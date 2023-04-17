Проживите несколько жизней в самом сердце Барселоны, среди древностей и старины! Узнайте больше о взрослении и становлении одного из самых красивых и удивительных городов мира. Также мы посетим уютные бары и кафешки, где будем пробовать местный алкоголь.
Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы одновременно изучим винную карту Испании, Каталунии, Барселоны.
Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы одновременно изучим винную карту Испании, Каталунии, Барселоны.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пешеходная улица Рамбла
- Еврейский квартал Эль-Каль
- Самое древнее сохранившееся здание Барселоны
- Древнеримское кладбище
- Церковь Сан Фелипе Нери
- Самая кинематографическая площадь Европы
- Площадь святого Якова
- Здания мэрии Барселоны и правительства Каталунии
- Гран Театро дель Лисео
- Королевская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Готический квартал — здесь родилась Барселона. Во время нашей прогулки вы узнаете о том, кто были её «родители», как и почему они оказались в здешних краях, и как проходило «детство», отрочество, юность, взросление и становление одного из самых красивых и удивительных городов мира.
Вы увидите:
- Кафедральный собор, с его историей, реликвиями и символами.
- Старинные крепостные стены, узкие средневековые улочки еврейского квартала Эль Каль, самое древнее сохранившееся здание Барселоны, древнеримское кладбище.
- Большой Королевский дворец, где католические короли Фернандо и Изабелла встречали Христофора Колумба после его триумфального морского путешествия.
- Пешеходную улицу Рамбла с её достопримечательностями и историей. Самую кинематографическую площадь Европы, площадь святого Якова, Королевскую площадь, уникальные здания мэрии Барселоны и правительства Каталунии.
- Церковь Сан Фелипе Нери, прихожанином которой был сам Антонио Гауди.
- Один из самых знаменитых в Европе — Гран Театро дель Лисео, где блистала Великая Монсеррат Кабалье.
- А также мы посетим уютные бары и кафешки, где будем пробовать местный алкоголь! Петляя узкими улочками Готического квартала, с головой погрузившись во времена мрачного средневековья, мы одновременно изучим винную карту Испании, Каталунии, Барселоны.
Что пьют? Когда пьют? Почему это пьют? Чем закусывают? — эти и другие подробности алкогольного мира Барселоны, ее питейной стороны жизни, вы узнаете на вкус, цвет и запах. Как говорит один мой приятель: «Не вижу повода не выпить!»
В любой день в 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- 4 бесплатных алкогольных напитка каждому туристу
- Что не входит
- Сувениры
- Чаевые
- Закуски
- Билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Plaça de CatalunyaЗавершение: Plaça Reial
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день в 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После бронирования свяжитесь с гидом по указанным контактам: телефон +34 698 604 316 (viber, whatsapp, telegram)
- Gmail: bcnvaleryguide@gmail.com
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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