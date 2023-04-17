Что вас ожидает:

Готический квартал — здесь родилась Барселона. Во время нашей прогулки вы узнаете о том, кто были её «родители», как и почему они оказались в здешних краях, и как проходило «детство», отрочество, юность, взросление и становление одного из самых красивых и удивительных городов мира.

Вы увидите:

Кафедральный собор, с его историей, реликвиями и символами.

Старинные крепостные стены, узкие средневековые улочки еврейского квартала Эль Каль, самое древнее сохранившееся здание Барселоны, древнеримское кладбище.

Большой Королевский дворец, где католические короли Фернандо и Изабелла встречали Христофора Колумба после его триумфального морского путешествия.

Пешеходную улицу Рамбла с её достопримечательностями и историей. Самую кинематографическую площадь Европы, площадь святого Якова, Королевскую площадь, уникальные здания мэрии Барселоны и правительства Каталунии.

Церковь Сан Фелипе Нери, прихожанином которой был сам Антонио Гауди.

Один из самых знаменитых в Европе — Гран Театро дель Лисео, где блистала Великая Монсеррат Кабалье.

А также мы посетим уютные бары и кафешки, где будем пробовать местный алкоголь! Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы одновременно изучим винную карту Испании, Каталунии, Барселоны.

Что пьют? Когда пьют? Почему это пьют? Чем закусывают? — эти и другие подробности алкогольного мира Барселоны, ее питейной стороны жизни, вы узнаете на вкус, цвет и запах. Как говорит один мой приятель: «Не вижу повода не выпить!»