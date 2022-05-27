Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

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Фьезоле — это «старшая сестра» тосканской столицы

Фьезоле находится всего в 8 км от тосканской столицы. Доехать из Флоренции можно, воспользовавшись такси, или на автобусе 7, который отправляется с площади San Marco. За 20 мин он привезет на центральную площадь города piazza Mino da Fiesole, откуда и будет удобно начать нашу экскурсию. Фьезоле расположился на возвышенности, примерно 300 метров н. у. м., поэтому ехать будем по очень живописным склонам, наслаждаясь красивыми видами и чистым воздухом. Город был основан этрусками, ещё в X в. до н. э., когда о Флоренции не было и речи. Развитая культура этого загадочного народа предшествовала римской и оказала на нее большое влияние. Во время данной экскурсии у нас будет возможность поговорить о тайне происхождения, мифологии, религии, истории и быте этой древней цивилизации.

Важнейший город этрусков — Фьезоле был постепенно ассимилирован древними римлянами. Благодаря своему выгодному положению он процветал и во многом превосходил Флоренцию. Под натиском варваров, однако, он пришел в упадок, а в 1125 году был окончательно завоеван и подчинен своей более могущественной на тот момент соседкой — Флоренцией. Уже в 14 веке большое количество «богатых вилл, башен, дворов и садов» характеризуют окресности Фьезоле, как пишет нам об этом историк Джованни Виллани. В 15 веке Медичи построят здесь свою виллу, а с 18- 19 веков в городе любят останавливаться ценители искусства и состоятельные люди, знатные флорентийцы и иностранные путешественники, которые приезжают с визитом во Флоренцию.

Исторический центр города сконцентрирован вокруг площади Mino da Fiesole. Здесь расположены:

Кафедральный собор Сан Ромоло (Cattedrale S. Romolo), XI век;

Дворец епископа, основанный в XI в. и семинарий духовенства, основанный в XVII в.

Церковь Санта Мария Примерана (S.Maria Primerana), самая древняя в городе (в исторических источниках уже в 966г.), перестроенная с XVI по XIX вв.

Городская ратуша XIV в. (Palazzo pretorio), муниципальный дворец, напротив которого установлена любопытная скульптурная композиция. Как известно, создание конной статуи, уже само по себе задание не из легких, Фьезоле же может гордиться двойной конной статуей, изображающей встречу Гарибальди и короля единой Италии Виктора Эммануила ll в Теано, 26 октября 1860 г.

От этого места — кстати бывшего римского форума — мы можем подняться до монастыря Святого Франциска (monastero di S.Francesco) и/или спуститься к археологической зоне и насладиться удивительным зрелищем римского театра, этрусско-римского храма, руинами некрополя, римскими термами и этрусскими крепостными стенами. Это место является ярким свидетельством античного прошлого Фьезоле, а окружающая природная красота лишь добавляет неописуемого очарования раскопкам.

Знаменитый «город-цветок»

Все от той же площади Mino, живописная тропинка, с довольно крутым, но доступным всем подъемом, приведет нас к монастырю Святого Франциска. Кстати, во времена этрусков здесь находился акрополь, а сейчас — смотровая площадка. Отсюда виден знаменитый «город-цветок». Тишина, спокойствие… Слышно лишь пение цикад и время от времени звон колоколов… Поневоле чувствуешь себя вне времени и пространства и понимаешь — вот она где божественная гармония и хрупкая красота!

Монастырские кельи и миссионерский музей францисканцев доступны для посещения туристов. Здесь Вы увидите предметы цивилизации этрусков, Древнего Китая и Египта. Закончив наш тур, не остается как «почувствовать» атмосферу Тосканы, погрузившись в запахи и вкусы местной гастрономии. Во Фьезоле немало мест, где можно насладиться хорошей кухней и получить полное удовлетворение любому вкусу и… аппетиту: от простейших и важных блюд бедной кухни, выработанной в веках сельской традицией в типичных тосканских трактирах, до богатых и аппетитных блюд в более рафинированных ресторанах — и все это в компании отличного красного вина!

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