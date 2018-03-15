Мумбай / Бомбей - Частная экскурсия по полнодневному осмотру

Изучите превосходную страну Индии на дневной частной обзорной экскурсии по Мумбаи

4.6
75 отзывов
В группе
до 10 чел.
Изучите превосходную страну Индии на дневной частной обзорной экскурсии по Мумбаи.

Посетите Ворота Индии и яркую гавань.

Двигайтесь по оживленным улицам и останавливайтесь на таких достопримечательностях, как Mani Bhawan и Dhobi Ghat.
Мумбай / Бомбей - Частная экскурсия по полнодневному осмотру
Мумбай / Бомбей - Частная экскурсия по полнодневному осмотру
Мумбай / Бомбей - Частная экскурсия по полнодневному осмотру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Тур Мумбаи с частным гидом и получить более личный опыт в оживленном городе Индии
  2. См. Ворота Индии, с видом на гавань
  3. Перейти к музею Принца Уэльского
  4. Посетите висячие сады Мумбаи и морской флот
  5. Посмотрите уникальную и красочную уличную прачечную Dhobi Ghat
Тур Мумбаи с частным гидом и знакомьтесь с городом более интимно. Ранее называвшийся Бомбеем, Мумбаи является столицей индийского штата Махараштра, 2-м самым густонаселенным городом в мире и самым богатым городом Индии.
См. Некоторые из этих богатств в этой 8-часовой обзорной экскурсии. Пересеките ворота Индии, с видом на оживленную гавань Мумбаи. Посмотрите музей принца Уэльского, висячие сады, морской драйв и необыкновенный Dhobi Ghat, уникальную и красочную уличную прачечную Мумбаи.
Узнайте о увлекательной истории города, под властью англичан и во время борьбы за независимость. Посетите Мани Бхаван, небольшой музей, посвященный жизни и творчеству Махатмы Ганди. И опыт Мумбаи сегодня, полный жизни и энергии, на Кроуфорд-Маркет. Вы скоро поймете, почему Мумбаи называют городом-альфа-миром, и, как считается, он имеет большое значение в мировой экономической системе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все перевозки с использованием автомобиля с кондиционером / MPV / Tempo Traveler / или тренера с водителем
  • Услуги англоговорящего гида
  • Государственный налог на услуги 5,80%
Что не входит
  • Советы
  • Страхование путешествий
  • Входные билеты на памятник, оплачиваемые непосредственно у памятников
  • Пожалуйста, обратите внимание на другие специальные языковые руководства / немецкий, итальянский, французский, испанский и русский и т. Д. (Однако справочники зависят от наличия на момент бронирования гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Доплата в размере 10 долларов США на человека будет применяться, если вам требуется руководство на любом другом языке, кроме английского, например, на немецком, итальянском, французском, испанском, русском и т. Д. Это оплачивается непосредственно водителю и оплачивается минимум двумя выплатами гости
  • Если вы прибываете на круизном судне, взимается дополнительная дополнительная плата в размере 20 долларов США на человека, выплачиваемая непосредственно нашему водителю
  • Обратите внимание, что в отелях, расположенных в пригороде Мумбаи, взимается дополнительная плата в размере 10 долларов США на человека, оплачиваемая непосредственно водителю и при условии, что они не менее двух оплачивающих гостей
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими)
  • Люди старше 95 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
15 мар 2018
И мой гид, и водитель были очень профессиональны. Гид был очень дружелюбным и знающим, он предоставил исчерпывающую и интересную информацию обо всем во время тура. Водитель тоже был очень хорош - я никогда не чувствовал себя в машине небезопасно, что очень важно для западного человека в Индии:) В общем, очень рекомендуемый тур!
e
4 июня 2017
У нас был отличный гид, который настроил наш тур и учел то, что мы хотели. Мы увидели главные достопримечательности Мумбаи и узнали больше о жизни в Мумбаи, общаясь с нашим гидом. Последовательность была спланирована таким образом, чтобы мы получали действительно хорошие снимки на открытом воздухе, основываясь на положении солнца … именно таким был опыт нашего гида. Я бы полностью порекомендовал этот тур
А
5 дек 2018
The tour guide was fantastic!
And the driver was excellent.

Really good experience.
Ещё 72 отзыва

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