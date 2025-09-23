Мои заказы

Мавзолей Джаханары – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Мавзолей Джаханары» в Дели на русском языке, цены от $125, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
10 часов
-
5%
4 отзыва
Билеты
Начало: Нью-Дели
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
29 ноя в 03:00
30 ноя в 03:00
$189$199 за билет
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Начало: Встреча состоится В отеле
$125 за всё до 2 чел.
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Начало: Встреча состоится В отеле
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    23 сентября 2025
    Прекрасная экскурсия, рада, что поехала, исполнила свою мечту! Огромное спасибо гиду и водителю, очень внимательные и обходительные. Советую! Ехала одна в легковой, новой, комфортной машине!
  • Е
    Евгений
    26 марта 2025
    Добрый день. Были на экскурсии, чтоб увидеть Тадж на рассвете). И правильно сделали!! . Потому что к обеду начинается такая
    жара что на солнце ходить вообще не возможно. Плюс утром не так много народу как днем)! Когда мы уходили то очередь достигала уже почти 100 метров в длину. Гид был супер. Во первых говорит по русски и ты его понимаешь. Так же он делал сам нам крутые фото и. Показывал секреты. Секреты как и где лучше встать чтоб красиво вышло. Везде показывал тонкости архитектуры и проводил нас так что мы почти везде стояли без очереди. Объяснял тонкости всего. И отвечал на вопросы про всю Индию а не только про экскурсию.
    Форд Агра это вообще как отдельная экскурсия. Там хорошо и комфортно ходить по залам). Не на солнце. И с этого форта крытые виды и фото на Тадж.
    После мы заехали перекусить и выпили кофе. Так же пару сувенирных магазинов. Один из них очень интересный, это место где в ручную делают изделия из мрамора. Ну очень круто смотреть на это все. Спокойно после довезли до отеля. Машина комфортная и большая.

  • Д
    Дарья
    25 ноября 2024
    Экскурсия прошла замечательно от самого начала до ее конца. Изначально не правильно подсчитала дату и оказалось,что экскурсия выпала на тот
    день,когда мы прилетели. Абхинав очень помог и отнесся с пониманием, перенес экскурсию на другое время и уже ночью нас ждал водитель на комфортной машине. Дорога была приятная,ехали из Дели. Нас встретил наш гид,который провел экскурсию на русском языке и мы смогли полностью окунуться в эту прекрасную атмосферу,увидев величие Тадж Махала и Красный форт,узнав всю историю и не только. Далее нас ждал вкусный завтрак и сам Абхинав. Мы пообщались и отправились в обратный путь. Спасибо большое, очень рады что забронировали экскурсию именно здесь! Обязательно будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым!

  • Н
    Нурлан
    17 декабря 2023
    Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
    Сани очень хороший гид, видно любит свою работу.
    На всем очень понравилось.
    Все супер!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Мавзолей Джаханары»

