С англо-говорящим(*) гидом на машине с кондиционером:
Около 09. 00 - выезд на экскурсию ⛳ по основным достопримечательностям крупнейшего города Индии. Посещение знаменитых "Ворот Индии", воздвигнутых по случаю визита короля Георга V в 1911 г. ; гигантского ж/д вокзала Виктория удивительно причудливой архитектуры, старых британских кварталов и элегантной площади фонтана ⛲ Флора. Поездка на гору Малабар, откуда открывается отличный вид на набережную. Выезд на прогулочном катере на остров 🏝️ Элефанта, известный вырубленными в скалах буддийскими монастырями. Путь по заливу Бомбей в одну сторону занимает около 1 часа. Исследование гротов, статуй и многочисленных сувенирных лавок. Возвращение в отель 🏨 вечером.
(для группы из 2 человек).
стоимость экскурсии 🧭 по Мумбаю с русскоговорящим гидом просьба уточнять у наших менеджеров
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.