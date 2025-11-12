Если вы хотите узнать о творчестве легендарного архитектора и глубже погрузиться в символику фасадов собора, эта экскурсия станет для вас настоящим открытием.
В мягкой неспешной атмосфере вы окунётесь в историю создания одного из самых знаменитых архитектурных шедевров мира.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы изучите:
- Фасад Рождества с детализированными библейскими сценами
- Фасад Страстей с драматичным сюжетом последних дней Христа
- Фасад Славы, символизирующий путь человека к Богу
Вы узнаете:
- Как возникла идея создания Саграда Фамилия
- Кто заложил фундамент для его будущего строительства
- Какие тайны архитектора Антонио Гауди хранит собор
Организационные детали
После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить собор с аудиогидом на русском языке. Билеты нужно приобретать заранее. Если потребуется помощь с их покупкой, можете обратиться ко мне, но не менее чем за 3 недели до экскурсии.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 674 туристов
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!Задать вопрос
