Спутник М. – Гид из Мумбаи

Обзорная экскурсия ⛳ по Мумбаю – это посещение «Ворот Индии», построенных в честь короля Великобритании, вокзала Виктория, засветившегося в «Миллионере из трущоб», фонтана ⛲ Флора и горы ⛰️ Малабар, где живут самые богаты местные.



После тура по городу вас ждет поездка на остров 🏝️ Элефанта, известный храмовыми пещерами и шестиметровой статуей Шивы.