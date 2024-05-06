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Авторский тур
8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 099 за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Авторский тур
8 дней
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Авторский тур
15 дней
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Путешествие по Индии за 15 дней: от Тадж-Махала до ритуалов на Ганге. Незабываемые впечатления и лучшие закаты ждут вас
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
16 ноя в 08:00
14 дек в 08:00
$1 355 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
11 июня в 08:00
17 июня в 08:00
949$855 за человека
Авторский тур
8 дней
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Погружение в мир индийской культуры на Фестивале танцев в Кхаджурахо. Захватывающие экскурсии и яркие впечатления ждут вас
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
22 фев в 03:20
$985 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные: Дели и Агра с местным другом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 259 за человека
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Авторский тур
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 299 за человека
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$699 за человека
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
14 июня в 08:00
24 июня в 08:00
1723$1 551 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИнесса6 мая 2024Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
- KKristina29 апреля 2024Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
- ААртем10 апреля 2024Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
- ААнна21 марта 2024Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
- DDmitriy29 февраля 2024Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
- ЕЕкатерина28 февраля 2024Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд
- ВВиктория30 января 2024Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам
- ММария30 января 2024Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
- ДДарья20 января 2024Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
- ССергей10 января 2024Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Туры на 23 февраля»
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