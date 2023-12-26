Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Групповая экскурсия в Барселоне

Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)

Антонио Гауди оставил после себя множество неразгаданных символов. В каждом творении зашифрована его особая мысль, отсыл к древним легендам, мифам. Мы с вами посетим два творения архитектора — Саграда Фамилию и Дом Мила. Каждая деталь на них не случайна. Что хотел этим сказать Гауди? Узнаете на экскурсии!
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Ближайшие даты:
26
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Масонский храм

Многие из каталонцев называют Саграда Фамилию масонским храмом. На нём действительно есть символика, которую используют запрещённые общества. Эти тайны вам раскроются на нашей экскурсии. Также мы подробно изучим архитектурные особенности: вы узнаете, почему колонны храма напоминают деревья, а декоративные элементы часто имеют форму цветов и животных.

Дом-«каменоломня»

После Саграды мы отправимся к другому творению Гауди — Дому Мила. Здесь вы глубже поймёте характер гения — как он общался с клиентами и реагировал на критику. Здание сыскало огромное количество хейта, его прозвали в народе «каменоломней» за необычные формы. Но Гауди, казалось, это совсем не волновало. И я расскажу вам, почему.

Организационные детали

Перемещение от Саграда Фамилии до дома Мила не входит в стоимость экскурсии. Билет на метро обойдётся в €2,50.

во вторник и пятницу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Sagrada Familia»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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