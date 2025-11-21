В одном туре мы собрали всё самое интересное: мы побываем в Агре, Варанаси, Кхаджурахо и Дели, попробуем блюда местной кухни, понаблюдаем за производством шёлка и инкрустацией полудрагоценных камней в мрамор,

увидим огненную церемонию на Ганге. Во время сафари в нацпарке «Панна» нам встретятся олени, обезьяны, павлины и редкие тропические птицы. Мы покажем вам главные архитектурные шедевры Индии: легендарный Тадж-Махал, загадочные храмы Кхаджурахо, Красный форт, Храм Лотоса и Акшардхам. А ещё вы отведаете масала-чая, вам распишут руки хной, вы сможете сделать красивые кадры в традиционных нарядах.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой

Одежда и обувь

- Основной гардероб:

- Удобные брюки или джинсы

- Футболки

- Толстовка (пригодится в транспорте — в поездах и автобусах часто работают кондиционеры)

- Легкая куртка или жилетка

- Для женщин: платья и юбки (учитывайте, что в храмах плечи и колени должны быть прикрыты; избегайте слишком обтягивающей и открытой одежды)

Обувь:

- Кроссовки или кеды для долгих прогулок

- Сандалии

- Легкие сланцы (для пляжа или душа)

Аксессуары:

- Шляпа или бейсболка для защиты от солнца

- Носки (в храмах принято разуваться, но в носках ходить можно)

Деньги

- Рекомендуемый бюджет:

- На питание: ~15–20$ в день

- Личные расходы: минимум 300$

- Важно: берите купюры по 100$ нового образца (старые могут не принимать)

Документы

- Заграничный паспорт

- Действующая виза

- Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендуется; можно оформить онлайн)

Аптечка и гигиена

Лекарства:

- Солнцезащитный крем

- Обезболивающее

- Индивидуальные препараты

Гигиена:

- Зубная щетка и паста

- Влажные и бумажные салфетки

- Гигиеническая помада

Погодные условия

Днем температура может достигать +35°C, ночью — около +25°C.

Поезда и отели: финансовые условия

Важно! Стоимость железнодорожных билетов и проживания в отелях необходимо перевести в рублях (₽) на карту Сбербанка.

Тадж-Махал: расписание

- Выходной день: пятница. Учитывайте это при планировании визита в Агру.

Посещение храмов в Дели: важные правила

- График работы: Многие значимые храмы закрыты по понедельникам – планируйте альтернативные дни.

- Дресс-код: Соблюдайте местные традиции. Вход в короткой одежде или шортах запрещён. Рекомендуем выбирать наряды, прикрывающие плечи и колени.

- Хранение вещей: Плата за камеру хранения в храмах – от 100 ₽ (или эквивалент) с человека.

Поезда: важные нюансы

- Возможны задержки: Движение поездов в Индии иногда задерживается по независящим от нас причинам. Рекомендуем заложить буферное время для спокойствия.