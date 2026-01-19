Мои заказы

Развлечения в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Мумбаи на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мумбаи для пассажиров круизных лайнеров
Круизы
5 часов
Круиз
Обзорная экскурсия по Мумбаи для пассажиров круизных лайнеров
Начало: Порт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
$280 за всё до 5 чел.
Мумбай: микс традиций и современности (слипер-бас /самолет из Гоа)
Полеты на самолетах
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Мумбай: микс традиций и современности (слипер-бас /самолет из Гоа)
Начало: Отель, автостанция или аэропорт в Мумбаи
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
$120 за человека

