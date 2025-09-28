Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная прогулка по Мадриду
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Стадион клуба «Реал Мадрид»
Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями
Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу
28 сен в 10:30
1 окт в 09:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Музею Прадо
Погрузитесь в мир искусства, раскрывая тайны картин Босха, Веласкеса и Гойи в знаменитом Музее Прадо
Начало: У монумента Гойи
28 сен в 10:00
1 окт в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в сентябре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 170. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
