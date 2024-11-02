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Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. В отеле Taj Villa-Agra 3*. Не входит в стоимость, оплачивается дополнительно. Возможно проживание в отеле 4* и 5* (по запросу).
*Фото отеля взято с сайта booking.com
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером: Maruti Ciaz, Maruti Dezire, Toyota Etios, Toyota Hycross, Toyota Crysta или аналогичное.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Мечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей Хумаюна
Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями второго по величине города Индии. Начнём с самой большой мечети страны и главной святыни для местных мусульман — Джама-Масджид, построенной в 17 веке из красного песчаника и белого мрамора Шахджаханом, правителем из династии Великих Моголов.
Затем прокатимся на велорикше по старинным узким улицам. Вдыхая ароматы специй и сухофруктов, прогуляемся до двух рынков. Если будет желание, вы сможете попробовать индийские традиционные масла и чаи. Также по вашему желанию пройдёмся по главному проспекту района Чандни Чоук и всего Старого Дели, название которого переводится как «лунный перекрёсток». По преданиям, в древности по центру проспекта проходил длинный водоканал, в котором отражался лунный свет.
После доедем до императорской крепости Красный форт, которая почти 200 лет служила церемониальным и политическим центром Могольской империи. Я расскажу вам его историю и раскрою архитектурные особенности.
*По понедельникам и некоторым праздникам Красный форт закрыт — в этом случае вместо него посещаем гробницу Сафдарджанга, могольского премьер-министра. Вы детально рассмотрите её фасад, украшенный витиеватыми узорами, и погуляете по ухоженному саду.
Далее посетим Мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, первый мавзолей династии. Вы узнаете, как постройка связана с Тамерланом и Бухарой.
После обеда (по желанию, за доплату) вас ждёт поездка-сюрприз в одно живописное место. Вечером вернёмся в Агру, где вы разместитесь в отеле и отдохнёте.
Тадж-Махал, форт Агра
Сегодняшний день начнём с посещения Тадж-Махала, одного из семи чудес света. Этот шедевр — иллюстрация слияния различных архитектурных стилей и символ вечной любви.
После завтрака побываем в форте Агра, построенном в 9-10 веках правителем из индийской династии Чаухан, а затем перестроенном правителем из династии Моголов Акбаром. Посмотрим на Жемчужную мечеть и другие классические образцы искусства: Джахангир-Махал, Моти-Масджид, Мина-базар и т. д. .
Пообедав, вернёмся обратно в Дели.
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Что включено
- Все трансферы по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Минеральная вода во время экскурсий
- Трансфер из/до гостиницы
Что не входит в цену
- Проживание - $65 за ночь
- Питание - около $20
- Входные билеты к достопримечательностям:
- Джама-Масджид - $5
- Красный форт - $10
- Тадж-Махал - $20
- Прокат велорикши - $5
- Личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты