С ресепшн отеля вас заберет комфортабельный автомобиль. В день экскурсии 🧭 вас ждет:
-поездка через джунгли на джипе
-прогулка по лесным тропинка мимо обезьян к самому высокому в штате Гоа водопаду
-купание в пресном озере с прохладной водой у подножья водопада
-кормление обезьянок бананами
-посещение плантации специй
-катание, купание на слонах (опционально)
-обед
-посещение индусткого храма
-посещение бывшей столицы ⭐️ всей португальской Индии под названием Старый Гоа
-обзор самого большого кафедрального собора во всей юго-восточной Азии
-посещение Базилики Иисуса, в которой хранятся нетленные мощи святого Франциска Ксавьера