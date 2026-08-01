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Описание трансфер
Организационные детали
Поможем вам в оформлении сим-карты и обмене валюты.
Программа тура по дням
Прибытие в Индию
Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, где словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской кухней, а далее — самостоятельный отдых. У вас будет достаточно времени, чтобы акклиматизироваться, оформить сим-карту, обменять доллары на рупии.
Переезд в Амритсар, Золотой храм
Ранним утром на поезде отправимся в город сикхов — священный Амритсар. После размещения в гостинице — обед, который стоит завершить чашечкой чая масала.
Затем поедем к Золотому храму Хармандир-Сахиб, главному в сикхской религии. Это невероятно красивое и энергетически мощное место. Вы узнаете, какая реликвия хранится в стенах святыни и почему сюда стекаются тысячи паломников. Если у вас будет желание, проведём здесь весь вечер или вернёмся до восхода солнца, чтобы встретить рассвет.
Прогулки по Амритсару, переезд в Дхарамсалу
Можем начать день в Золотом храме, который называют самой большой бесплатной кухней мира. Ежедневно тут раздают всем желающим порции еды, приготовленной на пожертвования. Блюда простые, но вкусные и сытные: роти (хлеб), дал (пряный суп из бобовых), овощи и кхира (сладкий рисовый пудинг на молоке).
Далее погуляем по Амритсару. Пройдёмся по центру и заглянем на базар, где можно попробовать традиционные сладости. Во второй половине дня на автобусе доберёмся к предгорью Гималаев, где раскинулся город Дхарамсала.
Монастырь Гьюто
Дхарамсалу называют маленьким индийским Тибетом, потому что сейчас в нём проживают тибетское правительство в изгнании и Далай-лама. Целый день мы проведём в монастыре Гьюто, где изучают тантрические медитации и ритуалы и буддийскую философию. А местные монахи известны на весь мир благодаря традиционному горловому пению. Также нас ждёт институт Норбулинка, где мы познакомимся с традиционными ремёслами.
Лёгкий хайкинг
Этот день посвятим удивительным гималайским ландшафтам. Встанем пораньше, на такси доедем до деревни Дарамкот и пешком отправимся вверх по склону горы Триунд. Восхождение несложное и подойдёт новичкам.
Спустя 3-4 часа мы окажемся на поляне, откуда открываются головокружительные виды долины и горной гряды. На нашем пути будут рассыпаны чайные домики, где можно будет перекусить. В Дхарамсалу вернёмся к вечеру.
Треккинг состоится только при ясной и сухой погоде. В плохую погоду заменим его на прогулку по городу и к водопаду Багсу.
Резиденция Далай-ламы, переезд в Манали
После завтрака посетим резиденцию Далай-ламы. Это большой комплекс с буддийским монастырём, храмом, пространством для лекций, библиотекой. Если повезёт, встретим духовного лидера Тибета лично. Ненадолго заглянем к доктору, который наблюдает Его Святейшество. После ужина — ночной переезд на автобусе в Манали.
Свободный день
Сегодня — день отдыха. Мы поселимся в деревеньке Вашишт на высоте около 2000 метров. Будет время выспаться, полюбоваться горными пейзажами с балкона отеля, а вечером — прогуляться к храму, искупаться в горячих источниках или проводить закат над Гималаями.
Дом-музей Рериха
Проведём день в окружении утопающих в зелени предгорий и заснеженных пиков. Поедем в селение Наггар, где жил Николай Рерих с семьёй. Посетим усадьбу художника, в которой бережно хранят большую коллекцию его полотен. Также вы осмотрите один из древнейших в этих местах храмов, который, по легенде, основал сам Кришна более 2000 лет назад.
День в Манали
Спустимся немного ниже по долине, чтобы исследовать городок Манали. Обойдём древние святыни, заглянем в Музей культурного наследия народов, населяющих эту часть Гималаев. Устроим шопинг в местных лавках и поужинаем у реки.
Прогулка к водопаду, переезд в Ришикеш
Начнём утро с завтрака и небольшого хайкинга каскадному водопаду Джогини. После прогулки по живописной тропе и обеда в Манали на автобусе поедем в мировую столицу йоги — Ришикеш. Переезд займёт всю ночь.
Обряд Ганга Аарти
К утру прибудем в город, заселимся в номера, позавтракаем. После отдыха стоит сходить на массаж или йогу.
На закате понаблюдаем за Ганга Аарти. Это ежедневный ритуал поклонения богине Ганге, когда на берегах реки собираются толпы верующих, чтобы исполнить песни и прочитать молитвы. Индуистские священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!
Променад по Ришикешу, визит к астрологу
После завтрака как следует изучим достопримечательности Ришикеша. Мы пройдёмся по главным улицам и мостам, перекинутым через Ганг, осмотрим знаковые храмы и локации. Заглянем в гости к астрологу (перед поездкой в Индию обязательно уточните время своего рождения).
Также рекомендуем отправиться на рафтинг или аюрведические процедуры (за доплату). Если будет желание, вы можете совершить омовение в Ганге: здесь река только спускается с гор, поэтому отличается быстрым течением и чистой водой.
Храм Акшардхам в Дели
В Дели мы приедем на автобусе к обеду.
Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Посмотрим эффектное лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей, а к ужину вернёмся в отель.
Возвращение домой
Сегодня после завтрака отправимся на автобусную экскурсию по Дели. Мы посетим известные Сады Лоды. Колодец Аграсен Баори и традиционную прачечную. Обязательно заедем в магазин за золотым чаем Дарджилинг. Вечером вы сможете прогуляться и купить сувениры.
Трансфер к аэропорту состоится вечером или ночью, зависит от времени вашего обратного рейса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по программе
- Сопровождение русским и местным гидами
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Персональный астрологический прогноз
- Помощь при бронировании/покупке авиабилетов, оформлении визы
- Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
- Перелёт в Дели и обратно
- Питание - $15-20
- Виза - $25
- Доплата за 1-местное размещение - $300