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Full power в Арамболе - Тусовка в Гоа

Михаил Д.
Михаил Д. – Гид из Гоа
Намастэ, я Михаил.

Я всем сердцем люблю Юго-Восточную Азию и вот уже 3 года живу в Индии.

Гоа — это то место, которое не похоже на Индию.

Оно славится своими тусовками и умиротворяющим океанам.

Если вы приехали сюда за вечеринками и весельем — тогда вы по адресу! За один вечер мы изучим 5 популярных мест Гоа.

Их любят приезжие и местные жители.

Мы попробуем индийскую кухню 🥧, послушаем концерт и проберемся на закрытую вечеринку.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $25 за экскурсию

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Full power в Арамболе - Тусовка в Гоа
Full power в Арамболе - Тусовка в Гоа

Что вы увидите

  • Реальная ночная жизнь Арамболя
  • Гоа
Бар-хоппинг по клубам, кафе, ресторанам, где тусуются сезонники и те, кто живёт в Гоа годами.
В программе посещение 5 самых модных мест Арамболя. Начнем мы с ужина в традиционном ресторане. Домашняя еда и местный колорит гарантирован!
Затем музыка, концерты, джем-сейшены и на закуску вечеринка в закрытом клубе. Вы почувствуете настоящий пульс Арамболя, побываете там, куда не ступает нога туриста. Full power in Arambol!

Вам со мной по пути, если:

  • Вы любите приключения, новые знакомства и ощущение полноты жизни.
  • Вы просто любите тусоваться, и готовы это делать пока есть силы и желание.
  • Вы хотите провести незабываемый вечер и узнать, что такое full power по-гоански.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • личные расходы: ужин (250 - 350 рупий)
  • напитки ( стоимость одного напитка 50 - 100 рупий)
Начало
🚩 Встреча в 7 часов вечера около Арамбольской школы.
Место завершения
🏁 Арамбольская школа
Full power в Арамболе - Тусовка в Гоа
Full power в Арамболе - Тусовка в Гоа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил Д.
Михаил Д.
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