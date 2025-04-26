Индивидуальная
до 4 чел.
Как Мадрид стал сердцем империи
Вас ждёт увлекательное путешествие по Мадриду, где вы узнаете, как он стал столицей Испании и какие тайны скрывает. История, архитектура и анекдоты ждут вас
10 мая в 08:00
12 мая в 08:00
€75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
30 апр в 10:00
1 мая в 10:30
от €64 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Мадрид без будильника
Знакомство с городом, которое начинается утром - когда вы просыпаетесь вместе с Мадридом
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 10:15
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJulia26 апреля 2025Идеальный вариант для компактной первой экскурсии по Мадриду. У нас было немного времени, но хотелось получить впечатление. Посмотрели знаковые места, получили информацию об истории Мадрида. Индивидуальный подход, нас забрали и довели до отеля. Позитивно и интересно. Спасибо!
- ММакс19 апреля 2025Выше всяких ожиданий и похвал, очень эрудированный и всесторонне компетентный человек, отличная экскурсия
- ООксана16 апреля 2025Хотим сказать большое спасибо Натальи за интересную и познавательную экскурсию!! Очень понравилась экскурсия!! Мы в Мадриде второй раз и открыли для себя много нового, прошлись новыми маршрутами и получили массу положительных впечатлений!!! Огромное Спасибо! Очень рекомендую.
- AAbramcuk9 апреля 2025Длинная прогулка по Мадриду, идеально для первого знакомства с городом, много исторической и современной информации, позитивно, нескучно, Наталье благодарность за экскурсию!
- ААлександр20 марта 2025Экскурсией довольны. Провели с Андреем 2 дня. Интересно и ненавязчиво. Рекомендуем Андрея,как гида.
- ССергей5 марта 2025Впервые приехав в Мадрид, мы открыли для себя город, который самостоятельно вряд ли смогли бы увидеть. Андрей не только провел
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Ворота Алкала»
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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в апреле 2025
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