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Обзорная экскурсия по Мумбаю и острову Элефанта

Спутник М.
Спутник М. – Гид из Мумбаи
Обзорная экскурсия ⛳ по Мумбаю – это посещение «Ворот Индии», построенных в честь короля Великобритании, вокзала Виктория, засветившегося в «Миллионере из трущоб», фонтана ⛲ Флора и горы ⛰️ Малабар, где живут самые богаты местные.

После тура по городу вас ждет поездка на остров 🏝️ Элефанта, известный храмовыми пещерами и шестиметровой статуей Шивы.
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Обзорная экскурсия по Мумбаю и острову Элефанта

Что вы увидите

  • «Ворота Индии»
  • Вокзал Виктория
  • Фонтан Флора
  • Гора Малабар
  • Остров Элефанта

С англо-говорящим(*) гидом на машине с кондиционером:

  • Около 09. 00 - выезд на экскурсию ⛳ по основным достопримечательностям крупнейшего города Индии. Посещение знаменитых "Ворот Индии", воздвигнутых по случаю визита короля Георга V в 1911 г. ; гигантского ж/д вокзала Виктория удивительно причудливой архитектуры, старых британских кварталов и элегантной площади фонтана ⛲ Флора. Поездка на гору Малабар, откуда открывается отличный вид на набережную. Выезд на прогулочном катере на остров 🏝️ Элефанта, известный вырубленными в скалах буддийскими монастырями. Путь по заливу Бомбей в одну сторону занимает около 1 часа. Исследование гротов, статуй и многочисленных сувенирных лавок. Возвращение в отель 🏨 вечером.
  • (для группы из 2 человек).
  • стоимость экскурсии 🧭 по Мумбаю с русскоговорящим гидом просьба уточнять у наших менеджеров
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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