Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Мадриде на русском языке, цены от €130.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Увлекательная прогулка по Мадриду Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус €170 за всё до 7 чел. 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Стадион клуба «Реал Мадрид» Эта экскурсия - шанс стать частью легенды. Узнайте, как строится стратегия победы и почувствуйте атмосферу, сопровождающую клуб десятилетиями Начало: У входа на Стадион Сантьяго Бернабеу €130 за всё до 7 чел. 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия по Музею Прадо Погрузитесь в мир искусства, раскрывая тайны картин Босха, Веласкеса и Гойи в знаменитом Музее Прадо Начало: У монумента Гойи €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Мадрида

