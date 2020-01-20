6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Во время экскурсии вы увидите сохранившиеся в первозданном виде красоты северной части острова и юг Лансароте с территорией, наиболее пострадавшей от вулканических извержений 18 века. Вы узнаете, чем именно отличались здешние извержения от других во всем мире и почему Лансароте называют «la isla diferente», что означает «другой остров».

Вас ждет интересное погружение в основы вулканологии и геологии значительно глубже обычной школьной программы и увлекательный рассказ об особенностях вулканической активности на Лансароте и исследовательской деятельности, осуществляемой на острове с целью изучения существующих природных аномалий. Кроме этого, вы познакомитесь с историей острова от его колонизации до наших дней, узнаете о географических и экономических особенностях, о местных жителях, культуре и традициях.

Вы увидите последние действующие солеварни и сфотографируетесь на фоне знаменитой «зеленой лагуны». Обнаружите, что черные пляжи Лансароте не уступают по своей романтичности белым пляжам островов Индийского океана, и найдете на счастье свой собственный оливин в вулканическом песке, а также полюбуетесь великолепным зрелищем кипящего океана на базальтовом побережье Лос-Эрвидерос.

А также вы обязательно попробуете традиционные блюда в одном из локальных, нетуристических заведений и сможете приобрести местное вино.

Эта экскурсия рекомендуется туристам, которые прибывают на Лансароте на один день, а также тем, кто планирует провести на острове длительное время и желает получить общее представление об отдыхе и развлечениях, чтобы впоследствии арендовать автомобиль и самостоятельно посетить понравившиеся места.