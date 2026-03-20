Валенсия - город, где модерн обрел особое выражение. Здесь можно увидеть уникальные здания, такие как дом Ласточек и дом Драконов. Прогулка включает посещение Северного вокзала и рынков Центральный и «Колон». Это возможность глубже понять архитектуру и историю города, не отвлекаясь на дополнительные расходы.
Подходит для тех, кто хочет больше узнать о местной архитектуре после посещения основных достопримечательностей
Подходит для тех, кто хочет больше узнать о местной архитектуре после посещения основных достопримечательностей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🕰️ История модерна
- 🏠 Знаменитые здания
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 💰 Без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Дом Ласточек
- Дом Драконов
- Еврейский дом
- Северный вокзал
- Центральный рынок
- Рынок «Колон»
Описание экскурсии
История модерна
Я покажу самые красивые городские здания в стиле модерн. Расскажу, в чем особенность этого направления, кем и когда оно было создано, в каких странах получило наибольшее развитие и когда и с кем пришло в Валенсию. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые архитекторы работали над местными необыкновенными домами и кому они принадлежат.
Валенсия эпохи модерна
Вы детально рассмотрите внешний декор около десятка жилых зданий на красивейших улицах города. Среди них дом Ласточек, дом Драконов и Еврейский дом. Посетите Северный вокзал и побываете на двух модернистских рынках — Центральном и «Колон».
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто уже видел основные достопримечательности и хотел бы больше узнать об архитектуре города.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 562 туристов
Большая удача — жить в городе, который любишь. Мне повезло: с 2019 года живу в Валенсии. Получила здесь туристическое образование и лицензию гида. На моих экскурсиях мы гуляем без спешки, наслаждаемся
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Александре, за очень познавательную экскурсию. я о Валенсии до этого знал очень мало. Получил интересную информацию как о древней Валенсии так и более поздних периодах. Много позитивных эмоций, три часа пролетели незаметно.
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Очень люблю модерн, было интересно посмотреть, как он реализован в Валенсии. Экскурсия насыщенная и интересная, увидели много красоты, узнали факты, о которых не знали раньше. Александра прекрасный русскоязычный гид, в ее арсенале несколько экскурсий, не пожалели, что выбрали её. Спасибо за увлекательное знакомство с городом!
+1
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С этой экскурсии началось наше знакомство с прекрасной Валенсией, которому посчастливилось состояться до того, как Испанию охватила пандемия коронавируса:'(А благодаря экскурсии, которую провела для нас Александра, мы с мужем смогли
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Е
Замечательная экскурсия! Насыщенна историческими и памятными датами жизни валенсийского народа, от экскурсовода любящего и восхваляющего город. Александра в очень доброжелательной и интересной форме показала удивительные достопримечательности этого прекрасного города, указала
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И
Рекомендуем эту экскурсию всем, интересующимся архитектурой. Александра показала нам много интересных зданий Валенсии, которые без нее не попали бы в поле нашего зрения. Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Валенсии в сопровождении знающего и любящего город гида, какой оказалась Александра.
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I
Саша прекрасный гид, щедро делится своими любимыми уголками Валенсии и интересными местами которые мы бы не заметили без нее.
Замечательно адаптируется к запросам.
Мы очень рекомендуем пройтись с Сашей по Валенсии, вы узнаете гораздо больше чем на обычной обзорной экскурсии
Замечательно адаптируется к запросам.
Мы очень рекомендуем пройтись с Сашей по Валенсии, вы узнаете гораздо больше чем на обычной обзорной экскурсии
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