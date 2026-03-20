Валенсия - город, где модерн обрел особое выражение. Здесь можно увидеть уникальные здания, такие как дом Ласточек и дом Драконов. Прогулка включает посещение Северного вокзала и рынков Центральный и «Колон». Это возможность глубже понять архитектуру и историю города, не отвлекаясь на дополнительные расходы. Подходит для тех, кто хочет больше узнать о местной архитектуре после посещения основных достопримечательностей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История модерна

Я покажу самые красивые городские здания в стиле модерн. Расскажу, в чем особенность этого направления, кем и когда оно было создано, в каких странах получило наибольшее развитие и когда и с кем пришло в Валенсию. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые архитекторы работали над местными необыкновенными домами и кому они принадлежат.

Валенсия эпохи модерна

Вы детально рассмотрите внешний декор около десятка жилых зданий на красивейших улицах города. Среди них дом Ласточек, дом Драконов и Еврейский дом. Посетите Северный вокзал и побываете на двух модернистских рынках — Центральном и «Колон».

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже видел основные достопримечательности и хотел бы больше узнать об архитектуре города.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов