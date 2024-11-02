Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями второго по величине города Индии. Начнём с самой большой мечети страны и главной святыни для местных мусульман — Джама-Масджид, построенной в 17 веке из красного песчаника и белого мрамора Шахджаханом, правителем из династии Великих Моголов.

Затем прокатимся на велорикше по старинным узким улицам. Вдыхая ароматы специй и сухофруктов, прогуляемся до двух рынков. Если будет желание, вы сможете попробовать индийские традиционные масла и чаи. Также по вашему желанию пройдёмся по главному проспекту района Чандни Чоук и всего Старого Дели, название которого переводится как «лунный перекрёсток». По преданиям, в древности по центру проспекта проходил длинный водоканал, в котором отражался лунный свет.

После доедем до императорской крепости Красный форт, которая почти 200 лет служила церемониальным и политическим центром Могольской империи. Я расскажу вам его историю и раскрою архитектурные особенности.

*По понедельникам и некоторым праздникам Красный форт закрыт — в этом случае вместо него посещаем гробницу Сафдарджанга, могольского премьер-министра. Вы детально рассмотрите её фасад, украшенный витиеватыми узорами, и погуляете по ухоженному саду.

Далее посетим Мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, первый мавзолей династии. Вы узнаете, как постройка связана с Тамерланом и Бухарой.

После обеда (по желанию, за доплату) вас ждёт поездка-сюрприз в одно живописное место. Вечером вернёмся в Агру, где вы разместитесь в отеле и отдохнёте.