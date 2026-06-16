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Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю

Побывать на холме, откуда Барселона начала свой большой разговор с миром
Монжуик — больше, чем просто холм.

Именно здесь проходила Всемирная выставка 1929 года и Олимпиада 1992 года, которые во многом сформировали облик и визуальный характер Барселоны.

На прогулке по паркам и смотровым вы поймёте, что Монжуик хранит душу Барселоны, её амбиции, стремление к гармонии и красоте. А вниз мы спустимся на канатной дороге — прямо к морю.
Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю
Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю
Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Барселона выставок и архитектурных экспериментов

  • Площадь Испании — поднимемся на смотровую площадку бывшей арены для боя быков, чтобы увидеть город на 360 градусов. Рассмотрим Венецианские башни и знаменитую скульптуру Жоана Миро «Женщина и птица».
  • Комплекс Fira Barcelona — поговорим о том, как Монжуик стал витриной Барселоны для всего мира.

По пути увидим вертикальный лес и здание Caixa

Forum — шедевр каталонского модернизма. А также Павильон Миса ван дер Роэ — один из главных архитектурных манифестов 20 века

Сады, дворцы и олимпийское наследие

  • Парк Жоана Марагаля — прогуляемся по одному из самых элегантных парков Монжуика и увидим королевскую резиденцию (по выходным и праздничным дням).
  • Олимпийское кольцо — увидим Олимпийский стадион, телекоммуникационную башню Сантьяго Калатравы и арену Palau Sant Jordi. Поговорим, как Олимпиада 1992 года изменила Барселону.
  • Сады Ларибаля и Греческий театр — окажемся в одной из самых уютных и зелёных частей холма вдали от туристической суеты.

Лучшие виды и дорога к морю

  • Смотровые площадки Монжуика — полюбуемся панорамами города, порта, побережья и гор.
  • Барселонета — спустимся на канатной к набережной, которую украшают современные арт-объектв.

Организационные детали

  • Все достопримечательности на маршруте мы осмотрим снаружи, заходить будем только в парки.
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу ~€12,5 за чел., а также перекус в кафе (по желанию).
  • На маршруте много лестниц — рассчитывайте свои силы.

во вторник и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€32
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 242 туристов
Живу в Барселоне, пристально изучаю историю и настоящее этого города. По образованию маркетолог, но всегда любил создавать маршруты, рассказывать и погружать в атмосферу места, с чем удовольствием и занимаюсь уже
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второй год. Поделюсь информацией, которую я почерпнул из множества проверенных источников и расскажу о собственном опыте жизни в Барселоне. Дам советы туристам о том, как незабываемо провести время в этом замечательном городе.

Входит в следующие категории Барселоны

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