Приглашаю вас в путешествие по испанской Флоренции.
Так называют Жирону из-за цветных домиков на берегу реки Оньяр, через которую, к слову, переброшен мост Густава Эйфеля.
Я проведу вас по главным достопримечательностям, расскажу о символе города и невероятных историях из его прошлого, покажу места съёмок легендарного сериала «Игра престолов» и знаменитого «Парфюмера».
Так называют Жирону из-за цветных домиков на берегу реки Оньяр, через которую, к слову, переброшен мост Густава Эйфеля.
Я проведу вас по главным достопримечательностям, расскажу о символе города и невероятных историях из его прошлого, покажу места съёмок легендарного сериала «Игра престолов» и знаменитого «Парфюмера».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по средневековому городу.
- Увидите самый большой по ширине центрального нефа готический собор в мире.
- Посетите еврейский квартал, где зародилась каббала.
- Посмотрите на арабские бани, в которых никогда не мылись арабы.
- Подниметесь на крепостную стену, построенную ещё во времена династии Каролингов.
Вы узнаете:
- Почему Жирону называют городом тысячи осад.
- Отчего символом города стали мухи.
- С какой целью туристы целуют в мягкое место жиронскую львицу.
- И многое другое.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Из Барселоны мы поедем на скоростном поезде AVE. Цена билета в обе стороны — около €35/чел. Если вы остановились в Жироне, гид приедет сам. В обоих случаях билеты гиду оплачивают путешественники.
- Дорога из Барселоны занимает 45 минут в одну сторону.
- Я профессиональный фотограф. Могу провести для вас в Жироне фотосессию за дополнительную плату — €100.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале Sants в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я профессиональный гид и фотограф в Барселоне с опытом работы более 7 лет. Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях и фотосессиях. Стараюсь по-особенному раскрыть красоту этого удивительного места.Задать вопрос
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