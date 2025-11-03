Мои заказы

Экскурсии по барам Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Гоа на русском языке, цены от $35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
На лодке
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
«12:00 — 13:00 — барбекю на острове Гранд13:00 — 14:30 — возвращаемся на лодочную станцию15:00 — 15:30 — обратный трансфер в отель»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$35 за человека
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Пешая
3.5 часа
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Через уличное искусство понять, что волнует штат, заглянуть в бары и погулять по городу после заката
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
«Также на нашем маршруте будут небанальные бары, где вы сможете отлично провести время и попробовать напиток, который производят только в штате Гоа, а также почувствуете атмосферу современной ночной жизни столицы»
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
$142$157 за человека
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
«А на закате увидим «шоу талантов» в исполнении местных хиппи и, возможно, даже потанцуем с ними под музыку барабанов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вакер
    3 ноября 2025
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Отлично провели время! Много информации. Рекомендую прогулку с Натальей!
  • Е
    Евгений
    8 февраля 2025
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения.
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Были на прогулке в конце декабря.
    Было очень интересно. Прогулка не только про бары.
    Были и на португальских улочках. Очень милых.
    В
    первом книжном магазине, где расположена типография Times of India.
    Прогулялись мимо католической церкви Непорочного зачатия начала 17 века, белая-белая красивая-красивая))) жаль открыта раз в год,
    посмотрели работы карикатуриста Марио Миранда.
    Разумеется прошлись по барам.
    Очень понравилось!!!

  • А
    Анна
    20 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история.
    В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
    и познакомились с творчеством местного художника Мигеля Миранды, нашли в городе сюжеты с его зарисовок, угостились португальским десертом и даже узнали, кто был прототипом одного из героев романа Дюма «Граф Монте-Кристо».
    Вечер прошел очень увлекательно!
    Огромное спасибо Наталье!

  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой!
    Всем советую! 💯
  • С
    Сергей
    27 октября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Наташа молодец. Хорошая экскурсия. Все очень хорошо. Нам понравилось. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась.
    Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов.
    А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий)
    Рекомендую каждому в Гоа!

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
    Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания!
    Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) …
    А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии!
    Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!!
    Татьяна и Владимир.

  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Не стандартно и круто!
    Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия
    по городу, и как Александр говорит: «экскурсия с пит стопами». Ребята очень большие молодцы, крутые аутентичные бары, 180 вкуснейший чизкейк (очень спасибо бабе Файги) амбициозные ребята. Мне залетело все с самого начало до последнего бара. Супер рекомендую, для тех кто один, или есть свободное время, кто не любит стандартные туры с училками. Отдельная рекомендация, это гид Александр: подстроился под нашу команду, был очень учтив, подстроился под мои запросы и нашел время и желание. А главное если вы одна, ☝️ то можно даже попросить скидку или вам найдут кого то в тур.
    Эти ребята профессионалы на 100% рекомендации на 200%

