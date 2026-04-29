Вы увидите лучшее, что предлагает Каталония — средиземноморскую жемчужину Барселону и волшебную гору Монтсеррат, куда к Чёрной Мадонне приезжают люди со всего мира. Я расскажу, почему Гауди хотел уйти посреди строительства дома Мила, и покажу дом, на стенах которого написана сказка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монтсеррат — заветное желание и смотровая площадка

Начнём с волшебства — поедем на гору Монтсеррат. Вы зарядитесь чудесной энергией и загадаете желание у Чёрной Мадонны. Полюбуетесь невероятными пейзажами со смотровых площадок, расположенных практически в преддверии небесного свода. Заглянете на местный рынок к фермерам, где вас угостят сырами и мёдом с уникальными нотками разнотравья этих мест.

Барселона — архитектура и легенды

Наполненные энергией, вы вернётесь в Барселону. Тут вас ждут:

Площадь Испании и смотровая площадка . С высоты птичьего полета вы осмотрите город и гору Монтжуик, где нарядной доминантой возвышается Национальный дворец.

. С высоты птичьего полета вы осмотрите город и гору Монтжуик, где нарядной доминантой возвышается Национальный дворец. Саграда Фамилия (снаружи, но по желанию можно зайти внутрь, как и в другие музеи). Вы раскроете секреты, которые оставил на фасадах великий архитектор Гауди.

(снаружи, но по желанию можно зайти внутрь, как и в другие музеи). Вы раскроете секреты, которые оставил на фасадах великий архитектор Гауди. Дом Мила (снаружи). Вы услышите о скандальных историях, из-за которых Гауди больше никому ничего не строил и чуть не ушёл посреди проекта.

(снаружи). Вы услышите о скандальных историях, из-за которых Гауди больше никому ничего не строил и чуть не ушёл посреди проекта. Дом Бальо (снаружи). Это самый известный дом в городе. На фасаде вы прочтёте главную сказку Барселоны и узнаете, почему жители не пользовались мебелью Гауди.

(снаружи). Это самый известный дом в городе. На фасаде вы прочтёте главную сказку Барселоны и узнаете, почему жители не пользовались мебелью Гауди. Кафедральный собор . Я расскажу, почему главный собор строился гораздо дольше храма Саграда Фамилия.

. Я расскажу, почему главный собор строился гораздо дольше храма Саграда Фамилия. Готический квартал . Атмосферные петляющие улочки, римские стены и Средневековье — здесь протекала большая часть жизни старинной Барселоны.

. Атмосферные петляющие улочки, римские стены и Средневековье — здесь протекала большая часть жизни старинной Барселоны. Королевский дворец (снаружи). Я раскрою средневековые нормы и опишу, как во дворце принимали Колумба, а у его стен вершили правосудие.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Билеты к Чёрной Мадонне — €10/чел.

Подъём на смотровую площадку во время экскурсии по Барселоне — примерно €1,5/чел. Также надо оплатить билет гиду.

Обед, входные билеты в музеи — по желанию

Транспорт — на выбор