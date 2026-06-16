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Монжуик — больше, чем просто холм.



Именно здесь проходила Всемирная выставка 1929 года и Олимпиада 1992 года, которые во многом сформировали облик и визуальный характер Барселоны.



На прогулке по паркам и смотровым вы поймёте, что Монжуик хранит душу Барселоны, её амбиции, стремление к гармонии и красоте. А вниз мы спустимся на канатной дороге — прямо к морю.