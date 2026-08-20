Намастэ, я Михаил. Я всем сердцем люблю Юго-Восточную Азию и вот уже 3 года живу в Индии. Гоа — это то место, которое не похоже на Индию.
Оно славится своими тусовками
Оно славится своими тусовками
Описание экскурсииБар-хоппинг по клубам, кафе, ресторанам, где тусуются сезонники и те, кто живёт в Гоа годами. В программе посещение 5 самых модных мест Арамболя. Начнем мы с ужина в традиционном ресторане. Домашняя еда и местный колорит гарантирован! Затем музыка, концерты, джем-сейшены и на закуску вечеринка в закрытом клубе. Вы почувствуете настоящий пульс Арамболя, побываете там, куда не ступает нога туриста. Full power in Arambol! Вам со мной по пути, если: - Вы любите приключения, новые знакомства и ощущение полноты жизни. - Вы просто любите тусоваться, и готовы это делать пока есть силы и желание. - Вы хотите провести незабываемый вечер и узнать, что такое full power по-гоански.
Каждый день в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реальная ночная жизнь Арамболя
- Гоа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы: ужин (250 - 350 рупий),
- Напитки (стоимость одного напитка 50 - 100 рупий)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в 7 часов вечера около Арамбольской школы
Завершение: Арамбольская школа
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 19:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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