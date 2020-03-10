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Погулять по самым красивым улицам города, увидеть причудливые дома и услышать истории их владельцев

Александра
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Александра – ваш гид
В Европе не так много городов с выраженным модернистским «лицом».

Париж, Барселона, Рига — да, и Валенсия.

Я помогу вам раскрыть самобытность местной архитектуры и расшифровать символику ее природных форм, изумительных цветов и причудливых существ на фасадах.
39 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна

Что вас ожидает

История модерна
Я покажу самые красивые городские здания в стиле модерн. Расскажу, в чем особенность этого направления, кем и когда оно было создано, в каких странах получило наибольшее развитие и когда и с кем пришло в Валенсию. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые архитекторы работали над местными необыкновенными домами и кому они принадлежат.

Валенсия эпохи модерна
Вы детально рассмотрите внешний декор около десятка жилых зданий на красивейших улицах города. Среди них дом Ласточек, дом Драконов и Еврейский дом. Посетите Северный вокзал и побываете на двух модернистских рынках — Центральном и «Колон».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже видел основные достопримечательности и хотел бы больше узнать об архитектуре города.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Я живу в Валенсии, потому что очень люблю этот город. А еще — испанский язык и историю. С радостью покажу вам знаковые места и тайные уголки Валенсии и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ольга
10 марта 2020
Александра прекрасно провела экскурсию, остались только положительные эмоции. Рекомендую эту экскурсию без всякого сомнения.

Александра проводит ещё 1 экскурсию

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