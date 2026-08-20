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Оно славится своими тусовками читать дальше уменьшить и умиротворяющим океанам. Если вы приехали сюда за вечеринками и весельем — тогда вы по адресу! За один вечер мы изучим 5 популярных мест Гоа. Их любят приезжие и местные жители. Мы попробуем индийскую кухню, послушаем концерт и проберемся на закрытую вечеринку. Намастэ, я Михаил. Я всем сердцем люблю Юго-Восточную Азию и вот уже 3 года живу в Индии. Гоа — это то место, которое не похоже на Индию.Оно славится своими тусовками

Михаил Ваш гид в Гоа Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $25 за человека 🇬🇧 🇷🇺 6 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Бар-хоппинг по клубам, кафе, ресторанам, где тусуются сезонники и те, кто живёт в Гоа годами. В программе посещение 5 самых модных мест Арамболя. Начнем мы с ужина в традиционном ресторане. Домашняя еда и местный колорит гарантирован! Затем музыка, концерты, джем-сейшены и на закуску вечеринка в закрытом клубе. Вы почувствуете настоящий пульс Арамболя, побываете там, куда не ступает нога туриста. Full power in Arambol! Вам со мной по пути, если: - Вы любите приключения, новые знакомства и ощущение полноты жизни. - Вы просто любите тусоваться, и готовы это делать пока есть силы и желание. - Вы хотите провести незабываемый вечер и узнать, что такое full power по-гоански.

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