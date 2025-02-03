Гоа — это не только пляжи и вечеринки. За один день вы увидите джунгли, водопады, храмы и след португальской эпохи. Я покажу вам спокойный, глубокий и по-настоящему красивый Гоа, в который легко влюбиться заново.
Описание билетаГоа, которого вы не знали Гоа — уникальный штат Индии, не похожий ни на один другой. Его особая атмосфера — результат португальского прошлого, смешавшего европейскую культуру с индийскими традициями. Большинство приезжает сюда за пляжами и вечеринками, но я предлагаю увидеть другой Гоа — спокойный, природный и наполненный смыслами. Единение с природой и символами Индии Рано утром у вашего отеля вас будет ждать комфортабельный автомобиль — мы отправимся в джунгли, к самому высокому водопаду Гоа. Здесь можно искупаться в прохладном озере и понаблюдать за обезьянами — главными жителями джунглей. Далее нас ждёт знакомство с символами страны — плантацией специй и индуистским храмом, где религия остаётся важной частью повседневной жизни. Португальское наследие Старого Гоа Завершим путешествие в Старом Гоа — бывшей португальской столице штата. Здесь вы почувствуете, как Гоа впитал европейскую культуру. Мы посетим Базилику Иисуса — крупнейший кафедральный собор юго-восточной Азии, где хранятся мощи святого Франциска Ксавьера — места, куда ежегодно приезжают миллионы паломников.
Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад
- Заповедник Ханаан Махавир
- Плантация специй
- Старый Гоа
- Кафедральный собор
- Базилика милосердного Иисуса
- Храмовый комплекс
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
- Трансфер на комфортабельном минивэне или машине с кондиционером
Что не входит в цену
- Трансфер с пляжей, расположенных южнее Кавелосима (Агонда, Палолем, Патнем) - 20$
- Завтрак
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Оксана прекрасный рассказчик, услышанное от неё в дороге и сама дорога было лучшим, что мы получили во время экскурсии. Если бы поехали на арендованной машине, то было бы полное разочарование
Вам был полезен этот отзыв?
O
В заповедник Оксана нас привезла к открытию, за что ей отдельное спасибо, иначе бы простояли в толпе людей на жаре несколько часов, очереди были безумные. Плантация специй-ничего примечательного.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Все было отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии на «Интересный Гоа - джунгли, водопады и португальское наследие»
Билеты
По следам португальцев: история, храмы и колониальное наследие Гоа
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Гоа и остров Чорао
Познакомиться с настоящим Гоа изнутри - таким, каким его видят и любят местные жители
Начало: От вашего отеля
2 окт в 09:00
3 окт в 09:00
от $225 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная по Гоа: водопад Дудхсагар, Старый Гоа и плантация специй
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$45 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПАНАДЖИ, СТАРЫЙ ГОА И ФОРТ
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсию можно проводить утром или после обеда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$55 за человека
$300 за экскурсию