Барселона и гора Монтсеррат за 1 день

Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы увидите лучшее, что предлагает Каталония — средиземноморскую жемчужину Барселону и волшебную гору Монтсеррат, куда к Чёрной Мадонне приезжают люди со всего мира.

Я расскажу, почему Гауди хотел уйти посреди строительства дома Мила, и покажу дом, на стенах которого написана сказка.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Ближайшие даты:
16
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монтсеррат — заветное желание и смотровая площадка

Начнём с волшебства — поедем на гору Монтсеррат. Вы зарядитесь чудесной энергией и загадаете желание у Чёрной Мадонны. Полюбуетесь невероятными пейзажами со смотровых площадок, расположенных практически в преддверии небесного свода. Заглянете на местный рынок к фермерам, где вас угостят сырами и мёдом с уникальными нотками разнотравья этих мест.

Барселона — архитектура и легенды

Наполненные энергией, вы вернётесь в Барселону. Тут вас ждут:

  • Площадь Испании и смотровая площадка. С высоты птичьего полета вы осмотрите город и гору Монтжуик, где нарядной доминантой возвышается Национальный дворец.
  • Саграда Фамилия (снаружи, но по желанию можно зайти внутрь, как и в другие музеи). Вы раскроете секреты, которые оставил на фасадах великий архитектор Гауди.
  • Дом Мила (снаружи). Вы услышите о скандальных историях, из-за которых Гауди больше никому ничего не строил и чуть не ушёл посреди проекта.
  • Дом Бальо (снаружи). Это самый известный дом в городе. На фасаде вы прочтёте главную сказку Барселоны и узнаете, почему жители не пользовались мебелью Гауди.
  • Кафедральный собор. Я расскажу, почему главный собор строился гораздо дольше храма Саграда Фамилия.
  • Готический квартал. Атмосферные петляющие улочки, римские стены и Средневековье — здесь протекала большая часть жизни старинной Барселоны.
  • Королевский дворец (снаружи). Я раскрою средневековые нормы и опишу, как во дворце принимали Колумба, а у его стен вершили правосудие.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билеты к Чёрной Мадонне — €8/чел. Также надо оплатить билет гиду.
  • Подъём на смотровую площадку — примерно €1,5/чел. Также надо оплатить билет гиду.
  • Обед, входные билеты в музеи — по желанию

Транспорт — на выбор

  • Проезд из Барселоны до Монтсеррат и обратно на электричке и фуникулёре — около €25/чел. Также надо оплатить проезд гиду. На легковом автомобиле (трансфере) — от €150. Детали уточняйте в переписке.
  • Проезд по Барселоне на метро — примерно €2,5 евро/чел. На такси — примерно €15/поездка. Также надо оплатить проезд гиду. На легковом автомобиле (трансфере) — от €125. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале Sants Estacio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Выездные
На весь день
Гауди
Саграда Фамилия
Популярные места
Монтсеррат
Дом Бальо
Самое главное
Природа и пейзажи
Горы

Похожие туры из Барселоны

В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы
Passeig de Gracia
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
269 за всё до 3 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Увидеть Чёрную Мадонну, посетить сельский рынок и пообедать на старинной оливковой ферме
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
350 за всё до 4 чел.
Гора Монсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Гора Монсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
290 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барселоне
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ