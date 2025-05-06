Обзорная четырехчасовая экскурсия по Барселоне на автомобиле, за время которой вы увидите самые основные достопримечательности города и узнаете интересные факты о нем.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по Барселоне
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по одному из самых красивых городов мира — Барселоне! В программе нашего тура вы посетите множество уникальных мест, которые оставят незабываемые впечатления.
Что вас ждет:
- Смотровая площадка Монтжуик: насладитесь потрясающими видами на город и его окрестности.
- Площадь Испании: исторический центр, где пересекаются важнейшие культурные и коммерческие маршруты.
- Площадь Каталонии: сердце Барселоны, место встреч и праздников.
- Квартал несогласия: уникальный район с интересной архитектурой и атмосферой.
- Дома Антонио Гауди: шедевры, которые поражают воображение своей оригинальностью и красотой.
- Парк Гуэль: волшебное место, где природа и искусство гармонично сочетаются.
- Храм Саграда Фамилия: величественное сооружение, символ Барселоны, которое продолжает строиться и сегодня.
Гибкость маршрута
Мы понимаем, что каждый путешественник уникален, поэтому маршрут экскурсии может меняться по вашему желанию. Это позволит вам сосредоточиться на тех местах, которые интересуют именно вас.
Полное понимание Барселоны
После нашей экскурсии у вас сложится полное представление о Барселоне — её культуре, истории и архитектуре. Мы уверены, что это путешествие станет для вас источником вдохновения и новых открытий!
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Монтжуик
- Площади Испании и Каталонии
- Квартал Несогласия
- Дома Антонио Гауди
- Парк Гуэль
- Храм Саграда Фамилия
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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