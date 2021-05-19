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Полезная информация о Мумбаи

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Местное время в Мумбаи
01:0153
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаМумбаи
По-английскиMumbai
Столица регионаМумбаи является столицей региона
Население города12 691 836 чел.
АэропортМумбаи BOM
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Мумбаи на карте

Мумбаи фото города
Мумбаи

Популярные экскурсии в Мумбаи

Обзорная экскурсия по городу Мумбай
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
$
250
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Обзорная экскурсия по Мумбаю и острову Элефанта
Обзорная экскурсия по Мумбаю и острову Элефанта
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272
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В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
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$
190
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Ошеломительная встреча с концентрированной Индией: ее архитектурой, религиями и социальными реалиями
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