Что вы увидите
- Реальная ночная жизнь Арамболя
- Гоа
Бар-хоппинг по клубам, кафе, ресторанам, где тусуются сезонники и те, кто живёт в Гоа годами.
В программе посещение 5 самых модных мест Арамболя. Начнем мы с ужина в традиционном ресторане. Домашняя еда и местный колорит гарантирован!
Затем музыка, концерты, джем-сейшены и на закуску вечеринка в закрытом клубе. Вы почувствуете настоящий пульс Арамболя, побываете там, куда не ступает нога туриста. Full power in Arambol!
Вам со мной по пути, если:
- Вы любите приключения, новые знакомства и ощущение полноты жизни.
- Вы просто любите тусоваться, и готовы это делать пока есть силы и желание.
- Вы хотите провести незабываемый вечер и узнать, что такое full power по-гоански.
Что не входит
- личные расходы: ужин (250 - 350 рупий)
- напитки ( стоимость одного напитка 50 - 100 рупий)
Начало
🚩 Встреча в 7 часов вечера около Арамбольской школы.
Место завершения
🏁 Арамбольская школа
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Михаил Д.
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