Оксана Ж. проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по португальскому кварталу столицы ⭐️ штата Гоа года Панаджи, посещение храма Ханумана на холме, церковь ⛪ непорочного зачатия девы Марии
Посещение бывшей столицы всей португальской колонии, города Старый Гоа, осмотр самого большого кафедрального собора в юго-восточной Азии, Базилики Иисуса, в которой хранятся нетленные мощи святого Франциска Ксавьера
плантация специй (включён обед, экскурсия ⛳ по плантации специй, катание, купание со слоном по желанию за дополнительную оплату)
мечеть 16 века, единственная старая мечеть, сохранившаяся на территории штата Гоа
португальский дом 1590 года постройки