Экскурсия во Дворец Питти начинается непосредственно от входа в музей 🖼, или мы можем встретиться там где вы пожелаете. Название дворца происходит от имени первого владельца и заказчика, богатого флорентийского купца Луки Питти.

В середине XIV века дворец купила герцогиня Елеонора Толедская, жена великого герцога Козимо I Медичи и он стал 3-й резиденцией этой семьи. Там жили все герцоги Медичи в течение 2-х столетий, затем там жили герцоги Лотаринские, Наполеон когда бывал во Флоренции, последними там жили короли Савойя.

В настоящее время здесь расположены несколько музеев: Палатинская Галерея, Королевские аппартаменты, Галерея современного исскусства, Музей Серебра, сады Боболи, Музей Фарфора и Музей костюма. В Палатинской галарее находится огромная коллекция картин эпохи ренессанса и барокко, среди них подлинники таких известных художников как Раффаэль Санти, Тициан Вечелио, Рубенс, Энтони ван Дейк, Андреа дель Сарто, Россо Фьорентино, Боттичелли, Филиппо и Филиппино Липпи, Тинторетто, Веронезе, Мурилло и т. д. Кроме того убранство помещений было оформлено в стиле барокко в середине XVII века, как в Палатинской галерее так и в королевских аппартаментах можно полюбоваться на прекрасные фрески на мифологическую и аллегорическую тему, белую и золотистую лепнину, французкие ковры, удивительная подлинная мебель, шёлковые обои, шкафы из чёрного дерева, столы из флорентийской мозаики. В Музее серебра поражает коллекция драгоценностей Медичи: необычные изделия из золота, серебра, позолоченной бронзы, янтаря, жемчуга, коралла, драгоценных и полудрагоценных камней, античные вазы, амфоры и т. п.

Это просто сказочная сокровищница, драгоценностей так много что просто глаза разбегаются. Мы с вами посетим те музеи что вы сами выберете, можем также погулять по садам Боболи и полюбоваться на статуи как античные так и эпохи Медичи или герцогов Лотаринских, посмотреть загадочный грот Буонталенти и задлянуть в маленький музей Фарфора расположенный в садах