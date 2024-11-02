Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов

Побывать в Красном форте и Тадж-Махале, перенестись в прошлое и узнать истории правителей династии
Старый Дели — бывшая столица Моголов, а в Красном форте принимались все политически важные решения. До него столицей был нынешний город Агра — в нём жили несколько поколений династии.

Я проведу
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вас по местным улочкам и расскажу много интересного о той эпохе и особенностях архитектурных стилей. Вы сможете погрузиться во времена Средневековья и ощутить былое величие городов. И, конечно, не обойдём стороной одно из семи чудес света и символ вечной любви — Тадж-Махал.

Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Индивидуальное путешествие по Старому Дели и Агре: по следам Моголов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.

Проживание. В отеле Taj Villa-Agra 3*. Не входит в стоимость, оплачивается дополнительно. Возможно проживание в отеле 4* и 5* (по запросу).

*Фото отеля взято с сайта booking.com

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером: Maruti Ciaz, Maruti Dezire, Toyota Etios, Toyota Hycross, Toyota Crysta или аналогичное.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Мечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей Хумаюна

Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями второго по величине города Индии. Начнём с самой большой мечети страны и главной святыни для местных мусульман — Джама-Масджид, построенной в 17 веке из красного песчаника и белого мрамора Шахджаханом, правителем из династии Великих Моголов.

Затем прокатимся на велорикше по старинным узким улицам. Вдыхая ароматы специй и сухофруктов, прогуляемся до двух рынков. Если будет желание, вы сможете попробовать индийские традиционные масла и чаи. Также по вашему желанию пройдёмся по главному проспекту района Чандни Чоук и всего Старого Дели, название которого переводится как «лунный перекрёсток». По преданиям, в древности по центру проспекта проходил длинный водоканал, в котором отражался лунный свет.

После доедем до императорской крепости Красный форт, которая почти 200 лет служила церемониальным и политическим центром Могольской империи. Я расскажу вам его историю и раскрою архитектурные особенности.

*По понедельникам и некоторым праздникам Красный форт закрыт — в этом случае вместо него посещаем гробницу Сафдарджанга, могольского премьер-министра. Вы детально рассмотрите её фасад, украшенный витиеватыми узорами, и погуляете по ухоженному саду.

Далее посетим Мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха, первый мавзолей династии. Вы узнаете, как постройка связана с Тамерланом и Бухарой.

После обеда (по желанию, за доплату) вас ждёт поездка-сюрприз в одно живописное место. Вечером вернёмся в Агру, где вы разместитесь в отеле и отдохнёте.

Мечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей ХумаюнаМечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей ХумаюнаМечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей ХумаюнаМечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей ХумаюнаМечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей ХумаюнаМечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей ХумаюнаМечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей ХумаюнаМечеть Джама-Масджид, Красный форт, Мавзолей Хумаюна
2 день

Тадж-Махал, форт Агра

Сегодняшний день начнём с посещения Тадж-Махала, одного из семи чудес света. Этот шедевр — иллюстрация слияния различных архитектурных стилей и символ вечной любви.

После завтрака побываем в форте Агра, построенном в 9-10 веках правителем из индийской династии Чаухан, а затем перестроенном правителем из династии Моголов Акбаром. Посмотрим на Жемчужную мечеть и другие классические образцы искусства: Джахангир-Махал, Моти-Масджид, Мина-базар и т. д. .

Пообедав, вернёмся обратно в Дели.

Тадж-Махал, форт АграТадж-Махал, форт АграТадж-Махал, форт АграТадж-Махал, форт АграТадж-Махал, форт АграТадж-Махал, форт Агра

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Минеральная вода во время экскурсий
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит в цену
  • Проживание - $65 за ночь
  • Питание - около $20
  • Входные билеты к достопримечательностям:
  • Джама-Масджид - $5
  • Красный форт - $10
  • Тадж-Махал - $20
  • Прокат велорикши - $5
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, утро
Завершение: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, 2-я половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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