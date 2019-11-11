11 отзывов оставили туристы

Поездка по необычным и нетуристическим местам Северного Гоа.
Мы отправимся по особенному маршруту и увидим заросший джунглями форт Редди, пустынный пляж Парадайз, форт Чапора с потрясающим панорамным видом и многое другое.
Мы отправимся по особенному маршруту и увидим заросший джунглями форт Редди, пустынный пляж Парадайз, форт Чапора с потрясающим панорамным видом и многое другое.
Описание экскурсии
В программе: Знаменитый Джус-центр Форт Чапора с потрясающим панорамным видом Пляж Вагатор Заросший Джунглями Редди Форт Дикий пляж Парадайз Бич Арамболь - город хиппи Пресное озеро Sweet Lake Легендарный баньян Легендарное движение хиппи пришлось на конец 60-х начало 70-х. Молодежь того времени хиповала на всю катушку. Но, если большая часть лишь подражала хиппи в стиле одежды, причесок и свободы нравов, то более просветленные последователи знаменитых «Детей цветов» взяли на вооружение их главную идею – оставить мегаполисы и приобщиться к природной чистоте, чтобы в абсолютной свободе жить во имя любви. Так появились первые колонии хиппи на Гоа, где они существуют и по сей день. Правда на сегодняшний день эти поселения более разнообразны по составу и идеологическим целям. Итак, садимся в комфортабельный кондиционированный минивен и отправляемся путешествовать по двум самым знаковым местам Гоа, чтобы увидеть все своими глазами, попробовать экзотические соки и купить оригинальные сувениры. Первый пункт назначения – Чапора Это довольно популярное место, куда съезжаются туристы со всего мира, причем, если меньшая часть – просто экскурсанты, то большинство едут сюда осознанно, в поиске просветленного сознания. В авангарде тех, кто жаждет обретения расширенного сознания, конечно же, личности богемные – музыканты и художники, актеры и писатели, для которых этот способ познания высшей истины служит еще и источником творческих идей. Зачастую они проводят здесь целый сезон. Что посмотреть экскурсантам •Великолепный пляж Вагатор, по форме напоминающий счастливую подкову или дугу (кому какая ассоциация больше нравится).
- Форт Чапоры. Поднявшись на него, вашему взору откроется роскошная панорама, которая будет сниться долгие годы.
- Джус-центр – место, которое нужно непременно посетить, чтобы узнать истинный вкус свежевыжатых соков из экзотических фруктов всего за 1 доллар. Второй пункт назначения – город хиппи Арамболь Арамболь – город особый, попадая сюда, сразу можно прочувствовать его необычайную духовную атмосферу. Говоря современным языком – это «точка сборки» хиппи со всего мира. Именно здесь базируется центр духовных практик, где опытные гуру обучают различным методикам расширения сознания. Многие выбирают это святое место, чтобы провести здесь зиму – в тепле и с пользой для духовного развития. Что посмотреть экскурсантам •Форт Редди. Сейчас он пустует и буквально на глазах поглощается разрастающимися джунглями. Его называют местом Силы. Именно здесь можно расслабиться, забыть о городской суете и хотя бы на время ощутить полную гармонию и слияние с природой.
- Пляж Парадайз. Рай не требует описаний – это нужно увидеть, окунуться в блаженство и прочувствовать всю прелесть пустынной дикой природы, чтобы впитать это в себя и запомнить навсегда.
- Сладкое озеро Sweet Lake. Местная святыня. Вода в нем пресная, но иногда его заливают соленые воды Аравийского моря.
- Арамбольский баньян – священное в Индии дерево, под которым сидит Баба – мудрый и уважаемый духовный старец. Верующие люди приходят к нему за советом, наставлением и непременно приносят подношения. Поклонники Beatles утверждают, что именно под этим баньяном легендарная ливерпульская четверка, погрузившись в нирвану, написала несколько своих хитовых композиций. А злопыхатели шипят в ответ, что, путешествуя по Индии, в Арамболь битлы не заезжали… •Шоу барабанов на пляже. Незабываемое зрелище, которое также предусмотрено в нашей авторской экскурсии.
Арамбольский баньян – священное в Индии дерево, под которым сидит Баба – мудрый и уважаемый духовный старец. Верующие люди приходят к нему за советом, наставлением и непременно приносят подношения. Поклонники Beatles утверждают, что именно под этим баньяном легендарная ливерпульская четверка, погрузившись в нирвану, написала несколько своих хитовых композиций. А злопыхатели шипят в ответ, что, путешествуя по Индии, в Арамболь битлы не заезжали… •Шоу барабанов на пляже. Незабываемое зрелище, которое также предусмотрено в нашей авторской экскурсии.
•Арамбольский баньян – священное в Индии дерево, под которым сидит Баба – мудрый и уважаемый духовный старец. Верующие люди приходят к нему за советом, наставлением и непременно приносят подношения. Поклонники Beatles утверждают, что именно под этим баньяном легендарная ливерпульская четверка, погрузившись в нирвану, написала несколько своих хитовых композиций. А злопыхатели шипят в ответ, что, путешествуя по Индии, в Арамболь битлы не заезжали… •Шоу барабанов на пляже. Незабываемое зрелище, которое также предусмотрено в нашей авторской экскурсии.
Ежедневно в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
k
Пляжи Парадайс и Вагатор великолепны!!! Интересен Редди форт.
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О
На экскурсию не поехали из за хамского общения менеджера
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