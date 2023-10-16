Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Вы увидите лучшее, что предлагает Каталония — средиземноморскую жемчужину Барселону и волшебную гору Монтсеррат, куда к Чёрной Мадонне приезжают люди со всего мира.
Я расскажу, почему Гауди хотел уйти посреди строительства дома Мила, и покажу дом, на стенах которого написана сказка.
Я расскажу, почему Гауди хотел уйти посреди строительства дома Мила, и покажу дом, на стенах которого написана сказка.
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Описание
Что вас ожидает
Монтсеррат — заветное желание и смотровая площадка
Начнём с волшебства — поедем на гору Монтсеррат. Вы зарядитесь чудесной энергией и загадаете желание у Чёрной Мадонны. Полюбуетесь невероятными пейзажами со смотровых площадок, расположенных практически в преддверии небесного свода. Заглянете на местный рынок к фермерам, где вас угостят сырами и мёдом с уникальными нотками разнотравья этих мест.
Барселона — архитектура и легенды
Наполненные энергией, вы вернётесь в Барселону. Тут вас ждут:
- Площадь Испании и смотровая площадка. С высоты птичьего полета вы осмотрите город и гору Монтжуик, где нарядной доминантой возвышается Национальный дворец.
- Саграда Фамилия (снаружи, но по желанию можно зайти внутрь, как и в другие музеи). Вы раскроете секреты, которые оставил на фасадах великий архитектор Гауди.
- Дом Мила (снаружи). Вы услышите о скандальных историях, из-за которых Гауди больше никому ничего не строил и чуть не ушёл посреди проекта.
- Дом Бальо (снаружи). Это самый известный дом в городе. На фасаде вы прочтёте главную сказку Барселоны и узнаете, почему жители не пользовались мебелью Гауди.
- Кафедральный собор. Я расскажу, почему главный собор строился гораздо дольше храма Саграда Фамилия.
- Готический квартал. Атмосферные петляющие улочки, римские стены и Средневековье — здесь протекала большая часть жизни старинной Барселоны.
- Королевский дворец (снаружи). Я раскрою средневековые нормы и опишу, как во дворце принимали Колумба, а у его стен вершили правосудие.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билеты к Чёрной Мадонне — €8/чел. Также надо оплатить билет гиду.
- Подъём на смотровую площадку — примерно €1,5/чел. Также надо оплатить билет гиду.
- Обед, входные билеты в музеи — по желанию
Транспорт — на выбор
- Проезд из Барселоны до Монтсеррат и обратно на электричке и фуникулёре — около €25/чел. Также надо оплатить проезд гиду. На легковом автомобиле (трансфере) — от €150. Детали уточняйте в переписке.
- Проезд по Барселоне на метро — примерно €2,5 евро/чел. На такси — примерно €15/поездка. Также надо оплатить проезд гиду. На легковом автомобиле (трансфере) — от €125. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале Sants Estacio
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nata — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 271 туриста
Привет! Меня зовут Наталия. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае и придумывать нетривиальные маршруты. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далёком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей и нескучные экскурсии для взрослых. До встречи!
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