Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Фьезоле - «подлинный земной рай»

В своем «Декамероне» Боккаччо как нельзя лучше описал нам этот маленький, уютный и умиротворенный городок

В своем «Декамероне» Боккаччо как нельзя лучше описал нам этот маленький, уютный и умиротворенный городок.

Если вы не в первый раз, или не на один день во Флоренции, то обязательно стоит побывать во Фьезоле! Это самый близкий, самый древний и самый известный пригород тосканской столицы.

Парки и сады, оливковые рощи и виноградники, среди которых расположились бывшие колониальные дома и элегантные виллы.

Здесь человек и природа живут в вековом счастливом симбиозе, создавая вместе особое пространство, со своей привилегированной атмосферой, которое кажется созданным рукой великого творца, — рукой самого Господа Бога!
Фьезоле - «подлинный земной рай»
Фьезоле - «подлинный земной рай»
Фьезоле - «подлинный земной рай»
Фьезоле - «подлинный земной рай»
Фьезоле - «подлинный земной рай»
Фьезоле - «подлинный земной рай»

Что вас ожидает:

Фьезоле — это «старшая сестра» тосканской столицы

Фьезоле находится всего в 8 км от тосканской столицы. Доехать из Флоренции можно, воспользовавшись такси, или на автобусе 7, который отправляется с площади San Marco. За 20 мин он привезет на центральную площадь города piazza Mino da Fiesole, откуда и будет удобно начать нашу экскурсию. Фьезоле расположился на возвышенности, примерно 300 метров н. у. м., поэтому ехать будем по очень живописным склонам, наслаждаясь красивыми видами и чистым воздухом. Город был основан этрусками, ещё в X в. до н. э., когда о Флоренции не было и речи. Развитая культура этого загадочного народа предшествовала римской и оказала на нее большое влияние. Во время данной экскурсии у нас будет возможность поговорить о тайне происхождения, мифологии, религии, истории и быте этой древней цивилизации.
Важнейший город этрусков — Фьезоле был постепенно ассимилирован древними римлянами. Благодаря своему выгодному положению он процветал и во многом превосходил Флоренцию. Под натиском варваров, однако, он пришел в упадок, а в 1125 году был окончательно завоеван и подчинен своей более могущественной на тот момент соседкой — Флоренцией. Уже в 14 веке большое количество «богатых вилл, башен, дворов и садов» характеризуют окресности Фьезоле, как пишет нам об этом историк Джованни Виллани. В 15 веке Медичи построят здесь свою виллу, а с 18- 19 веков в городе любят останавливаться ценители искусства и состоятельные люди, знатные флорентийцы и иностранные путешественники, которые приезжают с визитом во Флоренцию.

Исторический центр города сконцентрирован вокруг площади Mino da Fiesole. Здесь расположены:

  • Кафедральный собор Сан Ромоло (Cattedrale S. Romolo), XI век;
  • Дворец епископа, основанный в XI в. и семинарий духовенства, основанный в XVII в.
  • Церковь Санта Мария Примерана (S.Maria Primerana), самая древняя в городе (в исторических источниках уже в 966г.), перестроенная с XVI по XIX вв.
  • Городская ратуша XIV в. (Palazzo pretorio), муниципальный дворец, напротив которого установлена любопытная скульптурная композиция. Как известно, создание конной статуи, уже само по себе задание не из легких, Фьезоле же может гордиться двойной конной статуей, изображающей встречу Гарибальди и короля единой Италии Виктора Эммануила ll в Теано, 26 октября 1860 г.
  • От этого места — кстати бывшего римского форума — мы можем подняться до монастыря Святого Франциска (monastero di S.Francesco) и/или спуститься к археологической зоне и насладиться удивительным зрелищем римского театра, этрусско-римского храма, руинами некрополя, римскими термами и этрусскими крепостными стенами. Это место является ярким свидетельством античного прошлого Фьезоле, а окружающая природная красота лишь добавляет неописуемого очарования раскопкам.

Знаменитый «город-цветок»

Все от той же площади Mino, живописная тропинка, с довольно крутым, но доступным всем подъемом, приведет нас к монастырю Святого Франциска. Кстати, во времена этрусков здесь находился акрополь, а сейчас — смотровая площадка. Отсюда виден знаменитый «город-цветок». Тишина, спокойствие… Слышно лишь пение цикад и время от времени звон колоколов… Поневоле чувствуешь себя вне времени и пространства и понимаешь — вот она где божественная гармония и хрупкая красота!
Монастырские кельи и миссионерский музей францисканцев доступны для посещения туристов. Здесь Вы увидите предметы цивилизации этрусков, Древнего Китая и Египта. Закончив наш тур, не остается как «почувствовать» атмосферу Тосканы, погрузившись в запахи и вкусы местной гастрономии. Во Фьезоле немало мест, где можно насладиться хорошей кухней и получить полное удовлетворение любому вкусу и… аппетиту: от простейших и важных блюд бедной кухни, выработанной в веках сельской традицией в типичных тосканских трактирах, до богатых и аппетитных блюд в более рафинированных ресторанах — и все это в компании отличного красного вина!

Важная информация:

  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь, воду, подходящую одежду для посещения церквей и монастырей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь
  • Воду
  • Подходящую одежду для посещения церквей и монастырей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

🎩Индивидуальные🚌На автобусе🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений во Флоренции

Настоящая Флоренция «для своих»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Евгения
4.8
38 отзывов
Настоящая Флоренция «для своих»
Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
27 мая
28 мая
29 мая
11099 за 1-4 чел.
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Шорена
Нет отзывов
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Знакомство с памятниками культуры этрусков в живописном пригороде Флоренции
22 мая
23 мая
24 мая
189 за 1-8 чел.
По уютным улочкам Флоренции
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
4.9
13 отзывов
По уютным улочкам Флоренции
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса»
90 за 1-10 чел.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
5
144 отзыва
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Завтра
23 мая
24 мая
от 110 за 1-4 чел.
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Gulia
5
11 отзывов
Шоппинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
21 мая
22 мая
23 мая
63 за 1 человека
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
4.8
12 отзывов
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Увидеть Флоренцию через мистический роман-бестселлер
Завтра
21 мая
22 мая
110 за 1-10 чел.
Флоренция для гурманов
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дарья
5
19 отзывов
Флоренция для гурманов
Попробовать деликатесы в аутентичной обстановке и почувствовать себя местным жителем
Завтра
21 мая
23 мая
150 за 1-6 чел.
Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
2 часа
Групповая
Алина
4.9
12 отзывов
Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
Прогуляться в душистом саду, заглянуть в роскошный особняк и почувствовать себя потомком королей
21 мая
22 мая
23 мая
30 за 1 человека
Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
5 часов
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
Из центра Флоренции мы отправимся сначала в средневековое борго, пройдемся по улочкам городка Greve-in-Chianti
90 за 1 человека
Древняя Этрурия - современная Тоскана
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Древняя Этрурия - современная Тоскана
Всего в нескольких километрах от Флоренции возвышается гора Фьезоле, на которой сохранились следы этрусков
50 за 1 человека
Вкусная Флоренция
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Вкусная Флоренция
Чао, мы в Италии! Наверное, все знают, что Италия славится своей едой
100 за 1-7 чел.
Интерактивный обзорный тур по Флоренции
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
4 отзыва
Интерактивный обзорный тур по Флоренции
Выбирайте предметы, связанные с историей достопримечательностей, и задавайте свой маршрут прогулки
Завтра
21 мая
22 мая
111 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Флоренции
ХОРОШО
🧭
ТАМ