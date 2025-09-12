Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Мадриде на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Погружение в Мадрид
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная прогулка по Мадриду
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 7 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
2.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
Сегодня в 14:30
22 сен в 11:00
от €240 за всё до 6 чел.
Великолепный парк «Ретиро» - экскурсия на сегвеях
На самокатах
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Начало: Plaza Isabel II
Завтра в 14:00
14 сен в 10:00
от €134 за человека
Секреты Мадрида для детей 6-14 лет
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Мадрида для детей
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, где дети раскроют тайны столицы, разгадывая загадки и получая сувениры на память
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€100 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Мадриду в сентябре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 240. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
