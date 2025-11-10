Приглашаем открыть для себя архитектурный шедевр Барселоны — дом Мила, более известный под названием Ла-Педрера. Вам не нужно стоять в очереди или спешить за гидом. Билеты и аудиоэкскурсия позволят вам насладиться интерьерами и террасой здания в собственном ритме.

Описание билета

Аудиоэкскурсия начнётся с погружения в эпоху 1900-х годов — вы пройдёте по Пасео-де-Грасиа — одной из самых престижных и важных улиц города. По пути полюбуетесь архитектурными шедеврами, созданными самыми известными архитекторами того времени. Например, увидите знаменитое творение Гауди — дом Бальо, символизирующий море и мир грёз.

Затем вы посетите дом Мила — ещё один шедевр Гауди. Полюбуетесь его архитектурой и интерьерами. Раскроете, как он стал одним из главных символов каталонского модернизма и какие тайны с ним связаны. Впечатлитесь сюрреалистическими изображениями на открытой террасе и узнаете, как они были созданы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно