Если Вы первый раз в Барселоне или у вас всего пара дней и Вы хотите увидеть самое главное за один день, предлагаю вам пешеходный маршрут, объединивший основные достопримечательности 🏛️ Барселоны.

Архитектура Гауди

Антонио Гауди - самая известная персона Барселоны, миллионы людей приезжают в Барселону, чтобы увидеть архитектуру Гауди, ставшую символом города.

Мы увидим самые известные дома по проекту Гауди - Дом Мила и Дом Бальо, а также его другие проекты, узнаем историю 📖 его жизни, творчества, окутанную загадками и тайнами. Какая встреча была самой важной в жизни Антонио Гауди? Почему Саграда Фамилия до сих пор не достроен? Почему несмотря на успех и огромную популярность у женщин, Гауди никогда не женился? Зачем он всегда носил с собой сырое яйцо? В чем черпал свое вдохновение Великий Гений и что связывает все его творения?

Футбольный клуб Барселона и Равальский кот

Мы начнем с площади Каталонии, увидим место встречи болельщиков футбольного клуба Барселона, прогуляемся по бульвару Ля Рамбла, заглянем на рынок Бокерия и загадаем желание у знаменитого Равальского кота

Готический квартал и история 13 белых гусей

Мы пройдем по Готическому кварталу, увидим красивую романтическую площадь, ставшую декорациями к фильму "Парфюмер" и клипу одной из самых известных современных песен, а также ставшая свидетелем страшной трагедии, увидим древнюю Синагогу и узнаем почему евреев изгнали из Барселоны, увидим исторические места и где встречали Христофора Колумба после его триумфального возвращения из Америки.

Посмотрим на Кафедральный Собор а также узнаем почему в самом центре Барселоны живут 13 белых гусей, увидим "Дом с глазами" и великолепный дворец, завоевавший награду "Лучшее здание города".

Барселона и Пикассо

Donde empezo todo… (Там где началось всё... ) говорил великий Пабло Пикассо о Барселоне. Что связывает Великого художника и Барселону? Мы увидим особенное атмосферное место, откуда начинается история его успеха. Мы узнаем, почему Пабло Пикассо любил Россию, всегда мечтая ее посетить и был ли счастливым его брак с русской балериной, а слышали ли Вы о скандально известной картине, на которой Пикассо нарисовал Сталина?

Вкусная Барселона

В ходе прогулки мы можем попробовать экзотические фрукты 🍉, хамон и сыр на рынке Бокерия, попробовать традиционные испанские закуски - тапасы. Хотите узнать, как выбрать лучший хамон? Я расскажу вам, чем знамениты испанские вина и в чем особенности вин Каталонии. Каких традиций в еде придерживаются испанцы и в чем секрет их долголетия? Я покажу вам, где находится старейший бар 🍹 Барселоны, ставший декорациями к голливудскому фильму "Вики. Кристина. Барселона" со Скарлет Йоханссон, а может вы захотите выпить там абсент, как Сальвадор Дали более 100 лет назад или вермут по каталонской традиции?

Бонус! Мы увидим всю Барселону с крыш с великолепной терассы, где вы сможете отдохнуть, насладится чашкой ароматного кофе или бокалом освежающей сангрии.

Важно знать

*Стоимость напитков оплачивается дополнительно

*Посещение терассы может быть недоступно при проведении там частных мероприятий или при дождливой погоде