Грот Буонталенти – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Грот Буонталенти» во Флоренции на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Музей серебра - сокровищница великих герцогов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей серебра - сокровищница великих герцогов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Дворец Питти
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Питти: индивидуальная экскурсия
Посетите Дворец Питти, чтобы увидеть шедевры искусства и прогуляться по великолепным садам Боболи. Узнайте историю Медичи и Лотарингских
Начало: Вход в музей или другое место по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день кроме первого и последнего понедельника месяца
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    11 августа 2025
    Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
    Ирина прекрасный экскурсовод, было очень интересно, душевно, мы с мужем ни капельки не пожалели, что приобрели эту экскурсию) Узнали очень
    читать дальше

    много нового и интересного, разных любопытных секретов и фактов про Флоренцию, потайные ходы и т. д. Несмотря на пекло и жару на улице, мы в комфортном темпе посетили многие точки и Ирина профессионально рассказала обо всем! Видно, что человек любит свое дело, с вдохновением и любовью рассказывает материал) Большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    28 августа 2024
    Дворец Питти
    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию по потрясающему Дворцу Питти. Ирина абсолютно точно знает всё про про все произведения, находящиеся в этом дворце, и может ответить на любые доп. вопросы. Было очень интересно и впечатляюще!
  • Е
    Евгений
    19 декабря 2021
    Дворец Питти
    Спасибо Ирине за отличную экскурсию. Море полезной, интересной информации.
  • b
    bmaskin
    11 сентября 2019
    Дворец Питти
    Очень профессиональная и интересная экскурсия. Ирина очень хороший гид.
  • t
    t-luckyy
    6 апреля 2019
    Дворец Питти
    Спасибо! Экскурссия была достаточно полной и интересной. Нам с мужем понравилось.
  • И
    Иванушкина
    6 апреля 2019
    Дворец Питти
  • A
    Alexander
    2 сентября 2018
    Дворец Питти
    Насыщенная экскурсия историческим материалом для подготовленных слушателей. Всем рекомендую
  • A
    Alexander
    2 сентября 2018
    Дворец Питти
