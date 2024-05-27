Экскурсии на 1 день в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Мадриде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Из Мадрида в Сеговию на один день
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    1) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
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    Ларису очень приятно слушать; 2) Эскориал - это удивительное место для Испании, передающее все величие мысли и эпохи правления Филиппа II. Только побывав в Эскориале понимаешь масштаб его личности и ума. Обязательно к посещению для понимания Испании как великой империи в прошлом. И обязательно в сопровождении Ларисы. Рекомендация - теплее одеваться, когда пойдете внутрь. 3) Сеговия - удивительное строение акведука и чудесный замок, похожий на картинку из мультиков Диснея. Такую однодневную экскурсию с Ларисой очень рекомендую!

  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    В компании Ларисы мы провели прекрасный день! Насыщенный исторический материал подавался Ларисой легко и непринужденно, в неспешной интеллигентной манере. Лариса
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    - приятный собеседник, отвечала на многочисленные вопросы, не связанные с темой экскурсии, рассказала много интересного о жизни в современной Испании. Спасибо за Эскориал и за Сеговию!

  • Р
    Родченко
    27 ноября 2023
    Из Мадрида в Сеговию на один день
    Это было прекрасное путешествие с внимательным и очень знающим свое дело гидом Алеком. Много полезной и разнообразной информации, незабываемые впечатления от Сеговии и путешествия!
  • Y
    Yerlan
    5 октября 2023
    Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
    Экскурсии незабываемые, очень интересно и профессионально организованые.
  • S
    Sergey
    2 ноября 2019
    Из Мадрида в Сеговию на один день
    Небольшой древний город, римский акведук; АльКазар, много маленьких храмов, очень красивые пейзажи, кафедральный собор.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 250. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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