Тур-погружение в Индию: 4 города, традиционная кухня, ремёсла, сафари и главные локации

Увидеть Тадж-Махал, побывать на фабрике шёлка и памшины, осмотреть храмы Кхаджурахо и гхаты Варанаси
В одном туре мы собрали всё самое интересное: мы побываем в Агре, Варанаси, Кхаджурахо и Дели, попробуем блюда местной кухни, понаблюдаем за производством шёлка и инкрустацией полудрагоценных камней в мрамор,
увидим огненную церемонию на Ганге.

Во время сафари в нацпарке «Панна» нам встретятся олени, обезьяны, павлины и редкие тропические птицы.

Мы покажем вам главные архитектурные шедевры Индии: легендарный Тадж-Махал, загадочные храмы Кхаджурахо, Красный форт, Храм Лотоса и Акшардхам.

А ещё вы отведаете масала-чая, вам распишут руки хной, вы сможете сделать красивые кадры в традиционных нарядах.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой

Одежда и обувь
- Основной гардероб:
- Удобные брюки или джинсы
- Футболки
- Толстовка (пригодится в транспорте — в поездах и автобусах часто работают кондиционеры)
- Легкая куртка или жилетка
- Для женщин: платья и юбки (учитывайте, что в храмах плечи и колени должны быть прикрыты; избегайте слишком обтягивающей и открытой одежды)

Обувь:
- Кроссовки или кеды для долгих прогулок
- Сандалии
- Легкие сланцы (для пляжа или душа)

Аксессуары:
- Шляпа или бейсболка для защиты от солнца
- Носки (в храмах принято разуваться, но в носках ходить можно)

Деньги
- Рекомендуемый бюджет:
- На питание: ~15–20$ в день
- Личные расходы: минимум 300$
- Важно: берите купюры по 100$ нового образца (старые могут не принимать)

Документы
- Заграничный паспорт
- Действующая виза
- Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендуется; можно оформить онлайн)

Аптечка и гигиена

Лекарства:
- Солнцезащитный крем
- Обезболивающее
- Индивидуальные препараты

Гигиена:
- Зубная щетка и паста
- Влажные и бумажные салфетки
- Гигиеническая помада

Погодные условия
Днем температура может достигать +35°C, ночью — около +25°C.

Поезда и отели: финансовые условия

Важно! Стоимость железнодорожных билетов и проживания в отелях необходимо перевести в рублях (₽) на карту Сбербанка.

Тадж-Махал: расписание

- Выходной день: пятница. Учитывайте это при планировании визита в Агру.

Посещение храмов в Дели: важные правила

- График работы: Многие значимые храмы закрыты по понедельникам – планируйте альтернативные дни.
- Дресс-код: Соблюдайте местные традиции. Вход в короткой одежде или шортах запрещён. Рекомендуем выбирать наряды, прикрывающие плечи и колени.
- Хранение вещей: Плата за камеру хранения в храмах – от 100 ₽ (или эквивалент) с человека.

Поезда: важные нюансы

- Возможны задержки: Движение поездов в Индии иногда задерживается по независящим от нас причинам. Рекомендуем заложить буферное время для спокойствия.

Программа тура по дням

1 день

Агра: Тадж-Махал, Магра-форт, знакомство с ремёслами, чаепитие, роспись хной и театральная постановка

Встретим вас в аэропорту с традиционными цветочными гирляндами — знаком гостеприимства в Индии. Отправимся в Агру. По прибытии — раннее размещение в отеле и завтрак, после чего начнётся экскурсионная программа.

Мы посетим знаменитый Тадж-Махал, возведённый Шах-Джаханом в память о Мумтаз-Махал. Увидим Агра-форт — крепость из красного песчаника, построенную при Акбаре. Здесь сохранились дворцы, мечети и залы, где вершились судьбы империи.

Нас ждёт традиционный индийский обед с карри, лепёшками и сладостями. Познакомимся с искусством пиетрадура — ручной инкрустацией полудрагоценных камней в мрамор.

Побываем на фабрике, где ткут изделия из тончайшей гималайской шерсти. Увидим процесс производства и узнаем, как отличить настоящую пашмину. Попробуем масала-чай и узнаем о разных сортах индийского напитка и специях. Будет возможность выбрать ароматные приправы для дома. Пока будем пить чай, мастерицы украсят руки традиционными узорами хной.

Вечером посмотрим театральную постановку о любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал — историю, вдохновлённую величием Тадж-Махала.

2 день

Переезд в Варанаси: храм Каши Вишванатх, гхаты, церемония на Ганге, фабрика шёлка

В 5:00 — трансфер из отеля в Агре на вокзал. На скоростном поезде поедем в Варанаси, в пути подадут завтрак и обед. Около 14:00 прибытие в Варанаси, трансфер и размещение в отеле. До 17:00 — отдых перед вечерней экскурсией.

Прокатимся на тук-туке в старую часть города. Посетим храм Каши Вишванатх, главную святыню индуизма, отправимся к гхатам Варанаси — каменным ступеням, спускающимся к реке. Особое впечатление производит Маникарника, где пылает вечный огонь и совершаются обряды кремации.

На закате вас ждёт прогулка вдоль священных гхатов и участие в церемонии Ганга Аарти. Под звуки мантр и музыку барабанов сотни ламп освещают реку.

После вы посетите фабрику, где изготавливают знаменитый Banarasi Silk. Вас встретит хозяин предприятия и угостит масала-чаем. Вы увидите процесс ручного ткачества, окрашивания натуральными красителями и вышивки золотыми и серебряными нитями. Мастера продемонстрируют готовые изделия — сари, шарфы и аксессуары, а также расскажут, как распознать настоящий шёлк.

По желанию можно будет попробовать себя за мини-станком и создать собственный узор. Завершит визит шопинг в фабричном магазине.

3 день

Переезд в Кхаджурахо и ужин на крыше

После завтрака отправимся из Варанаси в Кхаджурахо на автомобиле. Дорога займёт около 7 часов, предусмотрена остановка для отдыха и перекуса. По прибытии — размещение в отеле и короткий отдых.

Вечером вас ждёт романтический ужин на крыше с панорамным видом на легендарные храмы Камасутры. Традиционные блюда индийской кухни, мягкий свет ламп и живая музыка создадут атмосферу, идеально подходящую для завершения дня.

4 день

Сафари в нацпарке «Панна» и храмы Кхаджурахо

Утром поедем в национальный парк «Панна», где с первыми лучами солнца начнётся сафари по живописным долинам и скалам. Здесь обитают олени, обезьяны, павлины и редкие тропические птицы. При удаче можно увидеть бенгальского тигра. После прогулки — лёгкий завтрак-пикник на природе (по желанию).

После обеда мы посетим храмы Кхаджурахо 10-13 века, внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изящные барельефы на стенах храмов изображают сцены из мифов, духовной жизни и любви.

Затем доберёмся к водопаду Ранех — мощному каскаду, ниспадающему среди базальтовых скал (по желанию).

Перед ужином можно побаловать себя аюрведическим массажем с ароматными маслами — древним способом восстановления сил и гармонии (по желанию).

Вечером вас ждёт ужин в уютном ресторане с блюдами мадхья-прадешской кухни — ароматной, пряной и сбалансированной.

5 день

Переезд в Дели

После завтрака освобождаем номера. Утро — свободное время для прогулки и отдыха. Затем поедем на ж/д вокзал и в 14:30 отправимся на поезде в Дели. В пути подадут ужин (включено в стоимость).

Прибытие в Дели в 23:30.

6 день

Старый и Новый Дели: Ворота Индии, Храм Лотоса, Акшардхам, Красный форт и базар

Экскурсия начинается в 9:00. Мы увидим Раджпатх — главную магистраль от Президентского дворца к Воротам Индии, Храм Лотоса, символ духовного единства, Акшардхам — один из самых впечатляющих храмовых комплексов мира, и древний колодец Аграсен Ки Баоли.

Обед в ресторане североиндийской кухни. Во второй половине дня — знакомство с колоритным Старым Дели. Посетим Красный Форт, побываем на базаре Чандни-Чоук и прокатимся на велорикше по его узким улочкам, полным ароматов специй и пряных запахов уличной еды.

После экскурсии возможны два варианта завершения дня: трансфер в аэропорт или продление проживания в отеле и ночной трансфер (по договорённости).

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$985
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и раннее заселение в 1-й день
  • Завтраки, 3 обеда и 2 ужина, питьевая вода
  • Трансферы по маршруту, в том числе встреча в аэропорту с цветочной гирляндой и трансфер в день вылета
  • Проезд на скоростном поезде (2-й класс) с питанием
  • Все трансферы, включая дорожные налоги, парковки и топливо
  • Катание на велорикше по улочкам Старого Дели и поездка на тук-туке по Варанаси
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Русскоговорящий гид-сопровождающий на протяжении всего тура, персональный водитель в каждом городе
  • Традиционный женский наряд в Агре
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно - от $400
  • Питание вне программы - $10-20 в день
  • Виза с оформлением - $55
  • Доплата за 1-местное размещение - $200
  • Спектакль в Агре - от $55 с человека
  • Сафари в Кхаджурахо - $85 с человека (минимум 4 участника)
  • Водопад Ранех - $45 с человека (минимум 2 участника)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
Завершение: Аэропорт Дели, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 1856 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю
на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Тур входит в следующие категории Дели

