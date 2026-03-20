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Валенсия и шедевры модерна

Погрузитесь в атмосферу модерна Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры. Узнайте о символике и истории этого уникального стиля
Валенсия - город, где модерн обрел особое выражение. Здесь можно увидеть уникальные здания, такие как дом Ласточек и дом Драконов. Прогулка включает посещение Северного вокзала и рынков Центральный и «Колон». Это возможность глубже понять архитектуру и историю города, не отвлекаясь на дополнительные расходы.

Подходит для тех, кто хочет больше узнать о местной архитектуре после посещения основных достопримечательностей
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🕰️ История модерна
  • 🏠 Знаменитые здания
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 💰 Без дополнительных расходов
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна
Валенсия и шедевры модерна

Что можно увидеть

  • Дом Ласточек
  • Дом Драконов
  • Еврейский дом
  • Северный вокзал
  • Центральный рынок
  • Рынок «Колон»

Описание экскурсии

История модерна

Я покажу самые красивые городские здания в стиле модерн. Расскажу, в чем особенность этого направления, кем и когда оно было создано, в каких странах получило наибольшее развитие и когда и с кем пришло в Валенсию. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые архитекторы работали над местными необыкновенными домами и кому они принадлежат.

Валенсия эпохи модерна

Вы детально рассмотрите внешний декор около десятка жилых зданий на красивейших улицах города. Среди них дом Ласточек, дом Драконов и Еврейский дом. Посетите Северный вокзал и побываете на двух модернистских рынках — Центральном и «Колон».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже видел основные достопримечательности и хотел бы больше узнать об архитектуре города.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 562 туристов
Большая удача — жить в городе, который любишь. Мне повезло: с 2019 года живу в Валенсии. Получила здесь туристическое образование и лицензию гида. На моих экскурсиях мы гуляем без спешки, наслаждаемся
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моментом, смотрим самое красивое, а я рассказываю о городе самое важное и интересное — чётко, ясно и без воды. Погружаемся в историю и узнаём о современной жизни. Обсуждаем всё, что может быть вам интересно: культуру, обычаи, кухню, политику, экономику Испании и Валенсии. Помогаю выбрать лучшие сувениры, найти ресторан по вкусу и даю рекомендации, куда пойти дальше. В общем, влюбляю в Валенсию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вячеслав
Спасибо Александре, за очень познавательную экскурсию. я о Валенсии до этого знал очень мало. Получил интересную информацию как о древней Валенсии так и более поздних периодах. Много позитивных эмоций, три часа пролетели незаметно.
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Марина
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели много красоты, узнали факты, о которых не знали раньше. Александра прекрасный русскоязычный гид, в ее арсенале несколько экскурсий, не пожалели, что выбрали её. Спасибо за увлекательное знакомство с городом!
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели+1
Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели
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Елена
С этой экскурсии началось наше знакомство с прекрасной Валенсией, которому посчастливилось состояться до того, как Испанию охватила пандемия коронавируса:'(А благодаря экскурсии, которую провела для нас Александра, мы с мужем смогли
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увидеть столицу Валенсийского сообщества не только как город Сида Кампеадора, но и как одну из европейских столиц модерна. Валенсийский модерн ярок, самобытен и очень символичен, и благодаря обширным знаниям Александры, ее увлеченности предметом и интересной подаче материала мы с мужем смогли открыть для себя местные "заповедники" этого архитектурного стиля и прочесть тайные послания, зашифрованные в декоре зданий той эпохи. Чувствуется, что Александра любит свое дело и прекрасный солнечный город, в котором живет. Хочется верить, что в обозримом будущем удастся остановить пандемию, и надеяться на то, что после отмены режима самоизоляции улицы Валенсии и многих других городов Европы и мира вновь оживут, и станут возможными увлекательные прогулки наподобие той, что организовала для нас Александра. Спасибо Вам - и простите, что пишу отзыв с таким опозданием ((

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Е
Замечательная экскурсия! Насыщенна историческими и памятными датами жизни валенсийского народа, от экскурсовода любящего и восхваляющего город. Александра в очень доброжелательной и интересной форме показала удивительные достопримечательности этого прекрасного города, указала
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на своеобразие стилей и основные детали, рассказала и завела в исторические, национальные места гастрономической кухни. Очень довольны экскурсией, были проездом в городе и по нашей просьбе, Александра провела расширенную, обзорную версию. С большой благодарностью и рекомендациями!

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И
Рекомендуем эту экскурсию всем, интересующимся архитектурой. Александра показала нам много интересных зданий Валенсии, которые без нее не попали бы в поле нашего зрения. Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Валенсии в сопровождении знающего и любящего город гида, какой оказалась Александра.
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I
Саша прекрасный гид, щедро делится своими любимыми уголками Валенсии и интересными местами которые мы бы не заметили без нее.
Замечательно адаптируется к запросам.
Мы очень рекомендуем пройтись с Сашей по Валенсии, вы узнаете гораздо больше чем на обычной обзорной экскурсии
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