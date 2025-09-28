Мои заказы

Погружение в Мадрид
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная прогулка по Мадриду
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»: за кулисами легенды
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»
Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
28 сен в 10:30
1 окт в 09:00
€130 за всё до 7 чел.
Нескучная экскурсия по Музею Прадо в Мадриде
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Музею Прадо
Погрузитесь в мир искусства, раскрывая тайны картин Босха, Веласкеса и Гойи в знаменитом Музее Прадо
Начало: У монумента Гойи
28 сен в 10:00
1 окт в 10:00
€160 за всё до 5 чел.

