Знакомимся с Барселоной

Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое

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С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Барселоной! В этом маршруте я объединил самые знаковые достопримечательности города.

Вы побываете в Готическом квартале и окунётесь в его загадочное и мрачное прошлое, прогуляетесь по главной пешеходной улице, увидите «живые статуи» и сразу несколько шедевров великого архитектора Гауди, в том числе и церковь Саграда Фамилия.
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
Знакомимся с Барселоной
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Описание

Что вас ожидает

  • Пройдём по проспекту La Rambla. Это главная пешеходная улица Барселоны, «нерв и пульс» города. Я покажу вам её главные достопримечательности: рынок Бокерия, гран-театр Лисеу, знаменитый фонтанчик для питья — культовое место сбора фанатов Барсы, «живые статуи» и многое другое.
  • Изучим Дворец Гуэля — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди. Спроектирован и возведён великим архитектором.
  • Побываем в сердце города — Готическом квартале, с его славным и мрачным прошлым, загадками, легендами и мифами. Кафедральный собор, Королевский дворец, узкие улочки еврейского квартала Эль-Каль — молчаливые свидетели реки жизни и человеческих страстей, радости и печали.
  • Мы окунёмся с головой в историю от основания города римлянами до католических королей и современности. Вы увидите церковь, прихожанином которой был сам великий Гауди и узнаете, куда в тот роковой день он отправился в свой последний земной путь.
  • Прогуляемся по Пасео-де-Грасия — шикарной, дорогой, парадной улице города с её знаменитым кварталом раздора. Изучим скандальное и всемирно известное архитектурное чудо Гауди — Каса-Мила.
  • А завершим прогулку у великого шедевра и достояния человечества — храма всех времён и народов Саграда Фамилия.

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Саграда Фамилия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Летние
Обзорные
Гауди
Саграда Фамилия
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