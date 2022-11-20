5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы любите вкусно поесть, хотите вдохновиться средиземноморской кухней и узнать об архитектуре, культуре и традициях Барселоны — тогда нам по пути! Я проведу вас по удивительным местам с почти незаметными вывесками, в которых почти не бывает туристов, и вы по желанию попробуете блюда с труднопроизносимыми названиями и потрясающими вкусом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Первая остановка — старый рыбный ресторан со свежайшими дарами моря, в ожидании которых нам предложат хлеб с айоли и вином. Ассортимент зависит от того, как рано мы займём очередь — заказы на столики не принимаются, поэтому кто первый встал — того и рыба.

Погуляем по району Борн, где вас ждут старые улицы, рассказы о событиях разных времён и памятники архитектуры.

Лабиринты Готического квартала приведут нас ко второй остановке. В стенах античных еврейских купален находится кондитерская, где подают лакомства с религиозными названиями, приготовленные итальянскими монашками.

Направимся через площадь Каталонии в старинный декадентский бар в типично парижском стиле — одно из самых романтичных мест Барселоны.

Затем — колоритный ресторан, где подают традиционные блюда испанской кухни: бычий хвост, крокеты, рыбную тортилью, тефтели из кальмара, камбалу, осьминога по-галисийски и мороженое из овечьего сыра.

И — испанская сиеста! После отдыха, если у захотите, я зарезервирую для вас стол в ресторане на горе Тибидабо, откуда открывается прекрасный вид, или в баре одной из самых фешенебельных гостиниц города.

Организационные детали