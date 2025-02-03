Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Гоа — это не только пляжи и вечеринки. За один день вы увидите джунгли, водопады, храмы и след португальской эпохи. Я покажу вам спокойный, глубокий и по-настоящему красивый Гоа, в который легко влюбиться заново. 5 3 отзыва

Ксения Ваш гид в Гоа Задать вопрос Билеты $300 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Гоа, которого вы не знали Гоа — уникальный штат Индии, не похожий ни на один другой. Его особая атмосфера — результат португальского прошлого, смешавшего европейскую культуру с индийскими традициями. Большинство приезжает сюда за пляжами и вечеринками, но я предлагаю увидеть другой Гоа — спокойный, природный и наполненный смыслами. Единение с природой и символами Индии Рано утром у вашего отеля вас будет ждать комфортабельный автомобиль — мы отправимся в джунгли, к самому высокому водопаду Гоа. Здесь можно искупаться в прохладном озере и понаблюдать за обезьянами — главными жителями джунглей. Далее нас ждёт знакомство с символами страны — плантацией специй и индуистским храмом, где религия остаётся важной частью повседневной жизни. Португальское наследие Старого Гоа Завершим путешествие в Старом Гоа — бывшей португальской столице штата. Здесь вы почувствуете, как Гоа впитал европейскую культуру. Мы посетим Базилику Иисуса — крупнейший кафедральный собор юго-восточной Азии, где хранятся мощи святого Франциска Ксавьера — места, куда ежегодно приезжают миллионы паломников.

Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Водопад

Заповедник Ханаан Махавир

Плантация специй

Старый Гоа

Кафедральный собор

Базилика милосердного Иисуса

Храмовый комплекс Что включено Услуги гида

Входные билеты

Обед

Трансфер на комфортабельном минивэне или машине с кондиционером Что не входит в цену Трансфер с пляжей, расположенных южнее Кавелосима (Агонда, Палолем, Патнем) - 20$

Завтрак

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и как рано покупать? Когда: Ежедневно с 6-7 утра до 4-5 вечера Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.