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Интересный Гоа (индивидуальная)

Оксана Ж.
Оксана Ж. – Гид из Гоа
Что вы знаете о Гоа? Это райский штат с песчаными пляжами и теплым океаном.

Здесь царит атмосфера веселья и релакса.

Безумные вечеринки ночью и расслабляющие медитации утром.

Но что стоит за этим? Природа — джунгли, водопады, обезьяны.

История 📖 — португальский след и индуистские храмы.

За 10 часов я раскрою все тайны Гоа и вы заново влюбитесь ❤️ в этот райский уголок.
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Интересный Гоа (индивидуальная)
Интересный Гоа (индивидуальная)

Что вы увидите

  • Водопад
  • плантация специй
  • Старый Гоа
  • храм

С ресепшн отеля вас заберет комфортабельный автомобиль. В день экскурсии 🧭 вас ждет:

    -поездка через джунгли на джипе
    -прогулка по лесным тропинка мимо обезьян к самому высокому в штате Гоа водопаду
    -купание в пресном озере с прохладной водой у подножья водопада
    -кормление обезьянок бананами
    -посещение плантации специй
    -катание, купание на слонах (опционально)
    -обед
    -посещение индусткого храма
    -посещение бывшей столицы ⭐️ всей португальской Индии под названием Старый Гоа
    -обзор самого большого кафедрального собора во всей юго-восточной Азии
    -посещение Базилики Иисуса, в которой хранятся нетленные мощи святого Франциска Ксавьера
    Что входит
    • Комфортабельный минивэн или машина с кондиционером
    • входные билеты
    • услуги гида
    • обед
    Что не входит
    • Завтрак
    • дополнительные развлечения
    • такие как катание
    • купание
    • фото на слоне
    • покупка сувениров
    Начало
    🚩 Panaji bus stand. Margao ktc bus stand
    Место завершения
    🏁 Old Goa bombs Jesus Church
    Интересный Гоа (индивидуальная)
    Интересный Гоа (индивидуальная)
    Интересный Гоа (индивидуальная)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Оксана Ж.
    Оксана Ж.
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    Оксана Ж. проводит ещё 2 экскурсии

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