11 отзывов оставили туристы

В программе: Знаменитый Джус-центр Форт Чапора с потрясающим панорамным видом Пляж Вагатор Заросший Джунглями Редди Форт Дикий пляж Парадайз Бич Арамболь - город хиппи Пресное озеро Sweet Lake Легендарный баньян Легендарное движение хиппи пришлось на конец 60-х начало 70-х. Молодежь того времени хиповала на всю катушку. Но, если большая часть лишь подражала хиппи в стиле одежды, причесок и свободы нравов, то более просветленные последователи знаменитых «Детей цветов» взяли на вооружение их главную идею – оставить мегаполисы и приобщиться к природной чистоте, чтобы в абсолютной свободе жить во имя любви. Так появились первые колонии хиппи на Гоа, где они существуют и по сей день. Правда на сегодняшний день эти поселения более разнообразны по составу и идеологическим целям. Итак, садимся в комфортабельный кондиционированный минивен и отправляемся путешествовать по двум самым знаковым местам Гоа, чтобы увидеть все своими глазами, попробовать экзотические соки и купить оригинальные сувениры. Первый пункт назначения – Чапора Это довольно популярное место, куда съезжаются туристы со всего мира, причем, если меньшая часть – просто экскурсанты, то большинство едут сюда осознанно, в поиске просветленного сознания. В авангарде тех, кто жаждет обретения расширенного сознания, конечно же, личности богемные – музыканты и художники, актеры и писатели, для которых этот способ познания высшей истины служит еще и источником творческих идей. Зачастую они проводят здесь целый сезон. Что посмотреть экскурсантам •Великолепный пляж Вагатор, по форме напоминающий счастливую подкову или дугу (кому какая ассоциация больше нравится).

Форт Чапоры. Поднявшись на него, вашему взору откроется роскошная панорама, которая будет сниться долгие годы.

Джус-центр – место, которое нужно непременно посетить, чтобы узнать истинный вкус свежевыжатых соков из экзотических фруктов всего за 1 доллар. Второй пункт назначения – город хиппи Арамболь Арамболь – город особый, попадая сюда, сразу можно прочувствовать его необычайную духовную атмосферу. Говоря современным языком – это «точка сборки» хиппи со всего мира. Именно здесь базируется центр духовных практик, где опытные гуру обучают различным методикам расширения сознания. Многие выбирают это святое место, чтобы провести здесь зиму – в тепле и с пользой для духовного развития. Что посмотреть экскурсантам •Форт Редди. Сейчас он пустует и буквально на глазах поглощается разрастающимися джунглями. Его называют местом Силы. Именно здесь можно расслабиться, забыть о городской суете и хотя бы на время ощутить полную гармонию и слияние с природой.

Пляж Парадайз. Рай не требует описаний – это нужно увидеть, окунуться в блаженство и прочувствовать всю прелесть пустынной дикой природы, чтобы впитать это в себя и запомнить навсегда.

Сладкое озеро Sweet Lake. Местная святыня. Вода в нем пресная, но иногда его заливают соленые воды Аравийского моря.

Арамбольский баньян – священное в Индии дерево, под которым сидит Баба – мудрый и уважаемый духовный старец. Верующие люди приходят к нему за советом, наставлением и непременно приносят подношения. Поклонники Beatles утверждают, что именно под этим баньяном легендарная ливерпульская четверка, погрузившись в нирвану, написала несколько своих хитовых композиций. А злопыхатели шипят в ответ, что, путешествуя по Индии, в Арамболь битлы не заезжали… •Шоу барабанов на пляже. Незабываемое зрелище, которое также предусмотрено в нашей авторской экскурсии.

Арамбольский баньян – священное в Индии дерево, под которым сидит Баба – мудрый и уважаемый духовный старец. Верующие люди приходят к нему за советом, наставлением и непременно приносят подношения. Поклонники Beatles утверждают, что именно под этим баньяном легендарная ливерпульская четверка, погрузившись в нирвану, написала несколько своих хитовых композиций. А злопыхатели шипят в ответ, что, путешествуя по Индии, в Арамболь битлы не заезжали… •Шоу барабанов на пляже. Незабываемое зрелище, которое также предусмотрено в нашей авторской экскурсии.

•Арамбольский баньян – священное в Индии дерево, под которым сидит Баба – мудрый и уважаемый духовный старец. Верующие люди приходят к нему за советом, наставлением и непременно приносят подношения. Поклонники Beatles утверждают, что именно под этим баньяном легендарная ливерпульская четверка, погрузившись в нирвану, написала несколько своих хитовых композиций. А злопыхатели шипят в ответ, что, путешествуя по Индии, в Арамболь битлы не заезжали… •Шоу барабанов на пляже. Незабываемое зрелище, которое также предусмотрено в нашей авторской экскурсии.