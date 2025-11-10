Пока утренний свет заливает пустынные улицы Флоренции, начинается увлекательное путешествие по её историческим центрам. Прогулка включает посещение Дворца Питти, Дворца Синьории, церквей Санта-Мария-Новелла и Сан Лоренцо, а также знаменитого собора Санта-Мария-дель-Фьоре. По пути вы узнаете о жизни Медичи, Данте и Боккаччо, услышите городские легенды и посетите секретные места. Экскурсия завершится в районе ремесленников, где до сих пор кипит настоящая флорентийская жизнь

Описание экскурсии

В нашем маршруте:

Дворец Питти

Дворец Синьории

Церкви Санта-Мария-Новелла и Сан Лоренцо

Капеллы Медичи

Знаменитый собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо)

Понте-Веккьо

По Старому мосту мы перейдём реку Арно и завершим прогулку в районе ремесленников, где до сих пор кипит настоящая флорентийская жизнь. Здесь вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мадриде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

По пути:

Вам предстоит услышать немного истории, немного философии, немного городских легенд и заглянуть в некоторые секретные места

Вы разберётесь в названиях и символах кварталов Флоренции

Узнаете, что здесь любят есть и пить, как шутят и какие фразы сегодняшнего флорентийца берут начало из традиций жизни города 13–15 века

Выясните, как династия Медичи управляла городом почти три столетия

Почему флорентийцы обожают Данте

Где родился Боккаччо и где жила Мона Лиза

Вы успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.

Организационные детали