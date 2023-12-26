Антонио Гауди оставил после себя множество неразгаданных символов. В каждом творении зашифрована его особая мысль, отсыл к древним легендам, мифам. Мы с вами посетим два творения архитектора — Саграда Фамилию и Дом Мила. Каждая деталь на них не случайна. Что хотел этим сказать Гауди? Узнаете на экскурсии!

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Описание

Что вас ожидает

Масонский храм

Многие из каталонцев называют Саграда Фамилию масонским храмом. На нём действительно есть символика, которую используют запрещённые общества. Эти тайны вам раскроются на нашей экскурсии. Также мы подробно изучим архитектурные особенности: вы узнаете, почему колонны храма напоминают деревья, а декоративные элементы часто имеют форму цветов и животных.

Дом-«каменоломня»

После Саграды мы отправимся к другому творению Гауди — Дому Мила. Здесь вы глубже поймёте характер гения — как он общался с клиентами и реагировал на критику. Здание сыскало огромное количество хейта, его прозвали в народе «каменоломней» за необычные формы. Но Гауди, казалось, это совсем не волновало. И я расскажу вам, почему.

Организационные детали

Перемещение от Саграда Фамилии до дома Мила не входит в стоимость экскурсии. Билет на метро обойдётся в €2,50.