Оксана Ж. – Гид из Гоа

Что вы знаете о Гоа? Это райский штат с песчаными пляжами и теплым океаном.



Здесь царит атмосфера веселья и релакса.



Безумные вечеринки ночью и расслабляющие медитации утром.



Но что стоит за этим? Природа — джунгли, водопады, обезьяны.



История 📖 — португальский след и индуистские храмы.



За 10 часов я раскрою все тайны Гоа и вы заново влюбитесь ❤️ в этот райский уголок.