м. Во внешнем облике угадываются черты, характерные для южно-индийского зодчества. По периметру всего храма нанесены многочисленные изображения божественных игр Шри Кришны.