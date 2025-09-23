-
5%
Билеты
Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели
Начало: Нью-Дели
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
29 ноя в 03:00
30 ноя в 03:00
$189
$199 за билет
Индивидуальная
до 2 чел.
Следы колонизаторов средней Азии в архитектуре Дели
Начало: Встреча состоится В отеле
$125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Вриндаван - город бога Кришны и не только за один день
Начало: Встреча состоится В отеле
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana23 сентября 2025Прекрасная экскурсия, рада, что поехала, исполнила свою мечту! Огромное спасибо гиду и водителю, очень внимательные и обходительные. Советую! Ехала одна в легковой, новой, комфортной машине!
- ЕЕвгений26 марта 2025Добрый день. Были на экскурсии, чтоб увидеть Тадж на рассвете). И правильно сделали!! . Потому что к обеду начинается такая
- ДДарья25 ноября 2024Экскурсия прошла замечательно от самого начала до ее конца. Изначально не правильно подсчитала дату и оказалось,что экскурсия выпала на тот
- ННурлан17 декабря 2023Сани очень хороший гид, видно любит свою работу.
На всем очень понравилось.
Все супер!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Мавзолей Джаханары»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Дели в ноябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Мавзолей Джаханары" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мавзолей Джаханары», 4 ⭐ отзыва, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь