5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Любимые гастролокации барселонцев

В меню - десерты от монашек, бычий хвост и рыба, за которой выстраивается очередь
Если вы любите вкусно поесть, хотите вдохновиться средиземноморской кухней и узнать об архитектуре, культуре и традициях Барселоны — тогда нам по пути! Я проведу вас по удивительным местам с почти незаметными вывесками, в которых почти не бывает туристов, и вы по желанию попробуете блюда с труднопроизносимыми названиями и потрясающими вкусом.
4.9
9 отзывов
Любимые гастролокации барселонцев
Любимые гастролокации барселонцев
Любимые гастролокации барселонцев

Описание экскурсии

Первая остановка — старый рыбный ресторан со свежайшими дарами моря, в ожидании которых нам предложат хлеб с айоли и вином. Ассортимент зависит от того, как рано мы займём очередь — заказы на столики не принимаются, поэтому кто первый встал — того и рыба.

Погуляем по району Борн, где вас ждут старые улицы, рассказы о событиях разных времён и памятники архитектуры.

Лабиринты Готического квартала приведут нас ко второй остановке. В стенах античных еврейских купален находится кондитерская, где подают лакомства с религиозными названиями, приготовленные итальянскими монашками.

Направимся через площадь Каталонии в старинный декадентский бар в типично парижском стиле — одно из самых романтичных мест Барселоны.

Затем — колоритный ресторан, где подают традиционные блюда испанской кухни: бычий хвост, крокеты, рыбную тортилью, тефтели из кальмара, камбалу, осьминога по-галисийски и мороженое из овечьего сыра.

И — испанская сиеста! После отдыха, если у захотите, я зарезервирую для вас стол в ресторане на горе Тибидабо, откуда открывается прекрасный вид, или в баре одной из самых фешенебельных гостиниц города.

Организационные детали

  • Расходы на еду и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами. Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эдуард
Огромное спасибо Владимиру за чудесный Гастрономический тур по Барселоне)!!! Мы приехали из разных стран- я из Москвы, мой друг из Израиля отметить его День Рождение 77 лет!!!! Владимир нас встретил,
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и провел по Барселоне по великолепным ресторанам и, потрясающе опекал нас весь день. Потом в Андорру! Мы потрясены его любовью к Испании и великолепным приёмом. Всем всем рекомендую Владимира и его экскурсии. Теперь намечаем следующие приезды). И только с Владимиром. Спасибо за Праздник гастрономии и радушие. Мы в восторге.

Огромное спасибо Владимиру за чудесный Гастрономический тур по Барселоне)!!! Мы приехали из разных стран- я из
Огромное спасибо Владимиру за чудесный Гастрономический тур по Барселоне)!!! Мы приехали из разных стран- я из
Огромное спасибо Владимиру за чудесный Гастрономический тур по Барселоне)!!! Мы приехали из разных стран- я из
Огромное спасибо Владимиру за чудесный Гастрономический тур по Барселоне)!!! Мы приехали из разных стран- я из
Огромное спасибо Владимиру за чудесный Гастрономический тур по Барселоне)!!! Мы приехали из разных стран- я из
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Павел
Владимир, спасибо за отличную экскурсию!
В экскурсии много полезной информации, много хороших гастрономических мест, красивые виды с разных террас, знаковые места, красивый парк и уличные перфомансы. Мы посетили типичный бар, где
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было очень много местных, вино и кава лились рекой, а на закуску были разные тапасы, хамон, артишоки. Потом было вкуснейшее мороженое и красивые террасы отелей с чудесными видами на город. Мы попали в недорогой рыбный ресторан со свежайшими и часто еще живыми до приготовления морепродуктами. Зашли в бар, куда хаживал Дали, где услышали много веселых историй про художника. Зашли еще в одно злачное место, куда чужим вход запрещен. И закончили нашу экскурсию далеко за полночь на крыше отеля с чашечкой хорошего кофе.
Владимир - отличный рассказчик, кладезь полезной информации, правильных советов и лайфхаков от местного, очень нам понравился в роли гида. Он влюблен в Барсу и точно заражает всех этой любовью. После этой экскурсии появились мысли переехать жить в Барселону. Ну, если не переехать, то точно еще раз вернуться. Хотя до этого уже дважды раньше был здесь, и особого желания возвращаться до экскурсии с Владимиром не было. Рекомендую!

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L
Владимир, провел незабываемую экскурсию по Барселоне. Нам все очень понравилось. Сами бы никогда не нашли и не узнали те места куда нас водил Владимир. Спасибо огромное!
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В
Отлично погуляли, зашли в несколько интересных и вкусных мест. Завершили прогулку в ресторанчике, в который вернулись ещё и на следующий день
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Юлиана
сама бы я не нашла эти места в первый приезд
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М
Все прекрасно, выше всяких похвал
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