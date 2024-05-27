1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Мадрида в Сеговию на один день
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию!
- ММаксим6 мая 20241) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру.
- ААлександр16 апреля 2024В компании Ларисы мы провели прекрасный день! Насыщенный исторический материал подавался Ларисой легко и непринужденно, в неспешной интеллигентной манере. Лариса
- РРодченко27 ноября 2023Это было прекрасное путешествие с внимательным и очень знающим свое дело гидом Алеком. Много полезной и разнообразной информации, незабываемые впечатления от Сеговии и путешествия!
- YYerlan5 октября 2023Экскурсии незабываемые, очень интересно и профессионально организованые.
- SSergey2 ноября 2019Небольшой древний город, римский акведук; АльКазар, много маленьких храмов, очень красивые пейзажи, кафедральный собор.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 250. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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