Можем начать день в Золотом храме, который называют самой большой бесплатной кухней мира. Ежедневно тут раздают всем желающим порции еды, приготовленной на пожертвования. Блюда простые, но вкусные и сытные: роти (хлеб), дал (пряный суп из бобовых), овощи и кхира (сладкий рисовый пудинг на молоке).

Далее погуляем по Амритсару. Пройдёмся по центру и заглянем на базар, где можно попробовать традиционные сладости. Во второй половине дня на автобусе доберёмся к предгорью Гималаев, где раскинулся город Дхарамсала.