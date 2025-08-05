Из Дели в Агру на автомобиле: экскурсии по главным местам в мини-группе
Увидеть Тадж-Махал на рассвете, осмотреть храм Лотоса и Ворота Индии и заглянуть на рынок специй
Начало: Аэропорт Дели, 9:00 (возможно другое время и место...
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Как в индийском кино: на свадьбу в Агру
Стать гостем на бракосочетании, узнать будущее у астролога и понаблюдать за аарти с лодки
Начало: Аэропорт Дели, точное время - по договорённости
5 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$1240 за человека
Земля контрастов - Индия: архитектура, духовность, ремёсла
Побывать в 6 городах, изучить храмы, увидеть церемонию аарти и заглянуть в будущее с астрологом
Начало: Аэропорт Дели, точное время - по договорённости
15 авг в 10:00
5 сен в 10:00
$1240 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Нью-Дели»
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