5
4 отзыва
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Флоренции
Дворец Питти — это сказочная сокровищница, драгоценностей так много, что просто глаза разбегаются.

Мы с вами посетим те музеи 🖼 что вы сами выберете, можем также погулять по садам Боболи и полюбоваться на статуи, как античные, так и эпохи Медичи или герцогов Лотарингских.

Посмотрим на загадочный грот Буонталенти и заглянем в маленький музей Фарфора расположенный в живописных садах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Дворец Питти
Дворец Питти

Что вы увидите

  • Дворец Питти
Экскурсия во Дворец Питти начинается непосредственно от входа в музей 🖼, или мы можем встретиться там где вы пожелаете. Название дворца происходит от имени первого владельца и заказчика, богатого флорентийского купца Луки Питти.
В середине XIV века дворец купила герцогиня Елеонора Толедская, жена великого герцога Козимо I Медичи и он стал 3-й резиденцией этой семьи. Там жили все герцоги Медичи в течение 2-х столетий, затем там жили герцоги Лотаринские, Наполеон когда бывал во Флоренции, последними там жили короли Савойя.
В настоящее время здесь расположены несколько музеев: Палатинская Галерея, Королевские аппартаменты, Галерея современного исскусства, Музей Серебра, сады Боболи, Музей Фарфора и Музей костюма. В Палатинской галарее находится огромная коллекция картин эпохи ренессанса и барокко, среди них подлинники таких известных художников как Раффаэль Санти, Тициан Вечелио, Рубенс, Энтони ван Дейк, Андреа дель Сарто, Россо Фьорентино, Боттичелли, Филиппо и Филиппино Липпи, Тинторетто, Веронезе, Мурилло и т. д. Кроме того убранство помещений было оформлено в стиле барокко в середине XVII века, как в Палатинской галерее так и в королевских аппартаментах можно полюбоваться на прекрасные фрески на мифологическую и аллегорическую тему, белую и золотистую лепнину, французкие ковры, удивительная подлинная мебель, шёлковые обои, шкафы из чёрного дерева, столы из флорентийской мозаики. В Музее серебра поражает коллекция драгоценностей Медичи: необычные изделия из золота, серебра, позолоченной бронзы, янтаря, жемчуга, коралла, драгоценных и полудрагоценных камней, античные вазы, амфоры и т. п.
Это просто сказочная сокровищница, драгоценностей так много что просто глаза разбегаются. Мы с вами посетим те музеи что вы сами выберете, можем также погулять по садам Боболи и полюбоваться на статуи как античные так и эпохи Медичи или герцогов Лотаринских, посмотреть загадочный грот Буонталенти и задлянуть в маленький музей Фарфора расположенный в садах
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 Вход в музей или другое место по договоренности
Место завершения
🏁 Выход из музея
Дворец Питти
Дворец Питти
Дворец Питти
Дворец Питти
Дворец Питти

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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