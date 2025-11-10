Приглашаем открыть для себя архитектурный шедевр Барселоны — дом Мила, более известный под названием Ла-Педрера. Вам не нужно стоять в очереди или спешить за гидом. Билеты и аудиоэкскурсия позволят вам насладиться интерьерами и террасой здания в собственном ритме.
Аудиоэкскурсия начнётся с погружения в эпоху 1900-х годов — вы пройдёте по Пасео-де-Грасиа — одной из самых престижных и важных улиц города. По пути полюбуетесь архитектурными шедеврами, созданными самыми известными архитекторами того времени. Например, увидите знаменитое творение Гауди — дом Бальо, символизирующий море и мир грёз.
Затем вы посетите дом Мила — ещё один шедевр Гауди. Полюбуетесь его архитектурой и интерьерами. Раскроете, как он стал одним из главных символов каталонского модернизма и какие тайны с ним связаны. Впечатлитесь сюрреалистическими изображениями на открытой террасе и узнаете, как они были созданы.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в дом Мила
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€50
|Дети с 12 до 17 лет: билет + аудиоэкскурсия
|€25
|Дети до 11: билет + аудиоэкскурсия
|€3
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома Мила
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
