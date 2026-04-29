Вы увидите лучшее, что предлагает Каталония — средиземноморскую жемчужину Барселону и волшебную гору Монтсеррат, куда к Чёрной Мадонне приезжают люди со всего мира.
Я расскажу, почему Гауди хотел уйти посреди строительства дома Мила, и покажу дом, на стенах которого написана сказка.
Я расскажу, почему Гауди хотел уйти посреди строительства дома Мила, и покажу дом, на стенах которого написана сказка.
Описание экскурсии
Монтсеррат — заветное желание и смотровая площадка
Начнём с волшебства — поедем на гору Монтсеррат. Вы зарядитесь чудесной энергией и загадаете желание у Чёрной Мадонны. Полюбуетесь невероятными пейзажами со смотровых площадок, расположенных практически в преддверии небесного свода. Заглянете на местный рынок к фермерам, где вас угостят сырами и мёдом с уникальными нотками разнотравья этих мест.
Барселона — архитектура и легенды
Наполненные энергией, вы вернётесь в Барселону. Тут вас ждут:
- Площадь Испании и смотровая площадка. С высоты птичьего полета вы осмотрите город и гору Монтжуик, где нарядной доминантой возвышается Национальный дворец.
- Саграда Фамилия (снаружи, но по желанию можно зайти внутрь, как и в другие музеи). Вы раскроете секреты, которые оставил на фасадах великий архитектор Гауди.
- Дом Мила (снаружи). Вы услышите о скандальных историях, из-за которых Гауди больше никому ничего не строил и чуть не ушёл посреди проекта.
- Дом Бальо (снаружи). Это самый известный дом в городе. На фасаде вы прочтёте главную сказку Барселоны и узнаете, почему жители не пользовались мебелью Гауди.
- Кафедральный собор. Я расскажу, почему главный собор строился гораздо дольше храма Саграда Фамилия.
- Готический квартал. Атмосферные петляющие улочки, римские стены и Средневековье — здесь протекала большая часть жизни старинной Барселоны.
- Королевский дворец (снаружи). Я раскрою средневековые нормы и опишу, как во дворце принимали Колумба, а у его стен вершили правосудие.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билеты к Чёрной Мадонне — €10/чел.
- Подъём на смотровую площадку во время экскурсии по Барселоне — примерно €1,5/чел. Также надо оплатить билет гиду.
- Обед, входные билеты в музеи — по желанию
Транспорт — на выбор
- Проезд из Барселоны до Монтсеррат и обратно на электричке и фуникулёре — около €25/чел. Также надо оплатить проезд гиду. На легковом автомобиле (трансфере) — от €150. Детали уточняйте в переписке.
- Проезд по Барселоне на метро — примерно €2,5 евро/чел. На такси — примерно €15/поездка. Также надо оплатить проезд гиду. На легковом автомобиле программа по Барселоне — от €125. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Sants Estacio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 718 туристов
Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все прошло превосходно!
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