Во Флоренции витает дух нежности, вдохновения, мечтательности и приключений. Во все времена она становилась ареной для романтических интриг — счастливых и трагических. Я поделюсь любовными историями династии Медичи и других знаменитых горожан. Покажу связанные с ними места и открою для вас город по-новому.

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Описание

Что вас ожидает

Мы будем гулять в районе дворцов Медичи и Питти, кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Старого моста и древних христианских церквей: Св. Маргариты, Св. Троицы и Всех Святых. Это места, где происходили события, о которых я буду рассказывать. Вы узнаете:

Как с помощью хитрости женился итальянский король Виктор Эммануил Савойский

Какая любовная история закончилась убийством и положила начало гражданской войне во Флоренции

Кто родил внебрачного сына Джулиано

Кого называют «флорентийскими Ромео и Джульеттой»

Как складывалась история любви Козимо I Медичи и Элеоноры Толедской

И другие интересные факты!

Организационные детали

Вход в церкви свободный. По желанию, мы можем их посетить.