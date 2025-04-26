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нас по знаковым местам, но и погрузил в атмосферу жизни местных жителей, рассказав много интересных деталей. После экскурсии он отправил нам дополнительные материалы о местах, которые мы посетили, что позволило глубже проникнуться увиденным. Запомнилось знакомство с работами Педро Альмодовара — мы увидели кадры из его фильмов в реальной жизни, а позже пересмотрели их на экране, что подкрепило положительные впечатления. Однозначно рекомендуем Андрея как гида!