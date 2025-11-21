Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой
Одежда и обувь
- Основной гардероб:
- Удобные брюки или джинсы
- Футболки
- Толстовка (пригодится в транспорте — в поездах и автобусах часто работают кондиционеры)
- Легкая куртка или жилетка
- Для женщин: платья и юбки (учитывайте, что в храмах плечи и колени должны быть прикрыты; избегайте слишком обтягивающей и открытой одежды)
Обувь:
- Кроссовки или кеды для долгих прогулок
- Сандалии
- Легкие сланцы (для пляжа или душа)
Аксессуары:
- Шляпа или бейсболка для защиты от солнца
- Носки (в храмах принято разуваться, но в носках ходить можно)
Деньги
- Рекомендуемый бюджет:
- На питание: ~15–20$ в день
- Личные расходы: минимум 300$
- Важно: берите купюры по 100$ нового образца (старые могут не принимать)
Документы
- Заграничный паспорт
- Действующая виза
- Медицинская страховка (не обязательна, но рекомендуется; можно оформить онлайн)
Аптечка и гигиена
Лекарства:
- Солнцезащитный крем
- Обезболивающее
- Индивидуальные препараты
Гигиена:
- Зубная щетка и паста
- Влажные и бумажные салфетки
- Гигиеническая помада
Погодные условия
Днем температура может достигать +35°C, ночью — около +25°C.
Поезда и отели: финансовые условия
Важно! Стоимость железнодорожных билетов и проживания в отелях необходимо перевести в рублях (₽) на карту Сбербанка.
Тадж-Махал: расписание
- Выходной день: пятница. Учитывайте это при планировании визита в Агру.
Посещение храмов в Дели: важные правила
- График работы: Многие значимые храмы закрыты по понедельникам – планируйте альтернативные дни.
- Дресс-код: Соблюдайте местные традиции. Вход в короткой одежде или шортах запрещён. Рекомендуем выбирать наряды, прикрывающие плечи и колени.
- Хранение вещей: Плата за камеру хранения в храмах – от 100 ₽ (или эквивалент) с человека.
Поезда: важные нюансы
- Возможны задержки: Движение поездов в Индии иногда задерживается по независящим от нас причинам. Рекомендуем заложить буферное время для спокойствия.
Программа тура по дням
Агра: Тадж-Махал, Магра-форт, знакомство с ремёслами, чаепитие, роспись хной и театральная постановка
Встретим вас в аэропорту с традиционными цветочными гирляндами — знаком гостеприимства в Индии. Отправимся в Агру. По прибытии — раннее размещение в отеле и завтрак, после чего начнётся экскурсионная программа.
Мы посетим знаменитый Тадж-Махал, возведённый Шах-Джаханом в память о Мумтаз-Махал. Увидим Агра-форт — крепость из красного песчаника, построенную при Акбаре. Здесь сохранились дворцы, мечети и залы, где вершились судьбы империи.
Нас ждёт традиционный индийский обед с карри, лепёшками и сладостями. Познакомимся с искусством пиетрадура — ручной инкрустацией полудрагоценных камней в мрамор.
Побываем на фабрике, где ткут изделия из тончайшей гималайской шерсти. Увидим процесс производства и узнаем, как отличить настоящую пашмину. Попробуем масала-чай и узнаем о разных сортах индийского напитка и специях. Будет возможность выбрать ароматные приправы для дома. Пока будем пить чай, мастерицы украсят руки традиционными узорами хной.
Вечером посмотрим театральную постановку о любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал — историю, вдохновлённую величием Тадж-Махала.
Переезд в Варанаси: храм Каши Вишванатх, гхаты, церемония на Ганге, фабрика шёлка
В 5:00 — трансфер из отеля в Агре на вокзал. На скоростном поезде поедем в Варанаси, в пути подадут завтрак и обед. Около 14:00 прибытие в Варанаси, трансфер и размещение в отеле. До 17:00 — отдых перед вечерней экскурсией.
Прокатимся на тук-туке в старую часть города. Посетим храм Каши Вишванатх, главную святыню индуизма, отправимся к гхатам Варанаси — каменным ступеням, спускающимся к реке. Особое впечатление производит Маникарника, где пылает вечный огонь и совершаются обряды кремации.
На закате вас ждёт прогулка вдоль священных гхатов и участие в церемонии Ганга Аарти. Под звуки мантр и музыку барабанов сотни ламп освещают реку.
После вы посетите фабрику, где изготавливают знаменитый Banarasi Silk. Вас встретит хозяин предприятия и угостит масала-чаем. Вы увидите процесс ручного ткачества, окрашивания натуральными красителями и вышивки золотыми и серебряными нитями. Мастера продемонстрируют готовые изделия — сари, шарфы и аксессуары, а также расскажут, как распознать настоящий шёлк.
По желанию можно будет попробовать себя за мини-станком и создать собственный узор. Завершит визит шопинг в фабричном магазине.
Переезд в Кхаджурахо и ужин на крыше
После завтрака отправимся из Варанаси в Кхаджурахо на автомобиле. Дорога займёт около 7 часов, предусмотрена остановка для отдыха и перекуса. По прибытии — размещение в отеле и короткий отдых.
Вечером вас ждёт романтический ужин на крыше с панорамным видом на легендарные храмы Камасутры. Традиционные блюда индийской кухни, мягкий свет ламп и живая музыка создадут атмосферу, идеально подходящую для завершения дня.
Сафари в нацпарке «Панна» и храмы Кхаджурахо
Утром поедем в национальный парк «Панна», где с первыми лучами солнца начнётся сафари по живописным долинам и скалам. Здесь обитают олени, обезьяны, павлины и редкие тропические птицы. При удаче можно увидеть бенгальского тигра. После прогулки — лёгкий завтрак-пикник на природе (по желанию).
После обеда мы посетим храмы Кхаджурахо 10-13 века, внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изящные барельефы на стенах храмов изображают сцены из мифов, духовной жизни и любви.
Затем доберёмся к водопаду Ранех — мощному каскаду, ниспадающему среди базальтовых скал (по желанию).
Перед ужином можно побаловать себя аюрведическим массажем с ароматными маслами — древним способом восстановления сил и гармонии (по желанию).
Вечером вас ждёт ужин в уютном ресторане с блюдами мадхья-прадешской кухни — ароматной, пряной и сбалансированной.
Переезд в Дели
После завтрака освобождаем номера. Утро — свободное время для прогулки и отдыха. Затем поедем на ж/д вокзал и в 14:30 отправимся на поезде в Дели. В пути подадут ужин (включено в стоимость).
Прибытие в Дели в 23:30.
Старый и Новый Дели: Ворота Индии, Храм Лотоса, Акшардхам, Красный форт и базар
Экскурсия начинается в 9:00. Мы увидим Раджпатх — главную магистраль от Президентского дворца к Воротам Индии, Храм Лотоса, символ духовного единства, Акшардхам — один из самых впечатляющих храмовых комплексов мира, и древний колодец Аграсен Ки Баоли.
Обед в ресторане североиндийской кухни. Во второй половине дня — знакомство с колоритным Старым Дели. Посетим Красный Форт, побываем на базаре Чандни-Чоук и прокатимся на велорикше по его узким улочкам, полным ароматов специй и пряных запахов уличной еды.
После экскурсии возможны два варианта завершения дня: трансфер в аэропорт или продление проживания в отеле и ночной трансфер (по договорённости).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$985
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и раннее заселение в 1-й день
- Завтраки, 3 обеда и 2 ужина, питьевая вода
- Трансферы по маршруту, в том числе встреча в аэропорту с цветочной гирляндой и трансфер в день вылета
- Проезд на скоростном поезде (2-й класс) с питанием
- Все трансферы, включая дорожные налоги, парковки и топливо
- Катание на велорикше по улочкам Старого Дели и поездка на тук-туке по Варанаси
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Русскоговорящий гид-сопровождающий на протяжении всего тура, персональный водитель в каждом городе
- Традиционный женский наряд в Агре
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно - от $400
- Питание вне программы - $10-20 в день
- Виза с оформлением - $55
- Доплата за 1-местное размещение - $200
- Спектакль в Агре - от $55 с человека
- Сафари в Кхаджурахо - $85 с человека (минимум 4 участника)
- Водопад Ранех - $45 с человека (минимум 2 участника)