Оксана Ж. проводит ещё 2 экскурсии

Оксана Ж. – Гид из Гоа

Гоа — самый европейский штат Индии.



В этом нет никакой загадки — еще недавно здесь находилась португальская колония.



Это и повлияло на дальнейшее развитие самого тусовочного курорта.



За 8 часов я расскажу вам историю 📖 штата, как жила португальская колония и как европейская и индийская культуры уживаются в одном месте.