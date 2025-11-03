Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
«12:00 — 13:00 — барбекю на острове Гранд13:00 — 14:30 — возвращаемся на лодочную станцию15:00 — 15:30 — обратный трансфер в отель»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$35 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Через уличное искусство понять, что волнует штат, заглянуть в бары и погулять по городу после заката
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
«Также на нашем маршруте будут небанальные бары, где вы сможете отлично провести время и попробовать напиток, который производят только в штате Гоа, а также почувствуете атмосферу современной ночной жизни столицы»
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
$142
$157 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
«А на закате увидим «шоу талантов» в исполнении местных хиппи и, возможно, даже потанцуем с ними под музыку барабанов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
- ВВакер3 ноября 2025Отлично провели время! Много информации. Рекомендую прогулку с Натальей!
- ЕЕвгений8 февраля 2025Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения.
Были на прогулке в конце декабря.
Было очень интересно. Прогулка не только про бары.
Были и на португальских улочках. Очень милых.
В
Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история.
В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
- ИИрина2 ноября 2024Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
- ЕЕлена30 октября 2024Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой!
Всем советую! 💯
- ССергей27 октября 2024Наташа молодец. Хорошая экскурсия. Все очень хорошо. Нам понравилось. Рекомендую.
Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
- ТТатьяна14 апреля 2024С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
- ННаталия9 марта 2024Не стандартно и круто!
Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия
