Ворота Алкала – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Ворота Алкала» в Мадриде на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Как Мадрид стал сердцем империи
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Как Мадрид стал сердцем империи
Вас ждёт увлекательное путешествие по Мадриду, где вы узнаете, как он стал столицей Испании и какие тайны скрывает. История, архитектура и анекдоты ждут вас
10 мая в 08:00
12 мая в 08:00
€75 за всё до 4 чел.
Четыре Мадрида и одна улица
Пешая
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
30 апр в 10:00
1 мая в 10:30
от €64 за человека
Мадрид без будильника
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Мадрид без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Мадридом
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 10:15
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julia
    26 апреля 2025
    Как Мадрид стал сердцем империи
    Идеальный вариант для компактной первой экскурсии по Мадриду. У нас было немного времени, но хотелось получить впечатление. Посмотрели знаковые места, получили информацию об истории Мадрида. Индивидуальный подход, нас забрали и довели до отеля. Позитивно и интересно. Спасибо!
  • М
    Макс
    19 апреля 2025
    Четыре Мадрида и одна улица
    Выше всяких ожиданий и похвал, очень эрудированный и всесторонне компетентный человек, отличная экскурсия
  • О
    Оксана
    16 апреля 2025
    Как Мадрид стал сердцем империи
    Хотим сказать большое спасибо Натальи за интересную и познавательную экскурсию!! Очень понравилась экскурсия!! Мы в Мадриде второй раз и открыли для себя много нового, прошлись новыми маршрутами и получили массу положительных впечатлений!!! Огромное Спасибо! Очень рекомендую.
  • A
    Abramcuk
    9 апреля 2025
    Как Мадрид стал сердцем империи
    Длинная прогулка по Мадриду, идеально для первого знакомства с городом, много исторической и современной информации, позитивно, нескучно, Наталье благодарность за экскурсию!
  • А
    Александр
    20 марта 2025
    Четыре Мадрида и одна улица
    Экскурсией довольны. Провели с Андреем 2 дня. Интересно и ненавязчиво. Рекомендуем Андрея,как гида.
  • С
    Сергей
    5 марта 2025
    Четыре Мадрида и одна улица
    Впервые приехав в Мадрид, мы открыли для себя город, который самостоятельно вряд ли смогли бы увидеть. Андрей не только провел
    читать дальше

    нас по знаковым местам, но и погрузил в атмосферу жизни местных жителей, рассказав много интересных деталей. После экскурсии он отправил нам дополнительные материалы о местах, которые мы посетили, что позволило глубже проникнуться увиденным. Запомнилось знакомство с работами Педро Альмодовара — мы увидели кадры из его фильмов в реальной жизни, а позже пересмотрели их на экране, что подкрепило положительные впечатления. Однозначно рекомендуем Андрея как гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Ворота Алкала»

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  2. Улица Гран Виа
  3. Королевский дворец
  4. Музей Прадо
  5. Собор Альмудена
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в апреле 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Ворота Алкала" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 75. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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