Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Во Флоренции витает дух нежности, вдохновения, мечтательности и приключений. Во все времена она становилась ареной для романтических интриг — счастливых и трагических. Я поделюсь любовными историями династии Медичи и других знаменитых горожан. Покажу связанные с ними места и открою для вас город по-новому.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы будем гулять в районе дворцов Медичи и Питти, кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Старого моста и древних христианских церквей: Св. Маргариты, Св. Троицы и Всех Святых. Это места, где происходили события, о которых я буду рассказывать. Вы узнаете:
- Как с помощью хитрости женился итальянский король Виктор Эммануил Савойский
- Какая любовная история закончилась убийством и положила начало гражданской войне во Флоренции
- Кто родил внебрачного сына Джулиано
- Кого называют «флорентийскими Ромео и Джульеттой»
- Как складывалась история любви Козимо I Медичи и Элеоноры Толедской
И другие интересные факты!
Организационные детали
Вход в церкви свободный. По желанию, мы можем их посетить.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Ирина, я лицензированный гид по Тоскане. Родилась в Томске, но уже больше 20 лет живу во Флоренции. Очень люблю путешествовать и посещать новые интересные места. А ещё мне нравится рассказывать другим о том, что я знаю. Я автор четырех книг: «Медичи — покровители Флоренции», «Дорогами Тосканы», «При дворе Медичи» и «В поисках любви». Жду вас в Италии!
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Святые места
Монастыри, церкви, храмы
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Медичи
Санта-Мария-дель-Фьоре
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