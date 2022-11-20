5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Первая остановка — старый рыбный ресторан со свежайшими дарами моря, в ожидании которых нам предложат хлеб с айоли и вином. Ассортимент зависит от того, как рано мы займём очередь — заказы на столики не принимаются, поэтому кто первый встал — того и рыба.
Погуляем по району Борн, где вас ждут старые улицы, рассказы о событиях разных времён и памятники архитектуры.
Лабиринты Готического квартала приведут нас ко второй остановке. В стенах античных еврейских купален находится кондитерская, где подают лакомства с религиозными названиями, приготовленные итальянскими монашками.
Направимся через площадь Каталонии в старинный декадентский бар в типично парижском стиле — одно из самых романтичных мест Барселоны.
Затем — колоритный ресторан, где подают традиционные блюда испанской кухни: бычий хвост, крокеты, рыбную тортилью, тефтели из кальмара, камбалу, осьминога по-галисийски и мороженое из овечьего сыра.
И — испанская сиеста! После отдыха, если у захотите, я зарезервирую для вас стол в ресторане на горе Тибидабо, откуда открывается прекрасный вид, или в баре одной из самых фешенебельных гостиниц города.
Организационные детали
- Расходы на еду и напитки оплачиваются отдельно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В экскурсии много полезной информации, много хороших гастрономических мест, красивые виды с разных террас, знаковые места, красивый парк и уличные перфомансы. Мы посетили типичный бар, где