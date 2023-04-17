Солнце в бокале

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Проживите несколько жизней в самом сердце Барселоны, среди древностей и старины! Узнайте больше о взрослении и становлении одного из самых красивых и удивительных городов мира. Также мы посетим уютные бары и кафешки, где будем пробовать местный алкоголь.

Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы одновременно изучим винную карту Испании, Каталунии, Барселоны.
Солнце в бокале
Солнце в бокале
Солнце в бокале
Солнце в бокале
Солнце в бокале
Солнце в бокале
Солнце в бокале
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Пешеходная улица Рамбла
  • Еврейский квартал Эль-Каль
  • Самое древнее сохранившееся здание Барселоны
  • Древнеримское кладбище
  • Церковь Сан Фелипе Нери
  • Самая кинематографическая площадь Европы
  • Площадь святого Якова
  • Здания мэрии Барселоны и правительства Каталунии
  • Гран Театро дель Лисео
  • Королевская площадь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Готический квартал — здесь родилась Барселона. Во время нашей прогулки вы узнаете о том, кто были её «родители», как и почему они оказались в здешних краях, и как проходило «детство», отрочество, юность, взросление и становление одного из самых красивых и удивительных городов мира.

Вы увидите:

  • Кафедральный собор, с его историей, реликвиями и символами.
  • Старинные крепостные стены, узкие средневековые улочки еврейского квартала Эль Каль, самое древнее сохранившееся здание Барселоны, древнеримское кладбище.
  • Большой Королевский дворец, где католические короли Фернандо и Изабелла встречали Христофора Колумба после его триумфального морского путешествия.
  • Пешеходную улицу Рамбла с её достопримечательностями и историей. Самую кинематографическую площадь Европы, площадь святого Якова, Королевскую площадь, уникальные здания мэрии Барселоны и правительства Каталунии.
  • Церковь Сан Фелипе Нери, прихожанином которой был сам Антонио Гауди.
  • Один из самых знаменитых в Европе — Гран Театро дель Лисео, где блистала Великая Монсеррат Кабалье.
  • А также мы посетим уютные бары и кафешки, где будем пробовать местный алкоголь! Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы одновременно изучим винную карту Испании, Каталунии, Барселоны.
Что пьют? Когда пьют? Почему это пьют? Чем закусывают? — эти и другие подробности алкогольного мира Барселоны, ее питейной стороны жизни, вы узнаете на вкус, цвет и запах. Как говорит один мой приятель: «Не вижу повода не выпить!»

В любой день в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • 4 бесплатных алкогольных напитка каждому туристу
Что не входит
  • Сувениры
  • Чаевые
  • Закуски
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plaça de Catalunya
Завершение: Plaça Reial
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • После бронирования свяжитесь с гидом по указанным контактам: телефон +34 698 604 316 (viber, whatsapp, telegram)
  • Gmail: bcnvaleryguide@gmail.com
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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