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Все за один день в Барселоне

4.7
6 отзывов
Ирина М.
Ирина М. – Гид из Барселоны
Вас ждет насыщенная экскурсионная программа.

Мы пройдемся по главным туристическим артериям города — вы побываете на площади Каталонии, пройдетесь по Готическому кварталу и бульвару Ля Рамбла, а также полюбуетесь знаменитыми шедеврами Антонио Гауди.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €120 за экскурсию

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Все за один день в Барселоне
Все за один день в Барселоне

Что вы увидите

  • Площадь Каталонии
  • Бульвар Ла Рамбла
  • Рынок Бокерия
  • Равальский кот
  • Готический квартал
  • Еврейский квартал
  • Кафедральный собор Барселоны
  • Стена Поцелуй Барселоны
  • Пласа дель Рей
  • Шедевры Антонио Гауди
  • Квартал раздора (дом Бальо)
  • Дом Мила и многое другое…
Если Вы первый раз в Барселоне или у вас всего пара дней и Вы хотите увидеть самое главное за один день, предлагаю вам пешеходный маршрут, объединивший основные достопримечательности 🏛️ Барселоны.
Архитектура Гауди
Антонио Гауди - самая известная персона Барселоны, миллионы людей приезжают в Барселону, чтобы увидеть архитектуру Гауди, ставшую символом города.
Мы увидим самые известные дома по проекту Гауди - Дом Мила и Дом Бальо, а также его другие проекты, узнаем историю 📖 его жизни, творчества, окутанную загадками и тайнами. Какая встреча была самой важной в жизни Антонио Гауди? Почему Саграда Фамилия до сих пор не достроен? Почему несмотря на успех и огромную популярность у женщин, Гауди никогда не женился? Зачем он всегда носил с собой сырое яйцо? В чем черпал свое вдохновение Великий Гений и что связывает все его творения?
Футбольный клуб Барселона и Равальский кот
Мы начнем с площади Каталонии, увидим место встречи болельщиков футбольного клуба Барселона, прогуляемся по бульвару Ля Рамбла, заглянем на рынок Бокерия и загадаем желание у знаменитого Равальского кота
Готический квартал и история 13 белых гусей
Мы пройдем по Готическому кварталу, увидим красивую романтическую площадь, ставшую декорациями к фильму "Парфюмер" и клипу одной из самых известных современных песен, а также ставшая свидетелем страшной трагедии, увидим древнюю Синагогу и узнаем почему евреев изгнали из Барселоны, увидим исторические места и где встречали Христофора Колумба после его триумфального возвращения из Америки.
Посмотрим на Кафедральный Собор а также узнаем почему в самом центре Барселоны живут 13 белых гусей, увидим "Дом с глазами" и великолепный дворец, завоевавший награду "Лучшее здание города".
Барселона и Пикассо
Donde empezo todo… (Там где началось всё... ) говорил великий Пабло Пикассо о Барселоне. Что связывает Великого художника и Барселону? Мы увидим особенное атмосферное место, откуда начинается история его успеха. Мы узнаем, почему Пабло Пикассо любил Россию, всегда мечтая ее посетить и был ли счастливым его брак с русской балериной, а слышали ли Вы о скандально известной картине, на которой Пикассо нарисовал Сталина?
Вкусная Барселона
В ходе прогулки мы можем попробовать экзотические фрукты 🍉, хамон и сыр на рынке Бокерия, попробовать традиционные испанские закуски - тапасы. Хотите узнать, как выбрать лучший хамон? Я расскажу вам, чем знамениты испанские вина и в чем особенности вин Каталонии. Каких традиций в еде придерживаются испанцы и в чем секрет их долголетия? Я покажу вам, где находится старейший бар 🍹 Барселоны, ставший декорациями к голливудскому фильму "Вики. Кристина. Барселона" со Скарлет Йоханссон, а может вы захотите выпить там абсент, как Сальвадор Дали более 100 лет назад или вермут по каталонской традиции?
Бонус! Мы увидим всю Барселону с крыш с великолепной терассы, где вы сможете отдохнуть, насладится чашкой ароматного кофе или бокалом освежающей сангрии.
Важно знать
*Стоимость напитков оплачивается дополнительно
*Посещение терассы может быть недоступно при проведении там частных мероприятий или при дождливой погоде
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе в кафе: 1-3 евро
  • Обед: 8-14 евро, в зависимости от места. Я могу вам порекомендовать интересные и вкусные места.
Начало
🚩 площадь Каталонии у магазина Apple
Место завершения
🏁 Каса Мила (метро Passeig de Gracia)
Все за один день в Барселоне
Все за один день в Барселоне
Все за один день в Барселоне
Все за один день в Барселоне
Все за один день в Барселоне
Все за один день в Барселоне
Все за один день в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
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6 отзывов оставили туристы

Ирина М. проводит ещё 5 экскурсий

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