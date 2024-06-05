Дворец Сибелес – экскурсии в Мадриде

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворец Сибелес» в Мадриде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
167 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Мадриду
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
218 отзывов
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес, у входа во Дворец Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Четыре Мадрида и одна улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 64 за всё до 6 чел.
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Четыре Мадрида и одна улица
    Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Очень понравилась экскурсия, было безумно интересно. Экскурсовод Лариса знает и историю Мадрида и все про его современную жизнь, а еще
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    она помогла нам забронировать стол в ресторане на испанском, за что ей большущее спасибо! Если еще раз приедем в Мадрид, обязательно сходим на вторую версию этой экскурсии.

  • T
    Tatiana
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Прекрасная экскурсия с Инной. Насыщенная, с любопытными подробностями и деталями в целом об Испании, культуре и традициях. Экскурсовод была очень приветливая и внимательная. Учитывала наши просьбы в связи с жаркой погодой. Рекомендую:)
  • М
    Максим
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Мадриду
    Экскурсия для меня как человека первый раз побывавшего в Мадриде, была очень познавательна. Прошлись по самым ярким улицам города, познакомились с местной архитектурой, историей. Спасибо большое!
  • В
    Влад
    21 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
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    непринужденно))) Время провел интересно, увлекательно и познавательно. Отдельно хочу поблагодарить вас, Лана, за помощь в покупке билетов на корриду и полезные советы, которыми продолжаю пользоваться в своем туре по Испании!

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую
  • N
    Nadezdha
    11 апреля 2024
    С небес на землю Мадрида
    Великолепная экскурсия! Очень информативно,легко и комфортно, четыре часа пролетели незаметно. мы очень рады нашему выбору и большое спасибо Лане. С удовольствием порекомендую своим друзьям и знакомым!
  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Четыре Мадрида и одна улица
    Никак ноги не доходили до Мадрида, и очень удачно, что первое впечатление о городе я получил от Андрея
  • Г
    Галя
    29 сентября 2023
    Четыре Мадрида и одна улица
    Нам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй день. Он составил два разных
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    маршрута. Интересно, нетривиально, не занудно и растянуто. Вообщем, мы с мужем в полном восторге. Дал советы и рекомендации. Помог с Прадо. Так что. Recomiendo esta guía! 😃

    Нам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй деньНам так понравился день проведенный с Андреем. Что мы встретились с ним и во второй день

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Дворец Сибелес»

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  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Дворец Сибелес" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 155. Туристы уже оставили гидам 399 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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