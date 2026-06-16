Монжуик — больше, чем просто холм.
Именно здесь проходила Всемирная выставка 1929 года и Олимпиада 1992 года, которые во многом сформировали облик и визуальный характер Барселоны.
На прогулке по паркам и смотровым вы поймёте, что Монжуик хранит душу Барселоны, её амбиции, стремление к гармонии и красоте. А вниз мы спустимся на канатной дороге — прямо к морю.
Именно здесь проходила Всемирная выставка 1929 года и Олимпиада 1992 года, которые во многом сформировали облик и визуальный характер Барселоны.
На прогулке по паркам и смотровым вы поймёте, что Монжуик хранит душу Барселоны, её амбиции, стремление к гармонии и красоте. А вниз мы спустимся на канатной дороге — прямо к морю.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Барселона выставок и архитектурных экспериментов
- Площадь Испании — поднимемся на смотровую площадку бывшей арены для боя быков, чтобы увидеть город на 360 градусов. Рассмотрим Венецианские башни и знаменитую скульптуру Жоана Миро «Женщина и птица».
- Комплекс Fira Barcelona — поговорим о том, как Монжуик стал витриной Барселоны для всего мира.
По пути увидим вертикальный лес и здание Caixa
Forum — шедевр каталонского модернизма. А также Павильон Миса ван дер Роэ — один из главных архитектурных манифестов 20 века
Сады, дворцы и олимпийское наследие
- Парк Жоана Марагаля — прогуляемся по одному из самых элегантных парков Монжуика и увидим королевскую резиденцию (по выходным и праздничным дням).
- Олимпийское кольцо — увидим Олимпийский стадион, телекоммуникационную башню Сантьяго Калатравы и арену Palau Sant Jordi. Поговорим, как Олимпиада 1992 года изменила Барселону.
- Сады Ларибаля и Греческий театр — окажемся в одной из самых уютных и зелёных частей холма вдали от туристической суеты.
Лучшие виды и дорога к морю
- Смотровые площадки Монжуика — полюбуемся панорамами города, порта, побережья и гор.
- Барселонета — спустимся на канатной к набережной, которую украшают современные арт-объектв.
Организационные детали
- Все достопримечательности на маршруте мы осмотрим снаружи, заходить будем только в парки.
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу ~€12,5 за чел., а также перекус в кафе (по желанию).
- На маршруте много лестниц — рассчитывайте свои силы.
во вторник и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 242 туристов
Живу в Барселоне, пристально изучаю историю и настоящее этого города. По образованию маркетолог, но всегда любил создавать маршруты, рассказывать и погружать в атмосферу места, с чем удовольствием и занимаюсь уже
Входит в следующие категории Барселоны
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