Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная прогулка по Мадриду
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
Сегодня в 14:30
22 сен в 11:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Начало: Plaza Isabel II
Завтра в 14:00
14 сен в 10:00
от €134 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Мадрида для детей
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, где дети раскроют тайны столицы, разгадывая загадки и получая сувениры на память
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
