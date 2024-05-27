Мадрид - настоящая дворцовая столица Европы. Основные достопримечательности включают замки, крепости и дома знатных вельмож.
Маршрут охватывает места, где раньше бывали аристократы, а сегодня находятся резиденции первых лиц государства и художественные
Маршрут охватывает места, где раньше бывали аристократы, а сегодня находятся резиденции первых лиц государства и художественные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Королевского дворца
- 🎨 Музеи «золотого треугольника»
- 🌳 Прогулка по центральному парку
- 🍴 Дегустация местных тапас
- 📜 Исторические факты и легенды
Что можно увидеть
- Королевская опера
- Дворец
- Центральный парк
- Королевский дворец
- Смотровая площадка
- Старый город
- Mercado de San Miguel
- Музей Прадо
- Музей Тиссен-Борнемиса
- Музей Королевы Софии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мадрид — город, где богатая история сочетается с современной роскошью, искусством мирового класса. Сколько здесь памятников, дворцов, триумфальных ворот, колоннад, фонтанов! Чтобы вы не потерялись в этом великолепии, мы составили маршрут по важнешим историческим местам и музеям. Итак, вот наш план:
Увидеть — и восхититься:
- Внутреннее устройство Королевской оперы: тайны закулисья, актёрские гримёрные и роскошные подмостки
- Дворец, откуда управляют всем Мадридом
- Центральный парк Мадрида, который долгое время был открыт лишь для монархии
- Королевский дворец, главную архитектурную жемчужину Испании
- Весь Мадрид как на ладони: мы поднимемся на лучшую смотровую площадку
- Место, откуда берут начало все дороги Испании
- Старый город и сердце средневекового Мадрида
- Любой из музеев живописи «золотого треугольника Мадрида» на ваш выбор: Прадо, Тиссен-Борнемиса, либо музей Королевы Софии
Понять — и почувствовать
- Все грани королевского быта
- Любопытные факты из жизни испанских монархов
- Прогулка по средневековым улочкам, посещение старинного рынка Mercado de San Miguel и дегустация нуги
- Обед в локальном ресторане, который не упоминается в типичных путеводителях, и дегустация знаковых столичных тапас
- Мир испанского искусства и секреты художников-гениев
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Еда и напитки, а также входные билеты (по желанию) не включены в стоимость. Билеты для гида также покупают гости.
— Билет в Театр оперы и балета — от 8 евро/чел.
— Билет в Королевский дворец (покупается заранее) — 12 евро/чел.
— Билет в музей живописи на выбор — от 14 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваша команда гидов в Мадриде
Провели экскурсии для 64 туристов
¡Hola! Меня зовут Ева. Я и моя команда специализируемся на путешествиях по Испании, и наша миссия — помочь людям исследовать эту красивую страну, её культуру, историю и людей. Мы организуемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
27 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию!
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