6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с потрясающими красотами, историей, культурой и традициями острова

Helena
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Helena – ваш гид
Обзорная экскурсия по Лансароте дарит замечательную возможность познакомиться с историей, особенностями, знаменитыми красотами и современной жизнью острова.

Вы посетите основные достопримечательности, среди которых потрясающий национальный вулканический парк Тиманфайя и архитектурно-художественный комплекс Хамеос-дель-Агуа — самый впечатляющий проект гениального художника Цезаря Манрике, и получите возможность сделать уникальные фотографии.
273 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте

Программа

Во время экскурсии вы увидите сохранившиеся в первозданном виде красоты северной части острова и юг Лансароте с территорией, наиболее пострадавшей от вулканических извержений 18 века. Вы узнаете, чем именно отличались здешние извержения от других во всем мире и почему Лансароте называют «la isla diferente», что означает «другой остров».

Вас ждет интересное погружение в основы вулканологии и геологии значительно глубже обычной школьной программы и увлекательный рассказ об особенностях вулканической активности на Лансароте и исследовательской деятельности, осуществляемой на острове с целью изучения существующих природных аномалий. Кроме этого, вы познакомитесь с историей острова от его колонизации до наших дней, узнаете о географических и экономических особенностях, о местных жителях, культуре и традициях.

Вы увидите последние действующие солеварни и сфотографируетесь на фоне знаменитой «зеленой лагуны». Обнаружите, что черные пляжи Лансароте не уступают по своей романтичности белым пляжам островов Индийского океана, и найдете на счастье свой собственный оливин в вулканическом песке, а также полюбуетесь великолепным зрелищем кипящего океана на базальтовом побережье Лос-Эрвидерос.

А также вы обязательно попробуете традиционные блюда в одном из локальных, нетуристических заведений и сможете приобрести местное вино.

Эта экскурсия рекомендуется туристам, которые прибывают на Лансароте на один день, а также тем, кто планирует провести на острове длительное время и желает получить общее представление об отдыхе и развлечениях, чтобы впоследствии арендовать автомобиль и самостоятельно посетить понравившиеся места.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в национальный парк и другие объекты (их количество зависит от темпа экскурсии и ваших интересов) — около 9 евро на человека за вход; обед.
  • Программа экскурсии может меняться в зависимости от пожеланий туристов. Для детей также предусмотрено большое количество интересных развлечений.
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Helena
Helena
Мне 42 года и большую часть из них я влюблена в замечательный и совершенно невероятный остров Лансароте. Мне посчастливилось, и Лансароте отвечает мне взаимностью, постепенно раскрывая свои красоты и посвещая в свои тайны. Я -профессионал в туризме, если для кого-то это важно, но для меня это не главное. Жить здесь и иметь возможность открыть Лансароте для тех немногих, кто не побоялся шагнуть дальше пакетных туров и открыл свое сердце для непривычных вещей и ярких эмоций доставляет мне огромную радость.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Благодарим Елену за очень интересную экскурсию по острову, время экскурсии пролетело незаметно. Очень много всего увидели, особенно понравился парк Тимамфая и великолепные творения, которые создал в природном вулканическом ландшафте Сезар Манрике - художник, подаривший миру остров Лансароте. Мы в него влюбились и в остров тоже :). К сожалению, за одну экскурсию все творения Сезара Манрике посмотреть не удалось, но мы в последующие дни по наводке Елены посетили все объекты, которые она нам рекомендовала. Благодарим её за рецепты интереснейших блюд и практические советы туристической жизни! С ностальгией вспоминаем чудесный остров Лансароте.
18 октября 2019
Было замечательно увидеть этот остров и узнать много информации о нем, о его истории, природных особенностях, Елена очень хорошо подготовлена, интересно рассказывает. Место необычное, поездка запомниться надолго))). С Еленой было очень комфортно и во время экскурсии, и при взаимодействии по организационным вопросам.
4 декабря 2018
Елена - великолепный гид! очаровательная и легкая в общении! Она провела для нас потрясающую экскурсию!
Она очень здорово составила маршрут, с учетом погоды и состава группы, и учла в пути наши пожелания посетить дом-музей Цезаря Манрике, дегустационный зал и пр.
Елена познакомила нас с историей, археологией и географией Лансероте:.
остров необыкновенный, и это была наша последняя остановка по маршруту круизного лайнера, и несомненно самая лучшая!!!
Елена очень пуктуальна и с ней очень легко связываться по емайлу и whatsapp.
Жалко только, что у нас было куда меньше времени, чем хотелось бы.
Спасибо от всей нашй компании и очень хотелось бы до новых встреч!

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28 октября 2017
Большое спасибо Елене за отличную эксеурсию! Интересно, хорошее знание материала, приятный в общении человек и интересный собеседник.Рекомендую
17 октября 2016
Экскурсия очень понравилась ! Елена рассказывала не только основной материал , но и отвечала на интересующие нас вопросы! Дала советы по отдыху !
7 ноября 2015
Огромное спасибо Елене за отлично проведенное время! Гид знает очень много интересного и с удовольствием этим делится, по ходу экскурсии подстраиваясь под желания и потребности туриста.

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