Что вас ожидает

История модерна

Я покажу самые красивые городские здания в стиле модерн. Расскажу, в чем особенность этого направления, кем и когда оно было создано, в каких странах получило наибольшее развитие и когда и с кем пришло в Валенсию. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые архитекторы работали над местными необыкновенными домами и кому они принадлежат.

Валенсия эпохи модерна

Вы детально рассмотрите внешний декор около десятка жилых зданий на красивейших улицах города. Среди них дом Ласточек, дом Драконов и Еврейский дом. Посетите Северный вокзал и побываете на двух модернистских рынках — Центральном и «Колон».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже видел основные достопримечательности и хотел бы больше узнать об архитектуре города.