К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям

Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Индия — это страна ярких красок, ароматных специй и благовоний, природных контрастов, древних культур и религий. Сюда часто приезжают люди, ставшие на путь духовного развития, и мы последуем их примеру.

Мы
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совершим большое паломничество по предгорьям Гималаев и увидим на этом пути множество святынь: индуистский храм из Книги рекордов Гиннеса, сикхский храм, который называют самой большой бесплатной кухней мира, тантрический монастырь Гьюто, резиденцию Далай-ламы, почитаемую индусами реку Ганг.

Вас ждут и другие интересные события: вы совершите лёгкие треккинги, побываете в усадьбе, принадлежавшей семье Николая Рериха, познакомитесь с народными традициями жителей гор и получите персональный астрологический прогноз.

К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям

Описание трансфер

Организационные детали

Поможем вам в оформлении сим-карты и обмене валюты.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Индию

Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, где словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской кухней, а далее — самостоятельный отдых. У вас будет достаточно времени, чтобы акклиматизироваться, оформить сим-карту, обменять доллары на рупии.

Прибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в Индию
2 день

Переезд в Амритсар, Золотой храм

Ранним утром на поезде отправимся в город сикхов — священный Амритсар. После размещения в гостинице — обед, который стоит завершить чашечкой чая масала.

Затем поедем к Золотому храму Хармандир-Сахиб, главному в сикхской религии. Это невероятно красивое и энергетически мощное место. Вы узнаете, какая реликвия хранится в стенах святыни и почему сюда стекаются тысячи паломников. Если у вас будет желание, проведём здесь весь вечер или вернёмся до восхода солнца, чтобы встретить рассвет.

Переезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храм
3 день

Прогулки по Амритсару, переезд в Дхарамсалу

Можем начать день в Золотом храме, который называют самой большой бесплатной кухней мира. Ежедневно тут раздают всем желающим порции еды, приготовленной на пожертвования. Блюда простые, но вкусные и сытные: роти (хлеб), дал (пряный суп из бобовых), овощи и кхира (сладкий рисовый пудинг на молоке).

Далее погуляем по Амритсару. Пройдёмся по центру и заглянем на базар, где можно попробовать традиционные сладости. Во второй половине дня на автобусе доберёмся к предгорью Гималаев, где раскинулся город Дхарамсала.

Прогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в Дхарамсалу
4 день

Монастырь Гьюто

Дхарамсалу называют маленьким индийским Тибетом, потому что сейчас в нём проживают тибетское правительство в изгнании и Далай-лама. Целый день мы проведём в монастыре Гьюто, где изучают тантрические медитации и ритуалы и буддийскую философию. А местные монахи известны на весь мир благодаря традиционному горловому пению. Также нас ждёт институт Норбулинка, где мы познакомимся с традиционными ремёслами.

Монастырь ГьютоМонастырь ГьютоМонастырь ГьютоМонастырь Гьюто
5 день

Лёгкий хайкинг

Этот день посвятим удивительным гималайским ландшафтам. Встанем пораньше, на такси доедем до деревни Дарамкот и пешком отправимся вверх по склону горы Триунд. Восхождение несложное и подойдёт новичкам.

Спустя 3-4 часа мы окажемся на поляне, откуда открываются головокружительные виды долины и горной гряды. На нашем пути будут рассыпаны чайные домики, где можно будет перекусить. В Дхарамсалу вернёмся к вечеру.

Треккинг состоится только при ясной и сухой погоде. В плохую погоду заменим его на прогулку по городу и к водопаду Багсу.

Лёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкинг
6 день

Резиденция Далай-ламы, переезд в Манали

После завтрака посетим резиденцию Далай-ламы. Это большой комплекс с буддийским монастырём, храмом, пространством для лекций, библиотекой. Если повезёт, встретим духовного лидера Тибета лично. Ненадолго заглянем к доктору, который наблюдает Его Святейшество. После ужина — ночной переезд на автобусе в Манали.

Резиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в Манали
7 день

Свободный день

Сегодня — день отдыха. Мы поселимся в деревеньке Вашишт на высоте около 2000 метров. Будет время выспаться, полюбоваться горными пейзажами с балкона отеля, а вечером — прогуляться к храму, искупаться в горячих источниках или проводить закат над Гималаями.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Дом-музей Рериха

Проведём день в окружении утопающих в зелени предгорий и заснеженных пиков. Поедем в селение Наггар, где жил Николай Рерих с семьёй. Посетим усадьбу художника, в которой бережно хранят большую коллекцию его полотен. Также вы осмотрите один из древнейших в этих местах храмов, который, по легенде, основал сам Кришна более 2000 лет назад.

Дом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей Рериха
9 день

День в Манали

Спустимся немного ниже по долине, чтобы исследовать городок Манали. Обойдём древние святыни, заглянем в Музей культурного наследия народов, населяющих эту часть Гималаев. Устроим шопинг в местных лавках и поужинаем у реки.

День в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в Манали
10 день

Прогулка к водопаду, переезд в Ришикеш

Начнём утро с завтрака и небольшого хайкинга каскадному водопаду Джогини. После прогулки по живописной тропе и обеда в Манали на автобусе поедем в мировую столицу йоги — Ришикеш. Переезд займёт всю ночь.

Прогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в Ришикеш
11 день

Обряд Ганга Аарти

К утру прибудем в город, заселимся в номера, позавтракаем. После отдыха стоит сходить на массаж или йогу.

На закате понаблюдаем за Ганга Аарти. Это ежедневный ритуал поклонения богине Ганге, когда на берегах реки собираются толпы верующих, чтобы исполнить песни и прочитать молитвы. Индуистские священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!

Обряд Ганга АартиОбряд Ганга АартиОбряд Ганга АартиОбряд Ганга АартиОбряд Ганга Аарти
12 день

Променад по Ришикешу, визит к астрологу

После завтрака как следует изучим достопримечательности Ришикеша. Мы пройдёмся по главным улицам и мостам, перекинутым через Ганг, осмотрим знаковые храмы и локации. Заглянем в гости к астрологу (перед поездкой в Индию обязательно уточните время своего рождения).

Также рекомендуем отправиться на рафтинг или аюрведические процедуры (за доплату). Если будет желание, вы можете совершить омовение в Ганге: здесь река только спускается с гор, поэтому отличается быстрым течением и чистой водой.

Променад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологу
13 день

Храм Акшардхам в Дели

В Дели мы приедем на автобусе к обеду.

Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Посмотрим эффектное лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей, а к ужину вернёмся в отель.

Храм Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в ДелиХрам Акшардхам в Дели
14 день

Возвращение домой

Сегодня после завтрака отправимся на автобусную экскурсию по Дели. Мы посетим известные Сады Лоды. Колодец Аграсен Баори и традиционную прачечную. Обязательно заедем в магазин за золотым чаем Дарджилинг. Вечером вы сможете прогуляться и купить сувениры.

Трансфер к аэропорту состоится вечером или ночью, зависит от времени вашего обратного рейса.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Участник$1500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русским и местным гидами
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Персональный астрологический прогноз
  • Помощь при бронировании/покупке авиабилетов, оформлении визы
  • Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
  • Перелёт в Дели и обратно
  • Питание - $15-20
  • Виза - $25
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час
Всем привет! Меня зовут Елена. Я путешествую по странам Азии с 2015 года и занимаюсь организацией туров более 6 лет. Сейчас живу в Индии и искренне считаю эту страну своим вторым
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домом. Также провожу туры по Индонезии и Непалу. Сопровождаю группу с момента встречи в аэропорту и на протяжении всего тура. Полностью организую ваш быт и проведу по интересным нетуристическим местам. Наша команда — это я моя напарница Наталья, а также наши замечательные местные лицензированные гиды. Именно мы будем сопровождать вас в наших удивительных путешествиях!

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