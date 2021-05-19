Полезная информация о Мумбаи
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Где находится Мумбаи на карте
Мумбаи
Популярные экскурсии в Мумбаи
$
250
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272
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Обзорная экскурсия по Мумбаю – это посещение «Ворот Индии», построенных в честь короля Великобритании, вокзала Виктория, засветившегося в «Миллионере ...
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190
за чел.
Ошеломительная встреча с концентрированной Индией: ее архитектурой, религиями и социальными реалиями