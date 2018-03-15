Тур Мумбаи с частным гидом и знакомьтесь с городом более интимно. Ранее называвшийся Бомбеем, Мумбаи является столицей индийского штата Махараштра, 2-м самым густонаселенным городом в мире и самым богатым городом Индии.

См. Некоторые из этих богатств в этой 8-часовой обзорной экскурсии. Пересеките ворота Индии, с видом на оживленную гавань Мумбаи. Посмотрите музей принца Уэльского, висячие сады, морской драйв и необыкновенный Dhobi Ghat, уникальную и красочную уличную прачечную Мумбаи.

Узнайте о увлекательной истории города, под властью англичан и во время борьбы за независимость. Посетите Мани Бхаван, небольшой музей, посвященный жизни и творчеству Махатмы Ганди. И опыт Мумбаи сегодня, полный жизни и энергии, на Кроуфорд-Маркет. Вы скоро поймете, почему Мумбаи называют городом-альфа-миром, и, как считается, он имеет большое значение в мировой экономической системе.