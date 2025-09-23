читать дальше

жара что на солнце ходить вообще не возможно. Плюс утром не так много народу как днем)! Когда мы уходили то очередь достигала уже почти 100 метров в длину. Гид был супер. Во первых говорит по русски и ты его понимаешь. Так же он делал сам нам крутые фото и. Показывал секреты. Секреты как и где лучше встать чтоб красиво вышло. Везде показывал тонкости архитектуры и проводил нас так что мы почти везде стояли без очереди. Объяснял тонкости всего. И отвечал на вопросы про всю Индию а не только про экскурсию.

Форд Агра это вообще как отдельная экскурсия. Там хорошо и комфортно ходить по залам). Не на солнце. И с этого форта крытые виды и фото на Тадж.

После мы заехали перекусить и выпили кофе. Так же пару сувенирных магазинов. Один из них очень интересный, это место где в ручную делают изделия из мрамора. Ну очень круто смотреть на это все. Спокойно после довезли до отеля. Машина комфортная и большая.