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Ларису очень приятно слушать; 2) Эскориал - это удивительное место для Испании, передающее все величие мысли и эпохи правления Филиппа II. Только побывав в Эскориале понимаешь масштаб его личности и ума. Обязательно к посещению для понимания Испании как великой империи в прошлом. И обязательно в сопровождении Ларисы. Рекомендация - теплее одеваться, когда пойдете внутрь. 3) Сеговия - удивительное строение акведука и чудесный замок, похожий на картинку из мультиков Диснея. Такую однодневную экскурсию с Ларисой очень рекомендую!