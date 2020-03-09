5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Так уж повелось, что туристы, попавшие в Барселону в первый или очередной раз, полагаются на интуицию и перемещаются в одной плоскости известных туристических маршрутов: шедевры Гауди, пляжи, проспект Грасия и бесконечные тапас-бары вечно бурлящей Рамблы. Довольствуясь туристическим кулинарным конвейером, путешественники и не подозревают, какие сокровища спрятаны от них в разных уголках этого чудесного города. Мимо этих заведений легко пройти, не удостоив вниманием невзрачные вывески — этого и добиваются каталонцы, успешно скрывающие свои места от ушлых туристов.

Программа

Я приглашаю вас провести незабываемо вкусные минуты жизни в самых лучших барах и ресторанах города, где любят проводить свои обеды и ужины местные жители.