Бар-хоппинг по клубам, кафе, ресторанам, где тусуются сезонники и те, кто живёт в Гоа годами.

В программе посещение 5 самых модных мест Арамболя. Начнем мы с ужина в традиционном ресторане. Домашняя еда и местный колорит гарантирован!

Затем музыка, концерты, джем-сейшены и на закуску вечеринка в закрытом клубе. Вы почувствуете настоящий пульс Арамболя, побываете там, куда не ступает нога туриста. Full power in Arambol!

Вам со мной по пути, если: