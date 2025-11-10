Пока утренний свет заливает пустынные улицы Флоренции, начинается увлекательное путешествие по её историческим центрам.
Прогулка включает посещение Дворца Питти, Дворца Синьории, церквей Санта-Мария-Новелла и Сан Лоренцо, а также знаменитого собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
По пути вы узнаете о жизни Медичи, Данте и Боккаччо, услышите городские легенды и посетите секретные места. Экскурсия завершится в районе ремесленников, где до сих пор кипит настоящая флорентийская жизнь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Утренний свет и пустынные улицы
- 🏛 Посещение ключевых исторических мест
- 📜 Интересные истории и легенды
- ☕ Кофе на ходу для бодрости
- 🗣 Вопросы и ответы с гидом
Что можно увидеть
- Дворец Питти
- Дворец Синьории
- Церковь Санта-Мария-Новелла
- Церковь Сан Лоренцо
- Капеллы Медичи
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Понте-Веккьо
Описание экскурсии
В нашем маршруте:
- Дворец Питти
- Дворец Синьории
- Церкви Санта-Мария-Новелла и Сан Лоренцо
- Капеллы Медичи
- Знаменитый собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо)
- Понте-Веккьо
По Старому мосту мы перейдём реку Арно и завершим прогулку в районе ремесленников, где до сих пор кипит настоящая флорентийская жизнь. Здесь вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Мадриде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
По пути:
- Вам предстоит услышать немного истории, немного философии, немного городских легенд и заглянуть в некоторые секретные места
- Вы разберётесь в названиях и символах кварталов Флоренции
- Узнаете, что здесь любят есть и пить, как шутят и какие фразы сегодняшнего флорентийца берут начало из традиций жизни города 13–15 века
- Выясните, как династия Медичи управляла городом почти три столетия
- Почему флорентийцы обожают Данте
- Где родился Боккаччо и где жила Мона Лиза
Вы успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- При желании в начале экскурсии вы возьмёте кофе с собой в одной из местных кофеен (не входит в стоимость)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
