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Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке

Елена
Елена – Гид из Валенсии
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
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Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке

Что вы увидите

  • Пещеры Святого Иосифа и подземную реку
  • Природный заповедник Сьерра Де Эспадан
В этой экскурсии 🧭 мы отправимся в природный заповедник Сьерра Де Эспадан, где в горах ⛰️ протекает подземная река, считающаяся самой длинной подземной рекой в Европе!
С давних времен людям было известно о существовании подземной реки и во времена неолита, 15 тысяч лет тому назад, в пещерах Святого Иосифа жили первобытные люди. Сохранились наскальные рисунки древнего художника, и мы сможем увидеть их, войдя в пещеры!
До сих пор никто не знает, где берет начало и где заканчивается река. Протяженность реки, уже известная спелеологам, составляет около 5 километров.
Во время экскурсии по подземной реке мы проедем в лодке ⚓ участок более километра и пройдем пешком по подземной галерее в самом сердце горы!
Мы увидим причудливые формирования сталактитов и сталагмитов, созданные природой, и проедем по удивительной красоты подземным озерам.
После экскурсии по подземной реке по вашему желанию мы поднимемся на ближайшую гору, где находится старинная церквушка Святого Иосифа, покровителя этих мест. Со смотровой площадки, расположенной на этой горе, открываются восхитительные виды на горы и побережье Апельсинового цветка!
Что входит
  • Транспорт и услуги лицензированного гида
Что не входит
  • Входные билеты в пещеры. 10 Eur/взрослый
  • 5 Eur/детский
Начало и место завершения
🚩 В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена
Елена
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