Оксана Ж. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорный Гоа (индивидуальная)

Оксана Ж.
Оксана Ж. – Гид из Гоа
Гоа — самый европейский штат Индии.

В этом нет никакой загадки — еще недавно здесь находилась португальская колония.

Это и повлияло на дальнейшее развитие самого тусовочного курорта.

За 8 часов я расскажу вам историю 📖 штата, как жила португальская колония и как европейская и индийская культуры уживаются в одном месте.
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Обзорный Гоа (индивидуальная)
Обзорный Гоа (индивидуальная)
Прогулка по португальскому кварталу столицы ⭐️ штата Гоа года Панаджи, посещение храма Ханумана на холме, церковь ⛪ непорочного зачатия девы Марии
Посещение бывшей столицы всей португальской колонии, города Старый Гоа, осмотр самого большого кафедрального собора в юго-восточной Азии, Базилики Иисуса, в которой хранятся нетленные мощи святого Франциска Ксавьера
плантация специй (включён обед, экскурсия ⛳ по плантации специй, катание, купание со слоном по желанию за дополнительную оплату)
мечеть 16 века, единственная старая мечеть, сохранившаяся на территории штата Гоа
португальский дом 1590 года постройки
Что входит
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • сопровождение русского гида
  • все выходные билеты
  • обед
Что не входит
  • Завтрак
  • катание
  • купание на слонах
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорный Гоа (индивидуальная)
Обзорный Гоа (индивидуальная)
Обзорный Гоа (индивидуальная)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ж.
Оксана Ж.
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Оксана Ж. проводит ещё 2 экскурсии

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