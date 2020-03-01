Выбирайте и другие экскурсии в Мумбаи

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  3. В контрастный Мумбаи из Гоа на один день

Ошеломительная встреча с концентрированной Индией: ее архитектурой, религиями и социальными реалиями

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
По плотности населения Мумбаи занимает второе место в мире, трущобы здесь соседствуют с роскошными владениями и небоскрёбами, и, пожалуй, это эпицентр контрастов всей Индии. Вы исследуете главное достояние города — колониальной архитектурой старинных зданий; увидите огромную прачечную под открытым небом Дхоби Гхат; познакомитесь с индуистскими течениями в храмах Шивы и Кришны, а также увидите церковь Св. Имени и мечеть Хаджи Али; прогуляетесь по парку «Висячие сады», где занимаются йогой, и посмотрите на самое дорогое жилье в мире. Поговорим о том, чем живет столица Болливуда, что в ней притягивает людей со всей Южной Азии и в чем загадка культуры, удерживающей свои фундаментальные элементы неизменными в течение тысячелетий.
$190 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день

Что вас ожидает

Формат поездки: 2 ночных переезда на автобусе класса «слипер» Гоа-Мумбаи-Гоа, полный день в Мумбае.

История и архитектура
Самое выдающееся в Мумбае — британское наследие, выраженное в архитектуре зданий колониальной эпохи. Вы осмотрите известнейший образец колониального стиля в Индии — вокзал «Виктория», или Чатрапати Шиваджи, созданный в традициях викторианской готики. Увидите монументальные Ворота Индии и легендарный отель Тадж-Махал, где гостили всемирно известные деятели культуры, ученые и политики. А также побываете у руин португальской крепости с видом на мост, похожий на бруклинский. Облик этих построек станет фоном для экскурса в историю Мумбая, играющего важную торговую и стратегическую роль в стране. А из современных визитных карточек мы покажем здание «Антилия», или т.н. дом миллиардера — самое дорогое жилье в мире.

Святыни города
Вы побываете в древнем храме, посвященном Шиве, где узнаете об индуистском божестве, символизирующем противоречивость мира, и распространенности его культа. В мраморном индуистском храме Искон, посвященном Кришне, поговорим о направлении кришнаизма и его основах. Также вы увидите мусульманскую святыню и место поклонения индийцев-суннитов: гробницу и мечеть Хаджи Али, расположенную на островке. И дополните представление о всесторонней религиозной развитости города, встретив католическую церковь Святого Имени. А на одной из священных скал вас будет ждать прекрасный панорамный вид на город, где часто загадывают желание.

Местный колорит
Острота индийского колорита будет сопровождать вас весь день, но есть места, без которых аутентичный Мумбаи раскроется не полностью. Одно из них — знаменитая прачечная под открытым небом Дхоби Гхат, где до сих пор стирают вручную — живая иллюстрация застывшего времени и уровня жизни многих индийских женщин. Также вы пройдете вдоль рыбацкого поселка, доберетесь до городского пляжа и погуляете в парке «Висячие сады», куда приходят позаниматься йогой, спортом и помедитировать.

👉 Возможно посещение музея Принца Уэльского — главного археологического и художественного музея города с внушительной коллекцией предметов искусства из Индии, Непала и Тибета.

Расширенная версия на 2 дня/3 ночи

Формат поездки: 2 ночных переезда на автобусе класса «слипер» Гоа-Мумбаи-Гоа, 2 дня и 1 ночь в Мумбае, размещение в отеле 3*.

В дополнение к первому варианту мы можем предложить вам на выбор посещение острова Элефанта или Национального парка им. Санджай Ганди. На острове вы побываете в знаменитых храмовых пещерах, посвященных Шиве. Либо проведете время в парке в восточной части города, где познакомитесь с представителями индийской фауны, подышите чистым воздухом и насытитесь живописными пейзажами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Возможна организация экскурсии с авиаперелетом с доплатой — стоимость на интересующие вас даты уточняйте при бронировании
  • Бесплатный трансфер — из Кандолима, Арпоры. Доплата за трансфер с дальних пляжей Северного и Южного Гоа — от 5$ до 25$.​ Стоимость зависит от количества человек, которые записались вместе с вами на этот день, и расположения вашего отеля.
  • Стоимость программы на 2 дня/3 ночи составляет 290$/чел

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на автобусе класса «слипер» (с комфортабельными лежачими местами и кондиционером)
  • Отдельно оплачивается: питание, входные билеты (около 20$)

Подробности по таймингу

  • Однодневная поездка: в 18-19:00 трансфер из отеля Гоа до автостанции, в 20-21:00 выезд в Мумбаи на автобусе, в 9:00 прибытие. Полный день в городе. В 19-20:00 трансфер на автостанцию, отъезд в Гоа, прибытие в 8:00.
  • Двухдневная поездка: в 18-19:00 трансфер из отеля Гоа до автостанции, в 20-21:00 выезд в Мумбаи на автобусе, в 9:00 прибытие. Полный день в городе. Ночь в отеле. Посещение парка или острова в первой половине дня. После обеда трансфер на автостанцию и возвращение в Гоа на дневном автобусе. Прибытие в 23:00.
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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