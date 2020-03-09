5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономические сокровища Барселоны: экскурсия по любимым заведениям местных жителей

Владимир
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Владимир – ваш гид
Если вы любите вкусно поесть, хотите вдохновиться средиземноморской кухней и узнать об архитектуре, культуре и традициях Барселоны – тогда мое предложение для вас! Я проведу вас по удивительным местам, где почти никогда не бывает туристов, вы попробуете блюда с труднопроизносимыми названиями и потрясающим вкусом, а также получите исчерпывающую информацию о городе.
От 156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в месте по договоренности
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Любимые гастрономические места барселонцев
Любимые гастрономические места барселонцев

Так уж повелось, что туристы, попавшие в Барселону в первый или очередной раз, полагаются на интуицию и перемещаются в одной плоскости известных туристических маршрутов: шедевры Гауди, пляжи, проспект Грасия и бесконечные тапас-бары вечно бурлящей Рамблы. Довольствуясь туристическим кулинарным конвейером, путешественники и не подозревают, какие сокровища спрятаны от них в разных уголках этого чудесного города. Мимо этих заведений легко пройти, не удостоив вниманием невзрачные вывески — этого и добиваются каталонцы, успешно скрывающие свои места от ушлых туристов.

Программа

Я приглашаю вас провести незабываемо вкусные минуты жизни в самых лучших барах и ресторанах города, где любят проводить свои обеды и ужины местные жители.

  • Мы начнем в обеденное время, когда cолнце находится в зените и организм требует основательно подкрепиться. Первая остановка — старый рыбный ресторан со свежайшими дарами моря, в ожидании которых (чтобы не упасть в голодный обморок) нам будет предложен вкуснейший хлеб, с Ali Oli и вином (в воскресенье ресторан закрыт). Широта ассортимента зависит от того, как рано мы займем очередь — заказы на столики не принимаются, поэтому кто первый встал — того и рыба. Это очень интересно и потрясающе вкусно. Ресторан абсолютно не туристическое место, местные всеми правдами и неправдами берегут его от дотошных туристов, сохраняя его для себя. И хотя интерьера в нем попросту нет (это наследие рыбацкой деревни), но блюда, приготовленные в этом ресторане откроют для вас все великолепие испанских морепродуктов.
  • После чудесного обеда мы продолжим прогулку по району Борн, где вас ждут старые улицы римских строений, рассказы о событиях разных времен и памятники архитектуры.
  • Лабиринты Готического квартала приведут нас ко второй точке маршрута, где вы попробуете кофе и десерт. Как в машине времени, мы перенесемся на много веков назад. В стенах античных еврейских купален находится кондитерская, где подают лакомства, приготовленные итальянскими монашками. Все десерты носят религиозные названия: «желтки Св.Терезы» (яично-сахарные шарики), «Плащ монашенки» (молочный флан), «Волосы ангела» (пирожные с тыквенным джемом) и многие другие. На подземном этаже прячется крошечное и уютное кафе, освещаемое только свечами и горящими глазами сладкоежек.
  • После такого десерта мы, наполненные силами и долгим послевкусием, продолжим нашу экскурсию, направившись через самый центр (Пласа Каталуния) в старинный декадентский бар в типично парижском стиле — одно из самых романтичных мест Барселоны.
  • Затем вас ждет классика барселонской гастрономии и настоящая жемчужина гастрономической Барселоны — заведение, которое уже более полувека подает лучшие в городе тапас домашнего приготовления. Владельцу ресторана, Жозефу Сола, в наследство от старой бодеги, открытой его дедом, досталось не только убранство (винные бочки, старинная деревянная стойка, китчевые детали из бронзы и выцветшие фотографии), но и уникальные рецепты. Традиционные блюда испанской кухни: бычий хвост, крокеты, рыбная тортилья, тефтели из кальмара, камбала, осьминог по-галисийски и мороженое из овечьего сыра, приготовленные из продуктов, только что купленных лично владельцем на рынке Ла Бокерия — входят в обязательную еженедельную программу барселонских гурманов. Здесь часто можно встретить каталонских знаменитостей, считающих это колоритное место «своим».
  • После этого вас ждет настоящая испанская сиеста, для того чтобы хорошо отдохнуть, после которой  если у вас на вечер останутся силы и желания  я зарезервирую для вас стол в удивительном ресторане на горе Тибидабо, откуда открывается прекрасный вид на ночной город и пригороды Барселоны. Или, на выбор, посещение бара в одной из самых фешенебельных гостиниц Барселоны, где проходит самая известная барселонская танцевальная вечеринка, на которой подают фирменные коктейли и откуда открывается прекрасная панорама ночной Барселоны.

Организационные детали

Расходы на еду и напитки оплачиваются отдельно.

Любимые гастрономические места барселонцев
Любимые гастрономические места барселонцев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в месте по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отлично погуляли, зашли в несколько интересных и вкусных мест. Завершили прогулку в ресторанчике, в который вернулись ещё и на следующий день
Павел
16 октября 2018
Владимир, спасибо за отличную экскурсию!
В экскурсии много полезной информации, много хороших гастрономических мест, красивые виды с разных террас, знаковые места, красивый парк и уличные перфомансы. Мы посетили типичный бар, где было очень много местных, вино и кава лились рекой, а на закуску были разные тапасы, хамон, артишоки. Потом было вкуснейшее мороженое и красивые террасы отелей с чудесными видами на город. Мы попали в недорогой рыбный ресторан со свежайшими и часто еще живыми до приготовления морепродуктами. Зашли в бар, куда хаживал Дали, где услышали много веселых историй про художника. Зашли еще в одно злачное место, куда чужим вход запрещен. И закончили нашу экскурсию далеко за полночь на крыше отеля с чашечкой хорошего кофе.
Владимир - отличный рассказчик, кладезь полезной информации, правильных советов и лайфхаков от местного, очень нам понравился в роли гида. Он влюблен в Барсу и точно заражает всех этой любовью. После этой экскурсии появились мысли переехать жить в Барселону. Ну, если не переехать, то точно еще раз вернуться. Хотя до этого уже дважды раньше был здесь, и особого желания возвращаться до экскурсии с Владимиром не было. Рекомендую!
16 июля 2018
Навсе понравилось. Огромное спасибо!!!
29 мая 2017
Отличный рыбный ресторан, замечательная кофейня, атмосферная кондитерская. Увлекательная прогулка по Борну и Готическому кварталу. Много подробностей и тонкостей, которые можно услышать только от знатока. Большое спасибо
Юлиана
9 ноября 2016
сама бы я не нашла эти места в первый приезд

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