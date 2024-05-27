Аристократичный Мадрид

Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Мадрид - настоящая дворцовая столица Европы. Основные достопримечательности включают замки, крепости и дома знатных вельмож.

Маршрут охватывает места, где раньше бывали аристократы, а сегодня находятся резиденции первых лиц государства и художественные
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музеи. Погружение в мир роскоши и искусства позволяет в полной мере прочувствовать характер города.

Увидите внутреннее устройство Королевской оперы, дворец, откуда управляют Мадридом, центральный парк, Королевский дворец и многое другое. Экскурсия проводится профессиональными гидами, еда и напитки не включены в стоимость

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение Королевского дворца
  2. 🎨 Музеи «золотого треугольника»
  3. 🌳 Прогулка по центральному парку
  4. 🍴 Дегустация местных тапас
  5. 📜 Исторические факты и легенды

Что можно увидеть

  • Королевская опера
  • Дворец
  • Центральный парк
  • Королевский дворец
  • Смотровая площадка
  • Старый город
  • Mercado de San Miguel
  • Музей Прадо
  • Музей Тиссен-Борнемиса
  • Музей Королевы Софии
Аристократичный Мадрид
Аристократичный Мадрид
Аристократичный Мадрид
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мадрид — город, где богатая история сочетается с современной роскошью, искусством мирового класса. Сколько здесь памятников, дворцов, триумфальных ворот, колоннад, фонтанов! Чтобы вы не потерялись в этом великолепии, мы составили маршрут по важнешим историческим местам и музеям. Итак, вот наш план:

Увидеть — и восхититься:

  • Внутреннее устройство Королевской оперы: тайны закулисья, актёрские гримёрные и роскошные подмостки
  • Дворец, откуда управляют всем Мадридом
  • Центральный парк Мадрида, который долгое время был открыт лишь для монархии
  • Королевский дворец, главную архитектурную жемчужину Испании
  • Весь Мадрид как на ладони: мы поднимемся на лучшую смотровую площадку
  • Место, откуда берут начало все дороги Испании
  • Старый город и сердце средневекового Мадрида
  • Любой из музеев живописи «золотого треугольника Мадрида» на ваш выбор: Прадо, Тиссен-Борнемиса, либо музей Королевы Софии

Понять — и почувствовать

  • Все грани королевского быта
  • Любопытные факты из жизни испанских монархов
  • Прогулка по средневековым улочкам, посещение старинного рынка Mercado de San Miguel и дегустация нуги
  • Обед в локальном ресторане, который не упоминается в типичных путеводителях, и дегустация знаковых столичных тапас
  • Мир испанского искусства и секреты художников-гениев

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Еда и напитки, а также входные билеты (по желанию) не включены в стоимость. Билеты для гида также покупают гости.
    — Билет в Театр оперы и балета — от 8 евро/чел.
    — Билет в Королевский дворец (покупается заранее) — 12 евро/чел.
    — Билет в музей живописи на выбор — от 14 евро/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
27 мая 2024
Большое спасибо за экскурсию!

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