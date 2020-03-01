Выбирайте и другие экскурсии в Мумбаи

Что вас ожидает

Формат поездки: 2 ночных переезда на автобусе класса «слипер» Гоа-Мумбаи-Гоа, полный день в Мумбае.

История и архитектура

Самое выдающееся в Мумбае — британское наследие, выраженное в архитектуре зданий колониальной эпохи. Вы осмотрите известнейший образец колониального стиля в Индии — вокзал «Виктория», или Чатрапати Шиваджи, созданный в традициях викторианской готики. Увидите монументальные Ворота Индии и легендарный отель Тадж-Махал, где гостили всемирно известные деятели культуры, ученые и политики. А также побываете у руин португальской крепости с видом на мост, похожий на бруклинский. Облик этих построек станет фоном для экскурса в историю Мумбая, играющего важную торговую и стратегическую роль в стране. А из современных визитных карточек мы покажем здание «Антилия», или т.н. дом миллиардера — самое дорогое жилье в мире.

Святыни города

Вы побываете в древнем храме, посвященном Шиве, где узнаете об индуистском божестве, символизирующем противоречивость мира, и распространенности его культа. В мраморном индуистском храме Искон, посвященном Кришне, поговорим о направлении кришнаизма и его основах. Также вы увидите мусульманскую святыню и место поклонения индийцев-суннитов: гробницу и мечеть Хаджи Али, расположенную на островке. И дополните представление о всесторонней религиозной развитости города, встретив католическую церковь Святого Имени. А на одной из священных скал вас будет ждать прекрасный панорамный вид на город, где часто загадывают желание.

Местный колорит

Острота индийского колорита будет сопровождать вас весь день, но есть места, без которых аутентичный Мумбаи раскроется не полностью. Одно из них — знаменитая прачечная под открытым небом Дхоби Гхат, где до сих пор стирают вручную — живая иллюстрация застывшего времени и уровня жизни многих индийских женщин. Также вы пройдете вдоль рыбацкого поселка, доберетесь до городского пляжа и погуляете в парке «Висячие сады», куда приходят позаниматься йогой, спортом и помедитировать.

👉 Возможно посещение музея Принца Уэльского — главного археологического и художественного музея города с внушительной коллекцией предметов искусства из Индии, Непала и Тибета.

Расширенная версия на 2 дня/3 ночи

Формат поездки: 2 ночных переезда на автобусе класса «слипер» Гоа-Мумбаи-Гоа, 2 дня и 1 ночь в Мумбае, размещение в отеле 3*.

В дополнение к первому варианту мы можем предложить вам на выбор посещение острова Элефанта или Национального парка им. Санджай Ганди. На острове вы побываете в знаменитых храмовых пещерах, посвященных Шиве. Либо проведете время в парке в восточной части города, где познакомитесь с представителями индийской фауны, подышите чистым воздухом и насытитесь живописными пейзажами.