Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
С этой экскурсии нужно начинать знакомство с Барселоной! В этом маршруте я объединил самые знаковые достопримечательности города.
Вы побываете в Готическом квартале и окунётесь в его загадочное и мрачное прошлое, прогуляетесь по главной пешеходной улице, увидите «живые статуи» и сразу несколько шедевров великого архитектора Гауди, в том числе и церковь Саграда Фамилия.
Вы побываете в Готическом квартале и окунётесь в его загадочное и мрачное прошлое, прогуляетесь по главной пешеходной улице, увидите «живые статуи» и сразу несколько шедевров великого архитектора Гауди, в том числе и церковь Саграда Фамилия.
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Пройдём по проспекту La Rambla. Это главная пешеходная улица Барселоны, «нерв и пульс» города. Я покажу вам её главные достопримечательности: рынок Бокерия, гран-театр Лисеу, знаменитый фонтанчик для питья — культовое место сбора фанатов Барсы, «живые статуи» и многое другое.
- Изучим Дворец Гуэля — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди. Спроектирован и возведён великим архитектором.
- Побываем в сердце города — Готическом квартале, с его славным и мрачным прошлым, загадками, легендами и мифами. Кафедральный собор, Королевский дворец, узкие улочки еврейского квартала Эль-Каль — молчаливые свидетели реки жизни и человеческих страстей, радости и печали.
- Мы окунёмся с головой в историю от основания города римлянами до католических королей и современности. Вы увидите церковь, прихожанином которой был сам великий Гауди и узнаете, куда в тот роковой день он отправился в свой последний земной путь.
- Прогуляемся по Пасео-де-Грасия — шикарной, дорогой, парадной улице города с её знаменитым кварталом раздора. Изучим скандальное и всемирно известное архитектурное чудо Гауди — Каса-Мила.
- А завершим прогулку у великого шедевра и достояния человечества — храма всех времён и народов Саграда Фамилия.
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Саграда Фамилия»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Барселоне
Всем привет! Меня зовут Валерий. Я живу в самом прекрасном городе на Земле! Для меня это — Барселона. Приехал, увидел, влюбился, остался. Сколько себя помню, обожал историю как очень увлекательное и полезное знание о человечестве и людях. А что может быть лучше для самореализации, чем превратить любимое хобби в любимую профессию! Почему вам нужен именно я? На моих экскурсиях мы путешествуем во времени и пространстве. Из прошлого в будущее с остановкой в настоящем. Увидеть всё своими глазами, услышать голоса, затерянные в веках и тысячелетиях, понять день сегодняшний, заглянуть в завтрашний, почувствовать, прочувствовать, очароваться, восхититься и обязательно ещё сюда вернуться. На всю жизнь влюбиться в Барселону — вот зачем я вам нужен!
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